Tieto vitamíny by ste nemali užívať spolu

Mnohí ľudia užívajú rôzne doplnky výživy či už na zlepšenie zdravia, alebo prevenciu chorôb. Pri liekoch väčšinou dostanete jasné inštrukcie ako ich užívať, no vitamíny neprichádzaju zväčša so žiadnymi zvláštnymi pokynmi. A preto možno ani neviete, že niektoré by sa nemali kombinovať.

Vyhnite sa kombinácií týchto vitamínov

Vitamín C s vitamínom B-12

Vitamín C je nevyhnutným antioxidantom pre zdravie imunitného systému. Vitamín B-12 pomáha udržiavať váš nervový systém a tvoriť červené krvinky. Štúdie ukazujú, že užívanie týchto dvoch doplnkov súčasne môže znížiť množstvo vitamínu B-12, ktoré prijímate. Odborníci preto odporúčajú užívať tieto doplnky s odstupom najmenej dvoch hodín.

Vitamín A s potravinami bohatými na vitamín A

Keďže vitamín A je vitamín rozpustný v tukoch, jeho nadbytok sa ukladá v tele. Takže nemusíte užívať vitamín A každý deň. Príliš veľa vitamínu A môže viesť k slabším kostiam a väčšiemu počtu zlomenín kostí, keď starnete.

Kyselina listová (vitamín B9) a vitamín B12

Aj keď sú oba tieto vitamíny B dôležité, príliš veľa kyseliny listovej môže v skutočnosti skryť príznaky nedostatku vitamínu B12. Porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste si overili hladinu vitamínov predtým, ako pridáte tieto doplnky do svojho režimu.

Vitamín E a vitamín K

Užívanie vitamínu E môže u niektorých ľudí viesť k zvýšenému krvácaniu. Niektorí lekári predpisujú doplnok vitamínu K, ktorý pomáha pri zrážaní krvi. Súčasné užívanie vitamínu E môže pôsobiť proti účinkom vitamínu K.

Všeobecne platí, že akékoľvek užívanie vitamínov by ste mali konzultovať so svojím lekárom, ktorý vám vie spraviť rozbor a predpísať len tie, ktoré naozaj potrebujete. Nehovoriac o tom, že mnoho vitamínov môže vyvolať kontraindikácie pokiaľ užívate určité lieky. Preto je dobré sa vždy poradiť s odborníkom.

