Čo sa stane, ak prebudíte medveďa zo zimného spánku

Medvede sú často plaché. Napriek tomu sa budú brániť, ak vycítia nebezpečenstvo. Preto je dôležité, aby ste sa k týmto zvieratám nikdy neprikradli a ani ich nevystrašili. Koniec koncov, veľa dospelých medveďov je oveľa väčších a silnejších ako ľudia.

Čo sa stane, ak zobudíte medveďa zo zimného spánku? Odborníci tvrdia, že je lepšie to nezisťovať. Medveď, ktorý cíti hrozbu, sa môže rýchlo prebudiť, aby sa bránil. Je to preto, že telesná teplota medveďov sa počas zimného spánku zníži len o niekoľko stupňov. To im pomáha zostať ostražitými. Mnoho iných druhov znižuje svoje teploty takmer na bod mrazu.

Zatiaľ čo veľa ľudí si myslí, že hibernácia znamená hlboký spánok, nie je to úplne tak. V skutočnosti sa medvede môžu počas tejto doby prebudiť a pohybovať sa po svojich brlohoch. To platí najmä vtedy, ak cítia nebezpečenstvo. Je známe, že medvede dokonca opúšťajú svoje brlohy, ak sa poškodia.

Prečo sa medvede ukladajú na zimný spánok? Ako pri všetkých živých bytostiach, aj ich telá spaľujú energiu. Viac energie získavajú jedením. Počas chladných zimných mesiacov je oveľa ťažšie nájsť jedlo. Hibernácia je spôsob, ako môžu medvede – a iné zvieratá – žiť dlhšie bez jedla.

Počas hibernácie sa telesné funkcie medveďa spomaľujú, aby šetrili energiu. Ich telesná teplota klesá. Ich dýchanie a srdcová frekvencia sú pomalé. Ich telo tiež začína pomalšie spaľovať kalórie. Tieto zmeny umožňujú medveďovi prežiť dlhšie na vlastnom telesnom tuku.

Medvede spotrebujú veľkú časť telesného tuku počas hibernácie. Čo však vedcov udivuje je, že nestrácajú veľa svalovej hmoty. Toto je pri ľuďoch bežné u pacientov v kóme. Niektorí odborníci študujú hibernáciu medveďov v nádeji, že sa naučia, čo umožňuje medveďom udržať si svaly.

Vedci sa tiež chcú dozvedieť, ako medvede kontrolujú telesnú teplotu. Myslia si, že by to mohlo pomôcť budúcim pacientom s mŕtvicou. Hovorí sa, že zníženie telesnej teploty po mŕtvici môže obmedziť poškodenie mozgu.

Každopádne by ste mali medveďa nechať spať. Veď kto má rád keď ho budia.

