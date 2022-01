Čo treba vedieť o lipozomálnych vitamínoch a mineráloch

Zdroj obrázka: fizkes / Shutterstock.com

Zanechávajú poriadnu „stopu“, čo dokazuje vysoké využitie na bunkovej úrovni. Čo všetko sa skrýva za prospešnými účinkami lipozomálnych vitamínov?

Čo tvorí lipozomálne vitamíny a minerály?

Ide o drobnú časticu na úrovni miniatúrnej nano veľkosti. Disponuje obalom zloženým z tukov, konkrétne z lipozómov lecitínu. Ten obaľuje vitamín alebo minerál, vytvára tak silnú ochrannú vrstvu. Funkčné vlastnosti spočívajú v tom, že lecitín je pre telo prirodzenou látkou, a tak možno predpokladať lepšiu vstrebávateľnosť. Obľúbené lipozomálne vitamíny bývajú chránené slnečnicovým lecitínom. Nezveličene ho prirovnávame účinkom infúzie, pomocou ktorej sú prospešné látky transportované priamo do krvi. To je v silách aj lipozómov – chránený vitamín a minerál sa v žalúdku nerozkladá, neporušený prostredníctvom lymfatického systému putuje do krvného obehu a pôsobí na bunkovej úrovni.

Najvýznamnejšie úspechy modernej lipozomálnej technológie

Na základe spomínaných kľúčových vlastností sa lipozomálne výživové doplnky vyznačujú viac ako 90 % využitím v tele. Dodávajú účinné látky skutočne do celého organizmu, prestupujú aj tými najmenšími tkanivami a neexistujú pre ne žiadne bariéry, čo dokazuje výživa mozgu, pľúc, srdca a vitalita pre pečeňové bunky. O tom rozhodujú aj čisto prírodné látky vo formulách bez nadbytočných prísad a zvýrazňovačov.

Ponuka lipozomálnych výživových doplnkov

Ponuka je naozaj bohatá, o čom svedčí kategorizácia na purerituals.sk podľa konkrétneho zdravotného problému, rizikovej skupiny a začlenenie lipozomálnych produktov do viacerých výhodných balení. Najväčším úspechom je pokryť potreby všetkých užívateľov a myslieť na ich zdravie už od prvých chvíľ života.

Tým sa zdôrazňuje výživa pre najmenších, napr. vo formule lipozomálneho vitamínu C pre deti na podporu imunity v čase sezónnych aj civilizačných ochorení.

Darovať si navzájom to najcennejšie znamená chrániť zdravie a bazírovať na pravidelnej prevencii. A to lipozomálne vitamíny zaručene dokážu!

Prehlásenie:

Toto prehlásenie sa vzťahuje na celý obsah našej webovej stránky. Všetky informácie uvedené na našej stránke sú všeobecné, a majú čisto informačný charakter. Boli starostlivo vybraté tak, aby vám pomohli udržať zdravý životný štýl, avšak nenahrádzajú individuálne odporúčania vášho lekára, či kvalifikovaného odborníka.