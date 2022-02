6 chýb, ktoré ženy zvyknú robiť pri holení nôh a ako ich napraviť

Popálená pokožka po holení či zarastajúce chĺpky…pripravili sme zoznam najčastejších chýb, ktoré robia ženy pri holení nôh a tipy ako tieto chyby napraviť.

Nohy si holíte ráno

Znie to možno neintuitívne, no nočné holenie zanechá vaše nohy hladšie. Ako spíte, vaše nohy mierne opuchnú, čo môže spôsobiť, že chĺpky ustúpia späť do svojich folikulov.

Extra tip: Pred spaním si na nohy natrite telový hydratačný krém, aby ste počas spánku hydratovali pokožku, takže sa zobudíte s ešte hodvábnejšími nôžkami. Ak máte normálnu pokožku, vyberte si telové mlieko, ktoré je ľahšie; pre suchú pokožku je lepší bohatší a výživnejší telový krém alebo maslo.

Počas sprchy si najskôr oholíte nohy

Je pochopiteľné, že sa chcete najskôr zbaviť chĺpkov a následne pokračovať so starostlivosťou. Odborníci však radia stráviť v sprche či vo vani aspoň 15 minút pred tým ako sa začnete holiť. Takže najskôr začnite so šampónom, kondicionérom a čistením tela. To zjemní chĺpky a otvorí folikuly. Ak však tento čas prešvihnete, vaša pokožka bude vráskavá a opuchnutá, čo sťaží hladké oholenie.

Holíte sa nasucho alebo používate mydlo

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa ponáhľate, mali by ste sa vyhnúť holeniu „nasucho“. Naneste na nohy hydratačný krém, alebo gél na holenie chránili pokožku a zabezpečili ľahké kĺzanie žiletky.

Mydlo nevytvára dostatok lubrikácie, aby sa žiletka ľahko kĺzala po pokožke, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť porezania.

Žiletku nevymieňate dostatočne často

Možno ste si kúpili peknú žiletku, ale nebude vám to nič platné, ak si čepeľ nevymeníte pri prvom náznaku tuposti. Staré čepele sú nielen neúčinné, ale s väčšou pravdepodobnosťou spôsobujú hrbole a začervenanie a zachytávajú baktérie, ktoré môžu potenciálne spôsobiť infekcie. Čepele by sa mali vymieňať približne každé dva týždne.

Nohy si holíte najskôr smerom hore ako nadol

Pri prvom prechode sa ohoľte iba v smere, v ktorom vám rastú chĺpky (dolu po nohe), a ak máte veľmi citlivú pokožku, smerom nahor sa nehoľte vôbec. Ak pôjdete „proti srsti“, môžete sa oholiť hladšie, ale zvyšuje sa aj možnosť podráždenia, škrabancov a rezných rán.

Nepoužívate peeling

Holenie môže viesť k zarastaniu chĺpkov a neošetrené popáleniny od žiletky sa môžu zmeniť na dlhodobé jazvy. Aby ste predišli nepríjemným červeným chĺpkom, použite dvakrát týždenne telový peeling, aby ste odstránili pokožku, ktorá zachytáva chĺpky.

