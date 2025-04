Pánske espadrilky – pohodlná letná obuv, ktorá nikdy nevyjde z módy

Letné mesiace si žiadajú obuv, ktorá je nielen štýlová, ale najmä ľahká a pohodlná. Práve pánske espadrilky predstavujú ideálne riešenie – sú vzdušné, univerzálne a dokonale sa hodia k ležérnemu aj mestskému štýlu. Táto nadčasová obuv má svoje korene v Stredomorí, no v posledných rokoch sa čoraz viac udomácňuje aj v šatníkoch slovenských mužov. Dnes už nejde len o plátenky na pláž – espadrilky prešli modernizáciou a sú plnohodnotnou súčasťou pánskej letnej módy. Ak hľadáte obuv, ktorá vám vydrží viac než len jednu sezónu, možno ste ju práve našli.

Prečo sú pánske espadrilky také obľúbené?

Espadrilky vznikli ako jednoduchá obuv pre robotníkov v Španielsku, no dnes ich nosia aj módni nadšenci a známe osobnosti po celom svete. Dôvod ich obľúbenosti je jednoduchý – kombinujú pohodlie, ľahkosť a nenútený štýl. Ich typickým znakom je prírodná jutová podrážka a textilný alebo semišový zvršok, vďaka čomu sú ideálne do teplého počasia.

Pánske espadrilky si viete obuť k šortkám, ľanovým nohaviciam, ale pokojne aj k voľným chino nohaviciam a bavlnenej košeli. Sú obuvou, ktorá nepodlieha trendom, ale drží si svoj charakter už desaťročia. Či už sa vyberiete na dovolenkovú prechádzku po promenáde alebo len na letný drink v meste, espadrilky vám vždy dodajú šmrnc bez zbytočného snobizmu.

Kde hľadať kvalitné espadrilky? V CCC je výber naozaj široký

Výber správneho páru espadriliek je dnes jednoduchší než kedykoľvek predtým. Ak nechcete robiť kompromisy medzi dizajnom, kvalitou a cenou, CCC je miesto, kde určite nájdete to, čo hľadáte. V ich sortimente nájdete pánske espadrilky rôznych farieb, materiálov aj štýlov – od úplne jednoduchých až po modely s detailmi, ktoré zaujmú na prvý pohľad.

Veľkou výhodou CCC je, že ich ponuku si môžete pozrieť a vyskúšať osobne v kamenných predajniach po celom Slovensku, alebo si jednoducho objednať z pohodlia domova cez ich prehľadný e-shop. Vďaka tomu si vyberiete presne to, čo vám sadne – bez stresu a kompromisov.

Ako espadrilky nosiť a udržiavať, aby vydržali viac než jednu sezónu?

Espadrilky sú síce ležérne, no stále si zaslúžia starostlivosť. Ak ich chcete nosiť viac než len jednu letnú sezónu, oplatí sa dodržiavať pár jednoduchých pravidiel. Predovšetkým – espadrilky nie sú určené do dažďa ani do veľkej vlhkosti. Ich podrážka z prírodného materiálu by mohla pri nadmernom namočení stratiť tvar.

Po každom nosení ich nechajte dôkladne vyschnúť a uskladňujte ich na vzdušnom mieste. Ak sa znečistia, jemná kefka a vlažná voda s kvapkou jemného saponátu dokáže zázraky. S trochou starostlivosti vás budú sprevádzať celé leto – a možno aj to ďalšie.

Espadrilky – móda, ktorá má zmysel

V dobe, keď sa móda mení takmer z týždňa na týždeň, je osviežujúce nájsť kúsok, ktorý odoláva času. Espadrilky sú presne tým typom obuvi, ktorý vás nesklame. Nepotrebujú extravagantné doplnky, aby zaujali. Stačí ich kombinovať s jednoduchým outfitom a výsledný efekt bude vždy svieži a elegantný.

Ak ešte nemáte vo svojom letnom šatníku pánske espadrilky, možno je načase to zmeniť. Letné dni sú ideálnou príležitosťou na to, aby ste sa cítili dobre – štýlovo, pohodlne a uvoľnene. A espadrilky sú na to ako stvorené.