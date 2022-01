Vianočné voľno vo vlastnom wellness? Ešte stíhate

Photo by Jamie Fenn on Unsplash

Vlastný bazén s protiprúdom Swim Spa pri dome alebo vírivka na terase, s výhľadom na zasneženú okolitú krajinu, môže byť aj vaším splneným snom.

Radi by ste si tohtoročné sviatky užili naplno, bez ohľadu na to, čo sa odohráva vo vonkajšom svete? Vypnite správy, obklopte sa milujúcimi ľuďmi a užívajte si spoločné chvíle v súkromnom wellness. Plavecký tréning vo vlastnom bazéne Swim Spa, hydromasáž vo vírivke na terase, s prekrásnym výhľadom na zasnežené okolie alebo pobyt v horúcej saune vedľa vašej spálne, nemusí byť iba snom. Vírivku, saunu a bazén s protiprúdom môžete mať ešte do Vianoc.

Bazén s protiprúdom, sauna alebo vírivka?

Možno aktuálne nemáte toľko finančných prostriedkov, aby ste si domáce wellness vybudovali kompletne. Viete, čo je dôležité? Začať! Je len na vás, či si doprajete bazén s protiprúdom, saunu alebo dáte prednosť vlastnej vírivke.

Ak stále váhate, čo bude vo vašom domácom wellness ako prvé, prečítajte si dôležité informácie, ktoré vám voľbu uľahčia.

Bazén s protiprúdom Swim Spa

Celoročný bazén s protiprúdom Swim Spa je v prvom rade o plávaní, ktoré sa spája s množstvom fyzických a psychických benefitov. Plávanie je výborný spôsob, ako posilniť kardiovaskulárny systém, precvičiť svalstvo, zlepšiť si kvalitu spánku a predovšetkým predstavuje účinnú antistresovú aktivitu.

Swim Spa je však aj o masáži po plaveckom tréningu, alebo kedykoľvek sa vám zachce. V bazénových schodoch sú integrované hydromasážne trysky poskytujúce základnú hydromasáž. V prípade, že by sa vám málilo, skombinujte Swim Spa so samostatnou vírivkou. K dispozícii jevírivka značky Jacuzzi alebo USSPA.

Prečo si vybrať bazén s protiprúdom? Výhod je viacero. V prvom rade máte domáce fitness a wellness centrum k dispozícii hocikedy – počas vianočného voľna, ráno pred začiatkom pracovnej doby alebo neskoro popoludní. Pri nadzemnom bazéne s protiprúdom nemusíte vybavovať stavebné povolenie, vyberiete si z rôznych tvarov a veľkostí Swim Spa. Hlavu si nemusíte lámať nad zložitou údržbou a vrásky na čele vám neurobia ani náklady potrebné na prevádzku.

Sauna ako súčasť domáceho wellness

Neláka vás plávanie počas celého roka vo vyhriatom bazéne a radšej leňošíte? V tom prípade to robte múdro a prospešne aj počas vianočného voľna. Doprajte si oddych v saune, ktorý má množstvo priaznivých účinkov na telo i psychiku.

Saunovanie so všetkým, čo k nemu patrí, podporuje prirodzené detoxikačné mechanizmy ľudského tela, prospieva pohybovému aparátu, uvoľňuje svalstvo, podporuje činnosť imunitného systému a má priaznivý vplyv na kvalitu spánku. V neposlednom rade je skvelou protistresovou aktivitou.

Vybrať si môžete z viacerých druhov sáun. Klasikou je fínska sauna. Nižšiu teplotu a neporovnateľne vyššiu vlhkosť v porovnaní s fínskou saunou predstavuje parná sauna. Najmladšou spomedzi sáun je infrasauna. Tá býva často kombinovaná s fínskou saunou.

Vírivka na terase, v interiéri či záhrade

Vianočné voľno je predovšetkým o oddychu. Pokiaľ si ho chcete dopriať čo najviac, zaobstarajte si vírivku. Okrem toho, že vás zahreje počas chladných zimných dní, je prospešná aj pre zdravie.

Počas relaxu vo vírivke v záhrade zabudnete na stres, na všetko negatívne, čo sa deje vôkol vás. Aj vďaka tomu môžu byť už tohtoročné vianočné sviatky nezabudnuteľné a prežité v uvoľnenej atmosfére.

Chcete to najlepšie, čo je na trhu? Najdlhšiu tradíciu vo výrobe víriviek má talianska značka Jacuzzi. Na konte má viac ako 250 patentov. Vysokými kvalitatívnymi parametrami i atraktívnym vzhľadom disponujú aj vírivky USSPA.