5 najčastejších mýtov o recyklácii a separovaní. Ako je to v skutočnosti?

Recyklácia odpadu je dnes pomerne bežnou súčasťou slovenských domácností. Väčšina ľudí vníma recykláciu veľmi pozitívne, rozumie jej významu a chápe jej dôležitosť v súvislosti s udržaním zdravého životného prostredia aj pre ďalšie generácie. Občas sa však stane, že niekto o jej zmysle pochybuje, pretože si myslí, že recyklácia odpadu nič dôležité neznamená, alebo je presvedčený, že jeho “pracne” vytriedený odpad by rovnako skončil na skládke.

Aké sú najčastejšie mýty o recyklovaní a separovaní, ktoré sa v našej spoločnosti objavujú a ako je to v skutočnosti? Prinášame vám základný prehľad:

1. Mýtus: Triediť odpad nemá význam, životnému prostrediu to ani trochu nepomáha

Ako je to v skutočnosti: Vedeli ste, že v oceáne momentálne pláva odpad o rozlohe Francúzska? To už je celkom alarmujúci stav. Odpad, z ktorého aspoň časť mohla vďaka recyklácií poslúžiť ďalej. Situácia s neskutočným množstvom nespracovaného odpadu na našej zemi je skutočne vážna.

Separácia a recyklácia odpadu nám v tejto šlamastike výrazne pomáhajú. Ak by si to uvedomoval každý jednotlivec, znížili by sme odpad, ktorý sa už ďalej nedá použiť o neskutočné množstvo. Ideálne je samozrejme vytvárať čo najmenej odpadu. Prípadne je možné používať kvalitné obalové materiály, nenakupovať jednorazový plast a podobne. Zvyšok je dôležité poctivo vytriediť a zrecyklovať.

2. Mýtus: Na čo mám odpad triediť, keď smetiari aj tak všetko vysypú do jedného auta?

Ako je to v skutočnosti: Tento mýtus koluje medzi ľuďmi veľmi často. Zaujímavé je, že sú to najčastejšie tí, ktorým sa do separácie veľmi nechce. Každopádne – nie je to pravda. Ekologické organizácie preverili nejeden podnet o nedodržiavaní oddeleného odvážania separovaného odpadu, ale žiaden z nich sa nepotvrdil.

Čo sa však ukázalo, je fakt, že niektoré spoločnosti majú len jedno auto na všetok separovaný odpad, ktorý ale odvážajú postupne. Preto sa môže zdať, že používajú len jedno rovnaké auto a tým pádom hádžu všetko dohromady – ale opak je pravdou.

3. Mýtus: Separácia odpadu nemá význam, pretože sa z toho už nič nevyrába a odpad končí na skládkach .

Ako je to v skutočnosti: Pravdou je, že aj separovaného odpadu je viac, akoby bolo nutné. Preto by bolo najlepšie vytvárať čo najmenej odpadu a ak je to možné, používať čo najviac udržateľných materiálov vo všetkých oblastiach nášho života. Od používania látkových tašiek na nákup, cez eko obaly, až po kvalitné oblečenie a topánky, ktoré vydržia viac ako jednu sezónu a podobne. V každom prípade recyklácia odpadu skutočne prebieha a vzniká ňou obrovské množstvo nových potrebných produktov. Aj preto má separácia odpadu stále obrovský význam.

4. Mýtus: Separácia odpadu nemá v rámci jednotlivcov význam, veľké firmy, ktoré vytvárajú neskutočné množstvo odpadu, na to kašlú

Ako je to v skutočnosti: Samozrejme je pravdou, že veľké firmy a spoločnosti vytvárajú viac odpadu, ako samostatné domácnosti a bohužiaľ, často sa stáva, že na separácii odpadu im nezáleží. Našťastie dnes už vidíme stále viac spoločností, ktorým na ekológii a budúcnosti našej planéty záleží a snažia sa viesť svoju firmu od A po Z čo najviac ekologicky. Od prípravy jedál, cez udržateľné gastro vybavenie, až po separáciu odpadu.

Často sú tieto spoločnosti ovplyvnené jednotlivcami, ktorí svoj názor hrdo a prakticky prezentovali. Rovnako, čím viac jednotlivcom bude záležať na ekologickom hospodárení, tým viac spoločností sa tým bude zaoberať, pretože to, čo chce každá spoločnosť s určitosťou dosiahnuť, je obľúbenosť u čo najväčšieho počtu ľudí.

5. Mýtus: Na čo je vlastne dobré recyklovať? Robí sa z toho zbytočná veda, veď všetok odpad sa nakoniec predsa len rozloží

Ako je to v skutočnosti: No nakoniec samozrejme áno. Ale nakoniec sa rozloží aj naša Zem, keď ju pri svojom nevyhnutnom výbuchu pohltí hviezda našej sústavy, Slnko. To však neznamená, že dovtedy neubehne miliarda rokov.

Miliardu rokov síce k rozloženiu netreba, ale aj 100 rokov, ktoré sú potrebné na rozloženie jednej pet fľaše, či približne 1000 rokov na rozklad skla, je dosť dlhá doba na to, aby sme s odpadom narábali rozumne a zbytočne ho nevytvárali.