Aké výhody vám prinesie pravidelná sprcha v studenej vode

Studená sprcha dokáže uľaviť od mnohých symptómov a navodiť celkovú pohodu tela. Teplota vody by pri tom mala byť nižšia ako 20°C. Využíva sa ako jeden z hlavných zdrojov liečby pri viacerých ochoreniach. Aké sú jej ďalšie výhody?

Zvyšuje hladinu endorfínov

Pre ľudí s depresiou môže studená sprcha fungovať ako druh jemnej terapie elektrošokmi. Studená voda vysiela veľa elektrických impulzov do vášho mozgu. Otrasie váš systém, zvýši sa bdelosť, jasnosť a úroveň energie. Vyplavujú sa aj endorfíny, ktoré sa nazývajú hormóny šťastia. Tento efekt vedie k pocitom pohody a optimizmu.

Pomáha zlepšovať metabolizmus

Ľudia, ktorí sú obézni sa nemôžu jednoducho začať sprchovať studenou vodou, aby schudli bez toho, aby zmenili iné návyky životného štýlu. Ale studená sprcha 2 alebo 3 krát týždenne môže prispieť k zrýchleniu metabolizmu. Postupom času môže pomôcť v boji proti obezite. Neexistuje síce výskum z overeného zdroja o tom, ako presne studená sprcha dokáže pomôcť ľuďom schudnúť, napriek tomu z neho vyplýva, že studená voda môže vyrovnať určité hladiny hormónov a zlepšiť gastrointestinálny systém.

Zlepšuje obeh

Športovci túto výhodu poznajú už roky, funguje to totiž na rovnakom princípe ako ľad, ktorý znižuje zápal, keď si pomliaždime alebo natrhneme sval. Znížením teploty určitej oblasti tela urýchlime prísun teplejšej, čerstvo okysličenej krvi do tejto oblasti. A to urýchľuje čas na zotavenie. Niektorým ľuďom môžu prospieť studené sprcha ako spôsob, zrýchlenia obehu krvi v tele. Patria sem ľudia so zlým krvným obehom, vysokým krvným tlakom a cukrovkou.

Zlepšuje imunitu

Leukocyty pomáhajú bojovať proti infekcii v tele. Šok zapríčinený studenou vodou stimuluje leukocyty. To znamená, že studená sprcha môže pomôcť zvýšiť odolnosť voči bežným chorobám ako je prechladnutie a chrípka.

Studené sprchy nie sú magickým liekom na všetky choroby. Mali by sa používať ako doplnok k tradičnej liečbe, ale nie ako náhrada.

Začnite pomalým znižovaním teploty na konci bežnej sprchy. Nechajte vodu dostatočne studenú, aby ste sa začali cítiť nepríjemne. Potom zostaňte pod vodou 2 alebo 3 minúty. Hlboké dýchanie vám pomôže znížiť nepohodlie. Postupom času teplotu vody skúste znižovať. Zaraďte sprchovanie v studenej vode do vašej rutiny.

