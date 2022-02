Dámske legíny – módne outfity na zimu

V súčasnosti zaznamenávame v móde čoraz odvážnejší návrat do minulosti. Na mólach teraz kraľujú odevy, ktoré neboli tak dlho spájané s vysokou módou. Silné odkazy na 90. a 2000-te roky rozžiaria každodenné štylizácie – vracajú sa energické farby, sila vzorov, výrazné kombinácie a kontrasty aj v textúrach látok. Na vlne týchto trendov sa objavili módne dámske legíny – ktoré už dávno opustili rámy športového oblečenia.



Radíme, ako ich nosiť, aby zapadli do trendov, ktoré už boli pred pár rokmi na mólach najväčších módnych domov a ako držať krok s klasikou. Nikto totiž nepovedal, že módu nemožno spájať s každodenným pohodlím!

Dámske legíny – outfity ako z prehliadkových mól

Elegantné outfity a aj trochu ležérnejšie s farebnými legínami ste mohli vidieť na prehliadkach Richarda Quinna (jeseň 2020) a Balenciagy (jar / leto 2017). Farebné legíny sa kombinovali s obyčajnými rolákmi a košeľami, napríklad v čiernej farbe. Ide o vyvážený prístup: spájanie množstva vzorov tak, aby boli jediným výrazným prvkom outfitu. Samozrejme, stále môžete nosiť takéto legíny – je to skvelý spôsob, ako dodať Vášmu stylingu silný dôraz a prelomiť monotónnosť.

S čím kombinovať dámske legíny? Na zimu sa oplatí staviť na ťažké kožené topánky vo vojenskom štýle, ktoré tejto sezóne kraľujú. Mohutná platforma, predĺžený tvar a dokonca aj ozdoby v podobe remienkov a spôn sú nesporným hitom tejto sezóny. Ak máte k dispozícii čižmy (alebo si ich plánujete kúpiť), môžete do setu pokojne zaradiť aj vzorované legíny. Nájdete ich napríklad v Ozonee, kde momentálne kúpite množstvo modelov za akciové ceny: https://ozonee.sk/slo_m_Zeny_Nohavice_Leginy-6882.html.

Farebné legíny a oversize cardigan, mohérový sveter alebo oversized sako sú skvelou každodennou voľbou! Dobre poslúži aj mikina, ktorá v tej najmódnejšej verzii môže siahať takmer po kolená. Obtiahnuté legíny sú kontrastom k objemnému topu a svojou farebnou silou zjednocujú pleteniny. Je dôležité vytvoriť spojenie, v ktorom sa nebudete cítiť zle! Možností je veľa, nájdite si tú svoju a užívajte si každodenné pohodlie!

Módne dámske legíny v zimných štylizáciách

Pri dopĺňaní zimného šatníka Vás možno napadne, či sú legíny tou správnou voľbou. Odpoveď by mala byť jasná už v tejto fáze, no navrhneme aj to, s akými typmi vrchného oblečenia je najlepšie kombinovať.

V súčasnosti sú najobľúbenejšou voľbou páperové bundy alebo klasické kabáty. Dobrou správou je, že k nim si legíny ľahko doladíte! Ak túžite po obrovskej dávke farieb, vyberte si ďalšie prvky súpravy a prispôsobte ich svojej nálade. Milovníkom klasiky odporúčame hladké legíny (čierne, sivé, béžové alebo hnedé), ktoré budú vyzerať skvele v kombinácii s veľkoobjemovou páperovou bundou, vlneným kabátom alebo obľúbeným „teddy“. Taký outfit je ľahký, teplý a zároveň mimoriadne štýlový!