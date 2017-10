Prečo nás odpudzuje, keď niekto prejaví prílišný záujem Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Poznáte to: zabávate sa a spoznávate muža či ženu, dráždivo flirtujete, srdce vám buši pri každej doručenej správe, a vy možno pridáte aj trochu predstieraného nezáujmu (predsa neukážete všetky svoje karty hneď).

Ale potom druhý príliš zrýchli tempo. Možno navrhne stretnúť sa dva večery po sebe, okamžite odpovie na všetky vaše správy alebo vám dokonca povie, že vás má veľmi rád či rada. Zrazu je toho na vás priveľa.Samozrejme, že v tom momente cúvnete a okamžite, nevysvetliteľne, stratíte záujem. A, pochopiteľne, ľudia sa nám zdajú omnoho atraktívnejší, keď si myslíme, že nás nechcú. Aj preto si často myslíme, že sa oplatí predstierať nezáujem.

Ale prečo sa to vlastne deje

Ak sa vám často stáva, že stratíte záujem, len čo sa do vás niekto zaľúbi, pravdepodobne to vyplýva z vašich problémov s intimitou.

Keď je niekto horlivý, je to znamenie, že vzťah má dobrý potenciál pre rast.

Stalo sa vám už, že ste s niekým boli pár týždňov, no len čo veci začínali vyzerať reálne, spanikárili ste? Veru, viacerí sme takto vinní.

„Keď sa vzťah stane intímnejším, stane sa i citlivejším a ľudia si môžu ľahšie ublížiť,“ hovorí Jesse Kahn, LCSW, riaditeľ a supervízor Kolektívu rodovej a sexuálnej terapie v New Yorku.

Takže keď sa stiahnete, jednoducho sa chránite pred možným ublížením. „Niektorí ľudia môžu dokonca nachádzať istotu v odmietnutí, pretože je to pre nich normálne,“ hovorí Kahn.

Ale to nie je jediný dôvod, prečo môže byť horlivosť odpudzujúca. Môže to zaváňať zúfalstvom. Nechcete randiť s niekým, kto je taký naviazaný a má tak málo vlastných záujmov, že sa na vás priam prisaje. Naopak, keď je niekto nezávislý, poukazuje to na jeho vyspelosť.

Podľa Kahna môžete zistiť, prečo utekáte zo vzťahov len čo začnú byť „niečím viac“, tak, že sa pozriete na svoje vzťahy z minulosti.

„Zamyslite sa nad tým, aké boli príklady intimity a lásky vo vašich bývalých vzťahoch a rodinnom živote,“ vysvetľuje.



Kamaráti vám môžu povedať, že keď nájdete tú správnu osobu, nebudete utekať v bode kedy vzťah začne mať potenciál. Ale je to skutočne tak? Alebo je to niečo, s čím sa musíte popasovať sami?

Skúste nabudúce nespanikáriť, keď vám niekto olajkuje päť fotiek na Instagrame, napíše vám tri razy po sebe a pošle spoločnú selfie na Facebook. Pretože problém môže byť vo vás.

