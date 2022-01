Nová česko-slovenská komédia o striedavej starostlivosti

Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Eva Holubová budú v novej komédii riešiť vtipné rodinné a partnerské problémy

Komédiu s názvom Striedavka natočil minulú jeseň režisér Petr Nikolaev, autor filmov Báječná léta pod psa, Príbeh kmotra, Lidice alebo Vybíjaná.

V hlavných úlohách sa v nej predstavia Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Jiří Vyorálek, ktorí si zahrali bývalých alebo súčasných partnerov. Jednotlivé postavy majú deti z predošlých aj súčasných vzťahov a striedavo sa o ne starajú so svojimi novými a starými partnermi. Jednou z hlavných úloh pre všetkých je nájsť nového chlapa postave Anny Polívkovej, ktorá v procese partnerského „striedania“ ostala „na ocot“. Babičku, ktorej v dôsledku nastupujúceho alzheimera začínajú vypadávať myšlienky, stvárnila Eva Holubová.

„Skutočná životná láska je niekedy až tá druhá či dokonca tretia v poradí. Pravé partnerské šťastie môže človek nájsť až neskôr na ceste životom. Naša komédia Striedavka ukazuje, že život prináša často rôzne nečakané zákruty a jeho pevnou súčasťou nie sú len súčasné horúce milostné vzťahy, ale aj tie predchádzajúce,“ hovorí režisér Petr Nikolaev. „Rodín, v ktorých platí heslo ,moje deti, tvoje deti, naše deti,‘ je celkom dosť a na ich fungovanie sme sa rozhodli pozrieť s nadhľadom a humorom,“ dodáva Nikolaev.

„Striedavka by mala byť vtipná, britká, s inteligentnými dialógmi, občas dojímavá. Postavená na ľahkých nohách. Vôbec by však nemala byť hlúpa. Dúfam, že taká bude. Verím, že zo strižne nakoniec vyjde komédia, za ktorú sa nikto z nás nebude musieť ospravedlňovať ani hanbiť,“ vyjadril sa po natáčaní predstaviteľ jedného z hlavných hrdinov Martin Hofmann.



Udržať chod jednej bežnej rodiny je často nadľudský výkon, postavy vo filme Striedavka však vďaka vzájomným zložito preplateným vzťahom tvoria naozaj „nadrozmernú“ rodinu. Jej fungovanie a dopĺňanie v rámci striedavej starostlivosti o deti sa už skôr podobá zložitej vojnovej stratégii. Organizáciu takého veľkého počtu ľudí sa hrdinovia rozhodnú vyriešiť prísnymi pravidlami a harmonogramom, lenže pri partnerských vzťahoch žiadny plán ani istota neexistujú. O svoje šťastie a lásku budú musieť všetci predsa len zabojovať.

„Moja postava trénera ženského ragbyového družstva má čoraz viac detí, ale jeho zaujíma predovšetkým šport. Má zrejme pocit, že sa to v tej rodine nejako všetko urobí samo. Nemyslí to zle, má dobré srdce. Celkom ho vystihuje situácia, keď svojej partnerke a matke svojho dieťaťa, ktorú si však akosi zabudol vziať, povie, že jej to dieťa teda postráži. Je skrátka milý!“ smeje sa Martin Hofmann pri rozprávaní o svojej postave. „Takže s hrdinom, ktorého hrám, nemám v podstate nič spoločné. Ja som určite milý o niečo menej. Ale na druhej strane zase viem, čo mám robiť, keď nedokážem dieťaťu znížiť teplotu,“ dodáva populárny český herec.

„Striedavka je komédia, ale vo filme by sme chceli zachytiť rozličné emócie, nemala by to byť len zábava za každú cenu. Svojou náladou by sa film mal podobať napríklad snímke Báječná léta pod psa,“ hovorí Petr Nikolaev s narážkou na svoj predchádzajúci úspešný film. „Verím, že príbeh Striedavky bude divákom blízky, či už striedavú starostlivosť zažívajú na vlastnej koži, alebo majú na starosti len jednu rodinu, prípadne iba vzťah so svojím partnerom. Keď sme scenár poslali Martinovi Hofmannovi, nielenže tú rolu zobral, ale prišiel aj s množstvom pripomienok a vlastných nápadov,“ dodáva režisér.

„Krátko pred natáčaním nám Petr ukázal obrázok krásneho, hladkého, súmerného jablka zo supermarketu a obrázok jablka odtrhnutého zo záhrady na chalupe, ktoré nebolo reklamne dokonalé, ale bolo skutočné. ,Takáto by mala byť Striedavka,‘ povedal nám. Dobrá, vtipná, s nedokonalosťami života,“ prezradili producenti Martin Růžička a Jindřich Motýl z Luminar Film.

Vo filme Striedavka v každom prípade nebude chýbať situačný humor a gagy. V jednej uletenej scéne si napríklad Eva Holubová vyskúša aj zvieraciu kazajku.

Premiéra v kinách je plánovaná na leto 2022.

Producentom filmu je Luminar Film. Distribútorom je BONTONFILM.

O FILME

Zuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Všetci títo ľudia musia spolu vychádzať, chodiť do školy, do práce, k zubárovi, na krúžky, na ragbyové tréningy, mať čo jesť a nezblázniť sa z toho. A presne o tom je život. A Striedavka…