Veci, ktoré každý deň robíme a netušíme, že našim vlasom tak škodia

Pre nohých z nás je umývanie vlasov náročná činnosť, napriek tomu ju praktizujeme takmer každý deň. Takýchto činností, ktoré pre vytvorenie dokonalého vzhľadu neustále opakujeme je viac. Nepríjemné na tom je, že mnohými z nich v skutočnosti telu naopak škodíme. A platí to aj v prípade vlasov.

Vyhnite sa im a vaše vlasy potom budú krásne a zdravé a vy spokojní.

Príliš časté dotyky

Bez ohľadu na to, ako často si svoje ruky umývate, pravdepodobne sa na nich vždy nájde nejaká tá nečistota, mastnota a pot. No a čím viac sa potom takýmito rukami dotýkate svojich vlasov, tým viac nečistôt si v podstate do nich prenášate. Snažte sa preto obmedziť nevedomé dotyky na minimum a zistíte, že sa vám budú vlasy menej mastiť.

To isté platí aj pre úpravu vlasov prstami zakaždým, keď ich vietor odfúkne z požadovanej polohy. Noste so sebou v kabelke hrebeň a namiesto „prehrabávania“ vlasov sa ich snažte učesať. Ale pozor, rovnako aj časté česanie vlasov môže spôsobiť ich znehodnotenie, obzvlášť vtedy, ak nie sú kefa alebo hrebeň čisté.

A vedeli ste o tom, že zdravá žena môže za deň prísť v priemere o 150 až 170 vlasov? Ak to podporíte takýmto mechanickým namáhaním, čoskoro budete potrebovať na obnovu poškodených vlasov a ich nový rast MINOXIDIL.

Vysoká vlhkosť

Rovnako ako pri pote, aj pokožka hlavy produkuje viac mazu, keď je horúco a vlhko alebo naopak extrémna zima. Dobrou alternatívou v boji proti tomuto pocitu je kvapka suchého šampónu ku korienkom, aby absorboval prebytočný maz, bez ktorého sa určite zaobídete.

Stres

Áno, aj stres patrí k nášmu každodennému životu. A nielenže vám môže spôsobiť záchvaty a vo všeobecnosti sa budete cítiť trochu mizerne, ale môže tiež ovplyvniť hladinu vašich hormónov, čo môže spôsobiť, že vaša pokožka hlavy bude skutočne produkovať viac mazu.

Nevhodné zloženie produktov na ošetrenie vlasov

Príliš veľa sér a produktov na báze oleja používaných na hydratáciu a ochranu pred tepelným poškodením zanecháva vo vlasoch zvyšky. Pokiaľ nemáte super suché vlasy, snažte sa používanie týchto produktov nepreháňať a nepoužívajte viac, ako je odporúčané množstvo na obale, inak budete mať časom mastnejšie vlasy.

V mnohých situáciách sa môžete používaniu rôznych kozmetických prípravkov vyhnúť tým, že dobrý stav a vzhľad podporíte správnymi vitamínmi na vlasy. Často je to tá najlepšia cesta!

Alebo si vyberte šampón, ktorý vyhovuje vašej pokožke hlavy a typu vlasov. Výber niečoho, čo je príliš suché alebo príliš zvlhčujúce, môže ovplyvniť hladiny pH a spôsobiť nadmernú produkciu mazu pokožky hlavy, čo znamená, že ich vzhľad nebude ideálny.

Dajte si preto na tieto veci pozor a uvidíte, že vaše vlasy sa vám poďakujú vo forme zdravia a krásy.