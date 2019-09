Týchto 8 izbových rastlín zbaví váš domov stresu a toxínov

Ak hľadáte funkčnú dekoráciu, siahnite po izbovej rastline.

Dobre umiestnená zeleň môže nielen oživiť priestor, ale aj vyčistiť ovzdušie a rovnako dokáže vytvoriť pokojnú atmosféru v každej vašej miestnosti.

Dobre vieme, že čas strávený v prírode má za následok menej stresu a znižuje napätie. Dokonca v štúdii z roku 2008 holandskí vedci zistili, že nemocniční pacienti s izbovými rastlinami vo svojich izbách, hlásili nižšiu úroveň stresu ako pacienti bez nich.

Aby ste si život viac užívali a menej sa stresovali vybrali sme osem krásnych izbových rastlín, ktoré sa ľahko ošetrujú a ktoré účinne zvyšujú obsah kyslíka a čistia toxíny, pričom niektoré z nich majú dokonca osvedčenie NASA. Skúste pridať jednu do svojej spálne alebo kancelárie a nalaďte sa na tú správnu frekvenciu 🙂

Aloe (aloe vera)

Gél rastliny aloe má množstvo liečivých vlastností. Upokojuje popáleniny a rezné rany. Pomáha monitorovať aj kvalitu ovzdušia u vás doma. Rastlina môže pomôcť vyčistiť vzduch od znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v chemických čistiacich prostriedkoch a keď sa množstvo škodlivých chemikálií vo vzduchu zvýši, listy rastlín budú mať hnedé škvrny. Mimochodom aloe sa najlepšie darí pri dostatočnom množstve slnka. Preto ju umiestnite na vyššie položené miesto, napríklad na poličku v spálni, alebo na stolíku v obývačke.

Gumovník (Ficus elastica)

Okrem toho, že táto rastlina dokonale prečisťuje vzduch je jednou z najjednoduchších rastlín čo sa týka starostlivosti. Darí sa jej aj pri slabom osvetlení a chladnejších klimatických podmienkach. Táto nízko-údržbová zeleň je výkonný odstraňovač toxínov.

Ľalia

Krásna ľalia je nádherná kvetina nenáročná na údržbu, ktorá sa pestuje aj v domácnosti. Ľalii sa darí dobre v tieni a pri nízkych teplotách. Po celom svete je známa predovšetkým ako symbol čistoty, no je tiež symbolom rytierstva a skautingu. Pre Grékov bola ľalia symbolom materstva a plodnosti. Vďaka jej nádherne sfarbeným kvetom ju dokážete bez problémov zladiť s akýmkoľvek nábytkom.

Svokrine jazyky

Súdiac podľa názvu, ani by ste nevreli aká užitočná táto rastlina je. Nepotrebuje veľa vody a je ideálnou voľbou rohovej okrasy v každej vašej miestnosti. Absorbuje oxid uhličitý a v noci uvoľňuje kyslík (zatiaľ čo väčšina rastlín to robí cez deň) dajte si ju do spálne a zobuďte sa do sviežeho čerstvého vzduchu.

Bambusová palma

Atraktívna bambusová palma sa nachádza na zozname NASA, ideálnych rastlín pre čisté ovzdušie a to s čistiacim skóre 8,4. Je obzvlášť účinná pri odstraňovaní benzénu a trichlóretylénu. Je potrebné ju dôkladne zalievať a umiestniť v tieni alebo na nepriamom slnku.

Filodendron

Filodendron v tvare srdca je obľúbenou voľbou pre vnútorné priestory, pretože sa o neho ľahko stará a dokážete ho pestovať ako ozdobné vínne révy. Rovnako ako anglický brečtan zvlášť dobre absorbuje xylén. Ak sa o neho náležite postaráte, vydrží mnoho rokov.

Dračinec

Táto krásna, žiarivá rastlina môže rásť až do výšky stropu čo z nej robí skvelú rastlinu na dekoráciu a vyplnenie priestoru. Z ovzdušia odstraňuje tiež toxíny, vrátane xylénu, trichlóretylénu a formaldehydu. Najlepšie sa jej darí na priamom svetle.

Potosovec zlatý

Potosovec je u NASA obľúbený práve preto, že je schopný odstraňovať formaldehyd z ovzdušia. Skúste ho pridať do svojej kuchyne alebo obývačky ako závesnú rastlinu, pretože listy vyrastú v kaskádových viniciach. Darí sa mu pri nízkych teplotácha menšom slnečnom žiarení.

Tak čo, ktorú kupujete? 🙂

Článok bol vytvorený v spolupráci s pohodo.sk