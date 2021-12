Ako sa postarať o auto počas zimy. 9 jednoduchých a cenovo dostupných tipov

Zima sa nezadržateľne blíži a je to ročné obdobie, ktorého sa všetci vodiči obávajú. Početnejšie zrážky môžu akúkoľvek poruchu vášho auta ešte zdvojnásobiť. Ako tomu najlepšie predísť?

Pripravte svoje auto na zimu pomocou týchto jednoduchých trikov.

Kontrola auta

Uistite sa, že na vašich oknách alebo svetlách na aute nie sú žiadne malé praskliny. Hoci teraz môžu byť malé, ak prasklina zamrzne, môže v nich zamrznúť voda a dostať sa do vašich svetiel alebo prasklinu ešte zhoršiť.

Nemrznúca zmes do ostrekovačov

Uistite sa, že ste letnú zmes vymenili za nemrznúcu, ktorá zvládne teploty do 10 °C aby vám nezamrzla počas nízkych teplôt.

Ak zistíte, že vaša nie je vhodná, jednoducho tú starú vystriekajte a pred chladným počasím znova doplňte správnou zmesou. Ak nie je príliš veľký mráz, môžete letnú zmes zamiešať nemrznúcou.

Tip: Čelné sklo si pred mrazmi stačí postriekať denaturovaným liehom zmiešaným s vodou. Sklo by vám tak nemalo v noci zamrznúť.

Kontrola batérie do auta

V prípade, že už nastal čas na výmenu batérie, mali by ste to urobiť čo najskôr, pretože v zime vaša batéria prechádza náročnou fázou, keď chladné počasie vyžaduje viac prúdu z batérie ako v ktoromkoľvek inom ročnom období.

Nemrznúca zmes do chladiča

Chladiaca kvapalina, tiež známa ako nemrznúca zmes, je pre vaše auto nesmierne dôležitá, pretože chráni motor pred zamrznutím pri nízkych teplotách. Keďže voda mrzne už pri 0 °C, bez nemrznúcej zmesi by ste v zime auto ani nenaštartovali. Skontrolujte či jej máte dostatok a či prípadne neuniká. Mnohí mechanici odporúčajú vodičom používať v chladiči zmes chladiacej kvapaliny a vody v pomere 50/50. V súčasnosti existuje niekoľko druhov chladiacich zmesí, líšia sa zafarbením, takže ich je ľahké rozoznať. Do auta by ste vždy mali liať iba kvapalinu rovnakej farby, aká v ňom už je.

Vždy je dobré sa poradiť v servise alebo mieste, kde kvapalinu kupujete.

Aditíva do paliva

V chladnom počasí môže byť nafta náchylná na tvorbu gélu, v podstate môže nakoniec stuhnúť do bodu, kedy už nebude tiecť. Aditívum do paliva by tomu malo zabrániť. Zimné aditíva do nafty môžu byť pridané na zlepšenie výkonu paliva. Prémiové zimné aditíva obsahujú ďalšie výhody, ako sú látky zlepšujúce prietok za studena, ktoré zlepšujú štartovanie za studena a čistiace prostriedky, ktoré dokážu odstrániť škodlivé usadeniny, ktoré sa tvoria na vstrekovačoch paliva. Okrem nafty sa zvyknú aditíva pridávať aj do benzínu. Pri výbere sa poraďte s odborníkom.

Oleje a filtre do auta

Okrem toho či máte dostatok oleja je dôležité aby ste v zime mali správny typ oleja. Buďte však opatrní pri výbere čohokoľvek s viskozitou, ktorá je nižšia, ako sa odporúča v návode na obsluhu vášho vozidla. Príliš riedky olej nemusí poskytnúť dostatočné mazanie a ochranu motora vášho auta. Výber správneho oleja má vplyv okrem iného aj na čistotu DPF filtra, ktorý má väčšina dieselových motorov. Používaním sa zanáša a jeho upchatie je bežná závada.

Motorový olej nie je jediným faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje výkon v zime. Mať správny typ olejového filtra v zime je kľúčové. Ak nie je kvalitný, nemusí byť schopný udržať veľké zvýšenie tlaku, ktoré sa vyskytuje v zime. V tom prípade je potrebné zámena za nový olejový filter. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s vaším vozidlom alebo sa porozprávajte s kvalifikovaným odborníkom, aby ste určili najlepší typ filtra pre vašu značku a model.

Pneumatiky

Priľnavosť sa stáva ešte dôležitejšou v zime, keď sú cesty mokré, zľadovatené alebo sa inak zhoršujú. Popraskaný asfalt, mokrá posypová soľ, kaša, blato a lístie ovplyvňujú priľnavosť a zároveň predstavujú riziko pre karosériu vášho auta. Dôležitosť kontroly opotrebovania a tlaku pneumatík je životne dôležitá. Podľa slovenských predpisov zimné pneumatiky možno používať až dovtedy, pokiaľ hĺbka dezénu nie je menšia než 3 mm.

Brzdy

V zime vodiči často jazdia po kašovitých, snehových „člapkaniciach“ . Pod vaším autom sa tak hromadí špina, ktorá ovplyvňuje brzdový systém vášho auta. Aby vaše brzdy fungovali efektívne, nechajte si ich skontrolovať. Čo sa týka mrznutia, brzdová kvapalina nemôže zamrznúť pretože ide o olej, môže však začať gélovatieť, alebo stuhnúť tak, že už nebude účinná. Prísady do základného oleja môžu posunúť tento bod tuhnutia nižšie a pomôžu vám prípadným problémom predchádzať.

Nechajte motor na pár minút bežať vonku

Ak je veľmi chladno, mali by ste pred výjazdom nechať motor niekoľko minút bežať, pretože jazda s takto studeným motorom môže poškodiť váš motor. Uistite sa, že ste svoje auto vytiahli z garáže predtým, ako to urobíte, bezpečnosť na prvom mieste.

V zime sa jazda stáva všeobecne náročnejšou a preto nepodceňujte nielen stav vášho auta, ale aj vaše schopnosti vodiča. Jazdite ohľaduplne a obozretne. Vždy je lepšie ísť opatrne ako to neskôr potom ľutovať.

Veľa šťastných kilometrov