Ako sa zbaviť závislosti na sladkom. Je všetok cukor naozaj škodlivý

Aj keď len málo ľudí by malo úplne vylúčiť sladké jedlá zo svojej stravy, konzumácia menšieho množstva sladkosti má zdravotné výhody. Tu je postup, ako to urobiť bezpečne.

Cukor je vnímaný negatívne najmä vďaka tvrdeniam, že spôsobuje hyperaktivitu alebo cukrovku. obe tvrdenia boli na istej úrovni skompromitované nakoľko v oboch prípadoch nehrá cukor samostatnú úlohu. Napriek tomu existuje taká vec ako príliš veľa cukru.

Keď konzumujeme sacharidy, rafinované jedlá (ako biele cestoviny, biela ryža a biely chlieb) a čokoládu alebo cukríky, je to len cukor bez bielkovín, vlákniny alebo tuku. Požitie týchto potravín spôsobí prudký nárast hladiny cukru v krvi, ktorý signalizuje uvoľnenie inzulínu z pankreasu. Inzulín prenáša energiu z krvi do buniek, ale zvyšný cukor sa ukladá ako tuk.

Takže nech už sa obávate o chudnutie, alebo sa všeobecne chcete cítiť lepšie, existuje niekoľko spôsobov, ako podľa odborníkov dosiahnuť lepšiu rovnováhu s cukrom.

Rozdiel medzi prírodným a pridaným cukrom

Podľa odporúčaní by príjem cukru mal ostať u žien 25g za deň, u mužov 36g. Kľúčovým slovom je v tomto prípade slovíčko „pridaný“ cukor.

Potraviny ako ovocie a jogurt majú prirodzene sa vyskytujúce cukry, ale naše telá ich spracovávajú odlišne kvôli výživným látkam, ktoré obsahujú. Napríklad pomaranč má vlákninu, ktorú si naše telo odbúrava, čo umožňuje, pomalší nárast hladiny cukru. Vláknina nás tiež udržuje plných, takže pravdepodobne budeme jesť menej. Ale keď pijete pomarančový džús, aj keď je vyrobený z čerstvých vylisovaných pomarančov, cukor sa rýchlo dostane do krvi. A bez ďalších živín (okrem vitamínov) spôsobí rýchly nárast energie, po ktorom nasleduje okamžitá únava. Neuspokojí to ani váš hlad.

Pridaný cukor sa nachádza takmer v každej spracovanej potravine, od kečupu cez paradajkovú omáčku až po obľúbené zemiakové lupienky.

Uvedomenie si, kde sa skrýva cukor vo vašej strave, vám pomôže robiť svedomitejšie rozhodnutia.

Nahraďte cukor niečím iným

Jedným z najlepších spôsobov, ako vyradiť pridaný cukor, je sústrediť sa na konzumáciu celého jedla. Nikto nehovorí, že musíte prejsť na život plný šalátov a rezaného ovocia (pokiaľ to nie je to, čo chcete!). Radšej sa pozrite na svoje go-to recepty a uvidíte, ako by ste mohli znížiť pridaný cukor alebo vymeniť sladidlo za čerstvé ovocie.

Určite svoj hlavný zdroj cukru

Možno si myslíte, že nejete toľko pridaného cukru, ale uvažujete o dennej plechovke koly či smotane, ktorú ai za každým nalejete do kávy?

Zhodnoťte svoju stravu a zistite, aký je hlavný zdroj cukru a vymeňte ho. Pre väčšinu ľudí sú to v skutočnosti nápoje. Aké sú vaše sladené nápoje? Ako to môžete znížiť spôsobom, ktorý je pre vás stále rozumný a stále si môžete vychutnať svoj drink?

Zvážte pridanie šťavy z citrusov a nakrájaného ovocia (napríklad bobúľ alebo vodného melónu) alebo byliniek do filtrovanej vody. Uchovávajte ho v chladničke a vylúhuje sa bez cukru.

Jedzte dostatok po celý deň

Jednou z dôležitých stratégií je zaistiť, aby ste jedli pravidelné a vyvážené jedlá po celý deň. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou siahnu po sladkých potravinách keď sú hladní, pretože cukor je palivo, ktoré je najrýchlejšie absorbované našimi bunkami.

Pokiaľ ide o umelé sladidlá, použite najlepší úsudok

Predtým, ako sa vrhnete na nákup zmrzliny bez cukru, zvážte, že umelé sladidlá nemusia byť najlepším riešením. Odborníci navrhujú používať sladidlá ako sacharín a sukralóza šetrne. Nepomôže vám ani ak sladidlá používate nadmerne, skutočne nepoznáme dlhodobé dôsledky.

Pamätajte, že cukor nie je vo svojej podstate zlý

Aj keď by sme nemali jesť sladkosti ako na páse, žiadne jedlo nie je vo svojej podstate dobré alebo zlé. Niektoré jedlá sú pre nás jednoducho výživnejšie. Ak už siahnete po sladkom, snažte sa užiť si ho a necítiť sa previnilo.

Jedna malá sladkosť keď máte stres ešte nikoho nezabila. Rovnako ako jeden šalát nikoho nespasil 🙂

