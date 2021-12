Zima je o čosi náročnejším obdobím v porovnaní s ostatnými. A to nielen pre nás dospelých ale aj pre bábätká. Najmä ak ide o prechádzky v kočiari a obliekanie. Pokožka bábätka je omnoho citlivejšia a reaguje na chlad a vietor. Ako vnímajú bábätká zimu? Kedy je ideálny čas ísť von na prechádzku a ako obliecť bábätko na zimu?

Spolu s príchodom zimy prichádza aj dilema mnohých rodičov. Ako správne obliecť bábätko počas zimných dní, najmä ak sa vyberiete na prechádzku? Je pravda, že zimné prechádzky si vyžadujú omnoho väčšiu a aj dlhšiu prípravu než tie počas jarných, letných či jesenných dní. Bábätká však potrebujú pobyt na čerstvom vzduchu aj počas zimných mesiacov. Avšak ak viete, ako na to, zimné prechádzky si užijete rovnako vy aj váš drobec. Predtým, než sa pustíte do príprav na prechádzku a do obliekania vášho bábätka, je dôležité vedieť, ako bábätká zimu vlastne vnímajú.

Bábätká a zima

Bábätká ešte nemajú vyvinutú termoreguláciu tak, ako my dospelí. Navyše, ak sú v kočiari, takmer vôbec sa nehýbu. Preto je dôležité správne zimné oblečenie. Dôležitá je aj ochrana detskej pokožky, pretože je veľmi citlivá a reaguje na podnety ako chlad, mráz a vietor omnoho intenzívnejšie. Dôležitá je aj ochrana pred UV žiarením. Nenechajte sa zmiasť ani počasím „pod mrakom“, UV žiarenie preniká aj cez oblaky. Ošetrite preto pred prechádzkou pokožku bábätka vhodným ochranným krémom s UV ochranou.

Ak si nesiete domov novorodenca z pôrodnice práve počas zimy, na prechádzku sa vyberte až po dvoch týždňoch. Najprv začnite s postupným zvykaním si bábätka na čerstvý vzduch tak, že dieťatko na malú chvíľku položíte na miesto k otvorenému oknu a tento čas budete postupne predlžovať. S prechádzkami taktiež začnite postupne. Začnite s krátkymi 15-minútovými prechádzkami, ktoré môžete postupne predlžovať. Napokon môžete s vašim drobcom ostať von aj na dvojhodinovej prechádzke. Dávajte si však pozor na teplotu, ktorá je von. Vo všeobecnosti platí, že by ste s vaším bábätkom nemali ísť von vtedy, ak teplota klesne pod -5 °C.

Ako správne obliecť bábätko na zimnú prechádzku?

Počas zimy je dôležité dbať aj na správne oblečenie bábätka. Zvoliť by ste mali takzvanú cibuľovú metódu. Nejde o nič komplikované, práve naopak, tajomstvo spočíva vo vrstvení oblečenia. Určite sa neriaďte tým, že by bábätko malo mať o jednu vrstvu viac ako vy. Každý dospelý má totiž iný level otužilosti. Prvou vrstvou pre bábätko by malo byť body detské, pančučky alebo dupačky. Body detské pančušky či dupačky by mali byť kvalitné, ideálne z prírodných materiálov, aby nedráždili pokožku bábätka. Druhú vrstvu tvoria teplé ponožky, čiapka, svetrík alebo ak preferujete detské mikiny, pokojne aj tá. Detské mikiny sú dobrou alternatívou k svetrom, najmä ak sa obávate, že by svetrík mohol vaše bábätko „hrýzť“. Pozor si dajte aj na čiapky pre bábätká. Nie všetky čiapky pre bábätká, ktoré nájdete v obchodoch sú kvalitné a hrejivé. Správne čiapky pre bábätká by sa ideálne mali dať zašnurovať a mali by poriadne prekrývať uši bábätka. Tretiu vrstvu tvorí overal alebo zateplené nohavice a zimná bunda, šál, rukavice a zateplené pančušky. Šálom by ste nikdy nemali prekrývať ústa bábätka, aby ste sa vyhli zrážaniu vlhkosti z dýchania a omŕzaniu. Poslednou vrstvou je fusak, pod ktorý do kočiara môžete položiť deku, najmä ak je von poriadna zima. Druhú deku si môžete vziať so sebou a prikryť ňou fusak zvrchu.

Ako zistíte, či je vášmu bábätku teplo? Prezradí vám to jeho zátylok. Aj je teplý a suchý, bábätku je teplo a pohodlne. Ak je studený, značí to, že bábätku je zima. Ak je vlhký, bábätko sa prehrieva a potí. Vtedy je treba ochladiť ho, napríklad tak, že odkryjete deku z fusaku, prípadne ho trochu rozopnete.