10 rád, ako nájsť životnú vášeň Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Kamarátka chodí do divadla trikrát do týždňa a neustále vám nadšene opisuje najnovšie hry. Kolega nemôže vynechať v televízii ani jeden zápas Manchestru United. Neustále hovorí o poslednom alebo najbližšom stretnutí svojho milovaného tímu. Susedka každé ráno beháva a pripravuje sa na maratón. Všetci traja vám trochu lezú na nervy, no zároveň im závidíte, že majú niečo, pre čo sa vedia nadchnúť. Vám podobná činnosť chýba. Čo treba spraviť, aby ste ju našli?

Skúšajte nové veci

Nikdy nenájdete svoju vášeň, ak sa bojíte vyskúšať nové veci. Je to jediný spôsob, ako objaviť, čo máte radi. Možno vás „chytí“ činnosť, o ktorej by ste si to nikdy nepomysleli. Napríklad kolky alebo tanec.

Rozprávajte sa so zanietenými ľuďmi

Poznáte niekoho, kto svoju vášeň má? Opýtajte sa ho, ako ju objavil a použite jeho tipy na nájdenie vlastného hobby, ktoré vám zmení život.

Položte si otázku: Čo najradšej robím vo voľnom čase?

Ak máte pár voľných hodín, čo zväčša začnete robiť ako prvé? Teda, okrem pozerania do telefónu… Píšete poviedky, kreslíte si alebo fotografujete? Činnosť, po ktorej najviac túžite počas voľných chvíľ, bude zrejme vaša vášeň. Nebolo by skvelé, keby ste našli spôsob, ako sa ňou živiť?

Venujte sa svojej záľube viac

Zbožňujete pravidelné futbalové zápasy s priateľmi? Porozmýšľajte, ako by ste svoju radosť mohli znásobiť. Čo keby ste sa napríklad prihlásili do ligy a otestovali sa v ozajstných zápasoch? Alebo si nájdite ešte jednu futbalovú partiu. Spoznáte nových ľudí a budete hrať častejšie.

Riskujte

Možno sú adrenalínové športy vaša vášeň, no neviete o tom, pretože ste žiadny neskúsili. Nebojte sa riskovať a vyskúšajte si bungee jumping či tandemový zoskok z lietadla.

Opustite svoju komfortnú zónu

Buďte otvorení novým zážitkom a to aj takým, o ktorých si myslíte, že sa vám nebudú páčiť. Možno sa dočkáte príjemného prekvapenia.

Spomeňte si, ktoré aktivity ste milovali v detstve

Je to hlúposť, veď vtedy ste boli dieťa a z podobných somarín ste už vyrástli. Je to však naozaj tak? Možno ste svoju vášeň objavili už v detstve, no časom ste na ňu zabudli. Dajte svojim niekdajším záľubám šancu a znova si ich vyskúšajte.

Buďte zvedaví

Ak vás niečo zaujme, nezabite svoju zvedavosť už v zárodku, ale zistite si o problematike čo najviac. Nikdy neviete, kam vás bádanie zavedie. Možno objavíte svoju životnú vášeň.

Majte otvorenú myseľ

Toto je základný predpoklad. Neodpíšte činnosť len preto, lebo si myslíte, že sa pri nej nezabavíte. Všetko treba najprv vyskúšať a až potom hodnotiť.

Možno ste už svoju vášeň našli

Len o tom neviete. Ešte raz sa dobre zamyslite: Je nejaká činnosť, ktorej sa venujete v každej možnej voľnej chvíli? Ak ste odpovedali áno, ste šťastlivec. Máte svoju vášeň.

Čítajte tiež:

Prečo nás odpudzuje, keď niekto prejaví prílišný záujem

Nákazlivý hashtag na Instagrame mal pomôcť našim telám, no zlyhal

Gordon Ramsay zahajuje boj proti kokaínu v reštauráciách

Zdroj: http://www.lovepanky.com/my-life/better-life/what-are-you-passionate-about