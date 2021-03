Stoly a stolíky rôzneho druhu sú neodmysliteľnou súčasťou snáď každej domácnosti. Koniec koncov, keď sa nad tým zamyslíme, domácnosť bez stolíkov by sme mohli pokojne prirovnať k internetovým magazínom bez zaujímavých informácií. Ešteže na našich stránkach vám nič podobné nehrozí. Práve naopak. Tento raz sme pre vás spísali, aké stoly a stolíky nesmú chýbať v žiadnej domácnosti. Teda, ani v tej vašej.

Predpokladáme, že ako prvé vám prišli automaticky na rozum jedálenské a pracovné stoly, prípadne konferenčné stolíky. Stolov a stolíkov, ktoré nájdu vo vašej domácnosti plnohodnotné využitie, je však podstatne viac.

Jedálenské stoly

Samozrejmosťou každej kuchyne, resp. jedálne, je jedálenský stôl. Nie je nad prekrásne chvíle, kedy sa zíde celá rodinka na jednom mieste, aby si vychutnala nielen skvelé jedlo, ale rovnako aj spoločne strávený čas. Jedálenské stoly sa najbežnejšie kategorizujú na okrúhle a obdĺžnikové. Záleží len na vašich osobných preferenciách, akému tvaru dáte prednosť. Oveľa dôležitejšia je totižto skutočnosť, kto za stolom sedí.

Písacie a pracovné stoly

V súvislosti so stolmi a stolíkmi pre každú domácnosť nemožno opomenúť ani písacie a pracovné stoly. Len ťažko by sme si totižto vedeli predstaviť detskú izbu či pracovňu bez nich. Zatiaľ čo predškoláci a školáci potrebujú písacie stoly na vypracovávanie domácich úloh, na učenie sa a taktiež na tvorivé (mimoškolské) aktivity, tak pre dospelákov sú pracovné stoly nevyhnutnou potrebou na vykonávanie profesijnej činnosti. Vzhľadom na to by sme radi špeciálne upozornili na výškovo nastaviteľné stoly, ktoré ocenia aj rodičia stále rastúcich detí, aj „home officáci“, ktorí potrebujú počas dlhého pracovného dňa striedať sedaciu a stojacu pracovnú polohu.

Konferenčné stolíky

Konferenčný stolík môže mať u vás doma snáď najrozmanitejšie využite. Tým najtradičnejším je jeho umiestnenie do obývačky priamo pred sedačku. Konferenčné stolíky však nemusia byť upínané len na toto bežné využitie. Môžete ich situovať aj do detskej izby či do spálne, kde vedia ochotne poslúžiť napríklad na dočasné odkladanie oblečenia.



Televízne stolíky

Keď už sme sa prostredníctvom konferenčných stolíkov pobrali do obývacej izby, na chvíľu v nej ešte pobudneme. Tento raz to bude zásluhou televíznych stolíkov. Polemizovať o ich využití by asi nemalo zmysel. Môžeme vám však poradiť, aby ste si vybrali taký, vďaka ktorému budete pozerať na televízor pohodlne vo výške vašich očí.

Nočné stolíky

No a keď vás neskoro pred televízorom zlomí večerná únava a odoberiete sa do spálne na nočný spánok, nemal by vám po ruke chýbať nočný stolík. Okrem toho, že môže byť na ňom položená nočná lampa, vám dokáže poslúžiť aj na odloženie mobilného telefónu či náramkových hodiniek a iných šperkov, ktoré počas noci nepotrebujete mať na sebe. Navyše, odkladací priestor nočného stolíka ochotne pojme aj drobnú drogériu alebo kvalitné čítanie.

A ďalšie iné

Na záver nám nedá nespomenúť aj ďalšie stoly a stolíky, ktoré nesmú chýbať v žiadnej domácnosti. Skvelými príkladmi sú ako toaletné, odkladacie, barové a servírovacie stolíky, tak aj exteriérové záhradné stoly. Stačí si len správne vybrať.

