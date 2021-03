Ako prekonať závislosť na partnerovi a nájsť vlastnú silu a nezávislosť

Byť odkázaný na partnera ako na zdroj svojho šťastia je nezdravé. Našťastie, s trochou tvrdej práce sa tejto závislosti viete zbaviť. V tomto článku vám ponúkneme hneď niekoľko tipov.

Spoluzávislosť spočíva v tom, že čerpáte pocit šťastia z externého zdroja. Samozrejme, naši partneri, rodiny či práca by nás mali robiť šťastnými, ale mali by sme byť schopní viesť spokojný a šťastný život aj bez nich.

Ako ste môže niekto stať závislým

Väčšina z nás sa nenarodila s problémami spoluzávislosti. Môžu pochádzať od našich rodičov, blízkych a najčastejšie od našich romantických partnerov.

Spoluzávislosť je často spôsobená nedostatkom sebavedomia a potrebou uznania. Môže vzniknúť aj prenesením. Napríklad sa môžete stať závislým od problémov partnera.

Spoluzávislosť sa môže prejaviť ako „priľnavosť k partnerovi“, žiarlivosť, potreba druhého ovládať, závisť a podobne. Vezme vám individualitu a dokonca aj schopnosť fungovať s emočnou stabilitou. Preto je také dôležité naučiť sa ju prekonávať.

Ako prekonať spoluzávislosť

Prekonanie spoluzávislosti je veľmi podobné ako prekonanie problémov s dôverou. Ide o niečo, čo je zakorenené hlboko vo vašej mysli. Ste na tomto pocite závislý a je to ťažký boj.

Môžete sa cítiť zraniteľne a vystrašene, pretože prevzatie moci nad vašimi emóciami vyvoláva väčší tlak na vás, ale menej na vaše vzťahy a to vám pomáha liečiť sa.

Existuje mnoho krokov, ktoré môžete podniknúť a nie všetky budú fungovať práve u vás. Ale schopnosť podniknúť tieto kroky a aplikovať tieto veci do svojho života vám dá viac sily a vedomia si svojich vlastných pocitov, ktoré povedú k väčšej samostatnosti.

Krok 1: Uvedomte si, že trpíte spoluzávislosťou

Priznanie, že ste spoluzávislí alebo ste v spoluzávislom vzťahu, je prvým krokom k jeho prekonaniu a je jedným z najťažších.

Je ťažké prelomiť cyklus, v ktorom ste možno uviazli roky. Naučiť sa, ako identifikovať správanie, ktoré koreluje s vašou spoluzávislosťou je nevyhnutné pre jeho zmenu. Kedykoľvek si všimnete, že sú vaše emócie ovládané partnerom, úspechom vášho vzťahu alebo podobne, môžete túto reakciu zmeniť.

Krok 2: Uvedomte si, že partnera nemôžete zmeniť

Tí, ktorí sú spoluzávislí, si často vyberajú partnerov, o ktorých majú pocit, že ich potrebujú. Možno ste s niekým, o koho sa musíte fyzicky alebo emocionálne starať. Stanete sa kameňom pre svojho partnera a neustále dávate bez toho, aby ste dostali spať to, čo potrebujete vy.

Akonáhle vzťah začne touto rutinou, je ťažké ho narušiť. Neustále sa cítite na dne a vyčerpaní, pretože toľko dúfate v niečo na oplátku, ale zostávate prázdni. Akceptujte, že nemôžete zmeniť svojho partnera. Ich správanie a zaobchádzanie s vami vás nedefinuje.

Krok 3: Vzdajte sa kontroly

Najťažšou časťou spoluzávislosti je to, že vaše pocity ovládajú iní, ale vy zúfalo chcete prevziať kontrolu. Ste schopní urobiť všetko preto aby ste vo vzťahu zachovali pokoj. Ale to len blokuje vaše emócie a vedie k nevôli a frustrácii.

Krok 4: Buďte úprimní

Úprimnosť je najlepší spôsob, ako prekonať spoluzávislosť. Povedať partnerovi, ako sa cítite je jediný spôsob, ako to spolu vyriešiť.

Krok 5: Prestaňte sa nenávidieť

Problémy so sebaúctou vedú k túžbe po pozornosti a láske od ostatných. Náš úspech a sebaúctu kvalifikujeme tým, ako nás vidia iní, alebo ešte horšie, tým, ako si myslíme, že nás vidia iní. Ak dokážete pracovať na svojom sebavedomí, dokážete sa zbaviť potreby uznania od ostatných.

Krok 6: Naplňte svoj život

Spoluzávislosť vzniká, keď sa uzavrieme pred ostatnými dôležitými vzťahmi v našom živote. Odkedy ste začali chodiť s danú osobou, vzdialili ste sa od priateľov a rodiny? To môže mať za následok, že si začnete myslieť, že väčšina vášho šťastia a vašej hodnoty pochádza práve od osoby, s ktorou trávite väčšinu času.

Nájdite si čas na ostatných ľudí vo svojom živote. Choďte domov a navštívte rodinu. Určite si naplánujte aktivity s priateľmi, s ktorými ste stratili kontakt. Nájdite záľuby, ktoré vás bavia. Ak do svojho života pridáte viac, pomôže vám to žiť vyrovnanejšie.

Krok 7: Naučte sa hovoriť NIE

Tí, ktorí sú spoluzávislí, nie sú len náchylní na to, aby umožnili zlé správanie svojich partnerov, ale často sú aj „obeťami“. Keď ste spoluzávislí, idete nad rámec svojich síl. Pre toho druhého ste schopní urobiť všetko. Snažíte sa potešiť iných aby ste tým potešili seba, ale často to vo vás zanechá pocit prázdnoty.

Buďte odvážni a častejšie hovorte „nie“. Nemusíte neustále robiť to, čo od vás partner očakáva, len preto, že to chce alebo je na to zvyknutý. Ste vlastná osoba a môžete sa slobodne rozhodnúť.

Krok 8: Poznajte svoju hodnotu

Tento krok je tažsie dosiahnuť a vyžaduje to čas a prax, ale je veľmi dôležitý. Dožadujte sa rešpektu, ktorí si zaslúžite. Postavte sa sami za seba.

Krok 9: Užívajte si čas strávený osamote

Jednou z veľkých častí spoluzávislosti je strach zo samoty. Praktizujte sebalásku.

Choďte sami do kina či na prechádzku a nemyslite na samotu, ale predstavte si, že trávite prijemný čas vo vašej vlastnej spoločnosti.

Krok 10: Zájdite si na terapiu

Ak si neviete rady, nie je žiadna hanba požiadať o odbornú pomoc. Spoluzávislosť je ťažké prekonať, obzvlášť ak ste na to sami. Nájdite si terapeuta, ktorý vám pomôže odhaliť jej pôvod a pomôže vám stať sa silnejšou a nezávislejšou osobou.

