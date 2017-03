Známa fasáda amerických domov, ale prečo?

Ohodnoť článok

Plastové fasádne dosky začínajú byť rozšírené aj na Slovensku a majú nesporne veľa výhod. Plastové obklady na fasádu sa vo veľkom využívajú najmä v USA, kde biele plastové fasádne dosky okrášľujú hádam každý dom na predmestí. Využitie obkladov je vysoké a zaručuje dlhodobý účinok pri správnom založení. Prečítajte si nasledujúce rady, ako plastové fasádne obklady správne namontovať tak, aby boli ich využitie a estetický efekt čo najhodnotnejšie.

Plastové fasády – prečo sa pre ne rozhodnúť?

Používanie plastových obkladov na fasádu má nespočetne veľa výhod. Jednou z najväčších je takmer nulová údržba. Po namontovaní vydrží plastová fasáda na dome dlhé roky a jedinou formou starostlivosti o ňu je jej umývanie pomocou tlaku záhradnej hadice. Majitelia rodinných domov sa pre plastové fasádne obklady rozhodujú najmä vtedy, keď sa im dom nechce maľovať, alebo chcú ušetriť životné prostredie a nepoužívať drevo. Mýtom ohľadne použitia plastových fasádnych obkladov a plastových fasád je, že strácajú farbu pri pôsobení slnečného žiarenia. To už dávno nie je pravda a plastové fasádne dosky sa dnes vyrábajú z vysokoodolných materiálov a sú natierané kvalitnou farbou, ktorá je odolná aj proti pravidelnému slnečnému žiareniu. Vo všeobecnosti však platí, že tmavé plastové fasádne dosky meníme častejšie ako svetlé, no stále je to otázka rokov.

Ako správne namontovať plastové obklady na fasádu?

Dôležité je odstrániť predchádzajúcu fasádu, ktorá by mohla brániť držaniu tej novej. Plastové fasády prioritne umiestňujeme na čistú stenu, na ktorej sa nachádza penová izolácia. Stena pod penovou izoláciou dobre dýcha a zabezpečuje sa tak aj dobrá cirkulácia vzduchu. Plastové obklady na fasádu jednoducho priklincujeme tak, aby držali.

Pri vymeriavaní metrov štvorcových na plastovú fasádu vždy do celkovej plochy zarátame aj plochu okien. Prečo? Vždy je lepšie mať materiálu viac pre neskoršie použitie a prípadné opravy. Môže sa stať, že po niekoľkých rokoch budete musieť časť obkladu opraviť a už nezoženiete rovnaký farebný odtieň.

Pre plastové fasádne obklady platí, že s nimi zaobchádzame ako s plastom, nie ako s drevom. Plast v teple reaguje a rozpína sa, čo drevo nerobí. Plastové fasády preto pripevňujeme voľnejšie, aby mohli v teple pracovať. V prípade, že im nenecháme dostatočný priestor (cca 2 – 3 centimetre na krajoch), môžu sa zvlniť a celú fasádu bude potrebné vymeniť.

Pri zatĺkaní a pripevňovaní fasády k penovej izolácii tiež pamätáme, že fasáda je plastová a pracuje. Z toho dôvodu klince nepritĺkame „nadoraz“ a nechávame fasáde cca jeden centimeter na pracovanie a rozpínanie sa. Fasádu na klinec v podstate vešiame.

Plastové fasády na Slovensku ešte veľmi nevidno, no pre svoju nízku cenu, jednoduchú údržbu a trvácnosť sa dostávajú aj na náš trh. Plastové fasádne dosky sú vkusné, imitujú drevo a na pohľad dobre vyzerajú. Majú nesporne veľa výhod a majiteľom domov šetria finančné náklady.