Oprava koženej sedačky namiesto výmeny: Ako jej dodať zašlý lesk a krásu?

Vzhľad koženej sedačky je nadčasový a hodí sa do rôznych interiérových štýlov. Kúpou koženej sedačky preto nemôžete šliapnuť vedľa. Je právom synonymom kvality a luxusu. Aby sa však mohla nazývať kráľovnou interiéru aj po rokoch, je potrebné sa o ňu pravidelne starať a ak je potrebné, kožený poťah aj opraviť.

Starostlivosť o koženú sedačku

Kožená sedačka je omnoho citlivejšia na mechanické poškodenie, zošúchané miesta či škrabance a ryhy. Bez pravidelnej starostlivosti bude zachvíľu vyzerať sedačka ošumelo a stratí svoj lesk. Preto je potrebné kožený poťah na sedačke pravidelne čistiť, kvalitne impregnovať a po určitom čase aj opraviť menšie poškodenia. Takýmto servisom predĺžite vzhľad a životnosť koženej sedačky až o polovicu. Pri odhadovanej životnosti sedačky 10 rokov je to predĺženie o 5, čo je fajn nie ? .

Pri starostlivosti o koženú sedačku je potrebné myslieť na tieto faktory:

Typ kože:

Inú starostlivosť si vyžaduje farbená koža, inú anilínová koža a inú nubuk, resp. brúsená koža. Myslite na to už pri kúpe sedačky a zistite si dopredu ako sa o váš vybraný typ koženého čalúnenia starať. Ideálne je, keď vám predajca rovno odporučí čistiace a impregnačné prípravky priamo na vašu sedačku.

Ako často budete sedačku používať:

Plánujete využívať sedačku denne, či iba občas, keď príde návšteva? Bude slúžiť na domáce leňošenie, či reprezentovať váš štýl v kancelárii. To všetko sa odrazí na potrebe čistenia a starostlivosti o sedačku. Denne používanú sedačku budete určite častejšie čistiť a bude potrebné kožené čalúnenie aj častejšie opravovať od škrabancov či oderkov.

Počet sedačiek či veľkosť plochy koženého čalúnenia

Starostlivosť o jednu koženú sedačku, prípadne sedačky v aute je určite jednoduchšia, ako keď máte kráľovskú sedačku, sedačkovú súpravu, či niekoľko miestností zariadených koženými sedacími súpravami. Aj oprava kožených sedačiek vyjde drahšie v prípade, že ich máte viacero kusov. Skrátka, čím väčšia plocha kože, tým viac starostlivosti a následných opráv potrebujete.

Čistenie koženej sedačky

Na hĺbkové vyčistenie kože je potrebné použiť prípravky na kožu, podľa typu koženého čalúnenia konkrétnej sedačky. Tieto prípravky sú veľmi jemné a šetrné a zároveň kožu do hĺbky vyčistia a zbavia nánosov špiny. Rozdiel medzi vyčistenou a nevyčistenou kožou sedačky je viditeľný voľným okom. Vyčistiť kožu na sedačke by ste mali určite aspoň 2x do roka.

Oprava koženej sedačky

Oprava koženej sedačky je vždy individuálnou záležitosťou, podľa toho, čo všetko je potrebné na koženom čalúnení opraviť.

Lokálne poškodenia

Lokálne poškodenia sú také, ktoré si možno ani na prvý pohľad nevšimnete. Patria sem menšie oderky, miesta popísané od pera, vyšúchané područky a podobne. Podľa povahy poškodenia je potrebné postihnuté miesto opraviť individuálne.

Zošúchaná farba

Zošúchaná farba kože býva často práve na sedacej časti sedačky, ktorá je najviac namáhaná a opotrebovávaná. Tieto zmeny farby, alebo miesta straty farby sa dajú opraviť farbením kože na mieru pričom farba sa mieša podľa zvyšku koženej sedačky.

Škrabance a trhliny

Hlboké zárezy a trhliny na koži sú asi najzávažnejším poškodením koženého čalúnenia. Môžu vzniknúť neopatrnosťou, alebo nadmerným namáhaním kože, či pri neopatrnej manipulácii s predmetmi, napríklad pri prevoze v aute. Oprava kože v aute je pritom efektívny spôsob, ako sa starať o kožený interiér auta. Škrabance a mechanické poškodenia kože sa dajú opraviť tmelením, ale je to mravenčia práca, zameraná na detail. Vo výsledku však vôbec nezbadáte rozdiel od nepoškodenej časti sedačky.

Impregnovanie koženej sedačky

K impregnovaniu kože dochádza vždy až po vyčistení kože, alebo po všetkých opravách kožených častí sedačky.

Impregnácia slúži na ochranu kože pred opätovným znečistním a aj pred drobnými mechanickými poškodeniami. Vytvorí tenkú vrstvu, ktorá chráni povrch kože, koženú sedačku zmäkčí, vyživí a zjemní.

Kožená sedačka je po takomto zásahu ako nová. Ak aj máte koženú sedačku, ktorá vyzerá momentálne veľmi zle a ošumelo, dajte jej druhú šancu v podobe extra starostlivosti. Sedačka sa vám odmení krásnym leskom, príjemným dotykom a nezameniteľnou vôňou kože.