Smrť bude odteraz ešte desivejšia. Keď zomriete, budete o tom vedieť       

Smrť bude odteraz ešte desivejšia. Vedci tvrdia, že ľudia si tesne po smrti uvedomujú, že zomreli, pretože ich vedomie pokračuje aj potom, ako telo prestane javiť známky života. To znamená, teoreticky, že niekto môže dokonca počuť, ako lekári oznamujú jeho smrť.

S týmto odvážnym tvrdením prišiel lekár Sam Parnia, riaditeľ jednotky intenzívnej starostlivosti a resuscitačného výskumu na NYU Langdone School of Medicine v New Yorku. Parnia so svojim tímom zbieral informácie od ľudí, ktorí boli krátky čas technicky mŕtvi, no napokon ich lekári dokázali oživiť. Jeho štúdia je historicky najväčšia svojho druhu.

Niektorí z respondentov vravia, že vnímali konverzácie, ktoré sa okolo nich odohrali tesne potom, ako ich prehlásili za mŕtvych. Ich tvrdenia potvrdili lekári a sestričky, ktorí sa podieľali na operáciách a viedli rozhovory, na ktoré si pacienti pamätali.

Smrť je definovaná ako stav, keď srdce prestane biť a preruší sa prívod krvi do mozgu, čím sa zastavia všetky jeho funkcie. Každopádne, viaceré dôkazy naznačujú známky mozgovej energie tesne po smrti.

V roku 2013 vedci z Michiganskej univerzity pozorovali elektrické signály v mozgu deviatich laboratórnych myší, ktorým umelo privodili infarkt. Výskumníci postrehli známky mozgovej aktivity počas krátkeho času po klinickej smrti.

Dr. Parnia sa témou bude naďalej zaoberať. „Tak ako sa iní vedci snažia pochopiť, čo v nás utvára pocity lásky, my chceme porozumieť, čo sa deje počas smrti,“ dodal americký odborník.

