Máte chuť na čokoládu – vyskúšajte tieto recepty

Jeseň je ako stvorená na zababušenie sa do deky so šálkou horúcej čokolády. Ak máte chuť vyskúšať aj niečo nové, inšpirujte sa týmito lahodnými čokoládovými receptami.

Neprekonateľné čokoládové martini od Paula A. Younga

Existuje mnoho verzií čokoládového martini, ale koľko z nich sa vyrába zo skutočnej čokolády? Väčšina používa ochutené sirupy alebo likéry s čokoládovou príchuťou, ale iba pravá čokoláda vie zachovať čistú a sviežu chuť Martini. Pokiaľ svoje Martini preferujete extra suché, čokoláda tomu nijak nebráni.

Pre 2 osoby

Na čokoládovú omáčku

100 g 70 % tmavej čokolády nalámanej na kúsky

100 g nerafinovaného cukru

Na kokteil

kocky ľadu

4×25 ml ginu alebo vodky

2×25 ml suchého vermútu

kakaový prášok na posypanie

Na výrobu čokoládovej omáčky priveďte za stáleho miešania na slabom ohni do varu čokoládu, cukor a 150 ml vody. Odstavte z ohňa a nechajte vychladnúť. Medzitým vložte 2 veľké poháre na martini na hodinu do mrazničky.

Naplňte do polovice kokteilový šejker ľadom, pridajte 4 odmerky čokoládovej omáčky a ostatné suroviny a poriadne premiešajte. Preceďte do pohárov, ktoré ste vybrali z mrazničky, posypte kakaovým práškom a podávajte.

Brownie „zlatá baňa“ od Chloe Timmsovej

Skúste jeden a pochopíte. Tento „neskutočný“ brownie z tmavej čokolády, kávy a škorice v sebe ešte aj ukrýva potoky karamelu…

Pre 16 osôb

350 g soleného masla (a trochu navyše na potretie plechu)

115 g polohrubej múky

1 čajová lyžička soli

200 g kakaového prášku

2 polievkové lyžice instantného espresso prášku

650 g cukru

6 veľkých vajec

200 g hoblín tmavej čokolády vysokej kvality

300 g vychladenej omáčky zo slaného karamelu (recept na ňu nižšie)

Vyhrejte rúru na 170 stupňov. Plech cca 30×20 cm potrite maslom a vyložte papierom na pečenie. Preosejte múku a premiešajte so soľou. V samostatnej miske zmiešajte kakaový a kávový prášok.

Maslo roztopte vo veľkej panvici na strednom plameni. Odstavte z ohňa, primiešajte kakaový a kávový prášok a vymiešajte do hladkej pasty. Za stáleho miešania postupne pridávajte cukor, kým nezískate hustú pastu. Primiešajte vajcia, miešajte dôsledne, ale pozorne, aby ste do zmesi nevmiešavali vzduchové bubliny. Pridajte múku a čokoládové hobliny a miešajte, kým nezískate rovnorodú zmes.

Prelejte 2/3 cesta do pripraveného plechu a rozotrite dohladka. Pokvapkajte karamelovou omáčkou. Prekryte zvyškom cesta a pečte 20-25 minút. Nechajte najprv vychladnúť brownies v plechu, potom vložte do chladničky minimálne na 4 hodiny. Rozkrojte až pred podávaním a uchovávajte v chladničke.

Recept na karamelovú omáčku (500 g)

200 ml plnotučnej smotany

¾ čajovej lyžičky morskej soli

225 g cukru

3 polievkové lyžice glukózového sirupu

4 polievkové lyžice vody

65 g soleného masla

V malej panvici zohrejte na nízkom plameni smotanu so soľou. Pravidelne premiešavajte a odstavte pred zovretím. Kým pripravíte karamel, nechajte ju prikrytú, aby nevychladla. Zohrejte cukor, sirup a vodu, miešajte kým nevznikne tmavý a hustý karamel. Odstavte z ohňa a opatrne prilievajte smotanu. Zmes bude tvoriť bublinky, nemiešajte ju až pokým sa bublinky neprestanú tvoriť. Pridajte maslo a následne premiešajte. Ak vznikli hrudky karamelu, premiešavajte omáčku na nízkom plameni, až kým sa nerozpustia.

