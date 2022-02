Výzbroj rozvádzačov a všetko, čo o nej potrebujete vedieť

Zdroj obrázka: PV productions / Shutterstock.com

Rozvádzače sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny bytov, rodinných domov alebo komerčne využívaných budov. Majú za úlohu istiť, merať a ovládať elektroinštaláciu cez rôzne prvky, ako sú elektrické zariadenia a káble. Ako prebieha inštalácia rozvádzačov a ako ich šikovne ukryť, aby nekazili vzhľad domu? To a ešte viac sa dozviete v článku.

Na rozvádzač je napojená všetka elektrotechnika v dome alebo byte, môžu však byť prepojené aj s ďalšími rozvádzačmi, čo sa týka predovšetkým väčších objektov. Keď sa povie výzbroj (niekedy tiež výstroj) rozvádzačov, potom je reč o všetkých prvkoch, ktoré v nich nájdeme.

Pod pojmom rozvádzač si pravdepodobne predstavíte skrinku, v ktorej sú ukryté poistky. Práve ony sú jednou zo súčastí výzbroje, ale rozhodne nie jedinou súčasťou. Aké sú tie ďalšie?

Prvky výstroja rozvádzačov

Vo vnútri väčšiny rozvádzačov nájdete nosné lišty, ktoré pomáhajú organizácii vnútorného priestoru, ide o tzv. DIN lišty. Zďaleka najčastejšie v rozvádzačoch nájdeme výzbroj, ako sú ističe, prúdové chrániče, spínacie hodiny na kontrolu kúrenia, rôzne stupne prepäťovej ochrany či relé. V prípade bytových domov býva súčasťou aj zvončekové trafo alebo napájačky domových telefónov, ktoré sú dnes skôr na ústupe.

Ako prebieha inštalácia rozvádzačov?

Inštalácia rozvádzačov obvykle prebieha buď v závesnej forme, kedy sa aplikuje na stĺp, alebo sa umiestni priamo do steny či špeciálne murované búdky, ktorá mu poskytne vyššiu mieru zabezpečenia. Rozvádzač by vo všeobecnosti mal byť dobre zabezpečený a rozhodne by k nemu nemal mať prístup ktokoľvek. Úplným základom je ukryť rozvádzač aspoň za jeden zámok, čím sa minimalizuje riziko poškodenia či odcudzenia.

Nevzhľadná skrinka? Aj rozvádzač je možné sofistikovane ukryť

Na prvý pohľad možno vzhľad rozvádzačov nehrá zásadnú rolu, avšak netreba ho podceniť. Obzvlášť pokiaľ rozvádzač inštalujete do rodinného domu a záleží vám na celkovom vzhľade všetkých stavebných prvkov. Vopred si premyslite, akým spôsobom a kam rozvádzač nainštalujete bez toho, aby ste narušili estetiku domu.

Rozhodne nič nepokazíte tým, pokiaľ rozvádzač zabudujete do steny. Niektorí majitelia rodinných domov si nechávajú rozvádzač postaviť napríklad do špeciálne upravených konštrukcií, ktoré farbou aj designom zapadnú ku všetkým ostatným prvkom domu a pozemku. Bola by škoda dať si prácu s každou maličkosťou okolo domu a potom výsledný dojem nedotiahnuť do konca nevzhľadnou skriňou, ktorá bude všetkým na očiach.

Pred nákupom nahliadnite do projektu elektroinštalácie

Pri nákupe jednotlivých súčiastok výzbroje rozvádzačov sa vždy vopred uistite, že máte všetko potrebné. Radšej nahliadnite do projektu elektroinštalácie, aby ste sa potom nemuseli zdržiavať dokupovaním ďalšej výstroje a mohli rozvádzač okamžite sprevádzkovať.

