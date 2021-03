Trvalá farba na vlasy. Čo by ste o nej mali vedieť

Všetky trvalé farby obsahujú amoniak a peroxid vodíka alebo podobné látky. Podstatou ich pôsobenia je, že v žieravom prostredí vlasové šupiny umožňujú, aby farbivo preniklo hlboko do vlasov. Vďaka tomu je farba trvalejšia a farbenie rovnomernejšie. Vlasy sa ale môžu poškodiť. V takom prípade je potrebné zohľadniť niektoré funkcie. Samotný proces farbenia prebieha v niekoľkých fázach, preto je veľmi dôležité farbu včas zmyť, inak riskujete, že vo výsledku získate úplne iný odtieň, prípadne aj farbu.

Nové vedecké a technické poznatky umožnili výrobu trvalých krémových farieb na vlasy so zníženým obsahom amoniaku alebo bez neho. Takáto farba na vlasy spravidla obsahujú ako hlavnú zložku amíny. V skutočnosti medzi nimi nie je žiadny veľký rozdiel a vlasy sú naďalej vystavené škodlivým látkam. No farbivá bez obsahu amoniaku nebudú schopné dosiahnuť rovnako vysoký efekt pri farbení. Pri používaní trvalých farbiacich produktov je potrebné myslieť na to, že v blízkej budúcnosti bude veľmi ťažké zmeniť farbu.

V internetovom obchode profesionálnej kozmetiky makeup.sk vám ponúkame farby od nasledujúcich výrobcov:

Spoločnosť Schwarzkopf vytvorila samostatnú radu farbiacich výrobkov. Obsahuje farbivá na obočie a mihalnice Bonacrom, farbivo vibresn bez amoniaku a farbivo na prekrytie šedivých vlasov. V sortimente produktov Schwarzkopf nájdete permanentné farbivo bez amoniaku Schwarzkopf Essensity.

Spoločnosť Hair Company ponúka širokú škálu kozmetikých prípravkov na farbenie vlasov. Spoločnosť dokonca vytvorila špeciálnu sériu Hair Light. Obsahuje korektory farieb, pleťové vody, peny, oxidanty, rozjasňujúce krémy a púdre, ako aj odstraňovač farieb z pokožky hlavy, permanentné farbivo Hair Light, zvlhčujúcu masku Quecolor a špeciálne výrobky bez amoniaku GOMAGE.

Londa predstavuje riešenia pre intenzívne tónovanie aj farbenie. Farby na vlasy Londa sú dostupné v troch sériách: perzistentné, červené odtiene a mixton.

Matrix ponúka farbivá, aktivátory a tiež množstvo vzácnych produktov: farbu na prekrytie šedivých vlasov a tiež farbu bez amoniaku Color Sync a bezamoniakové farbivo na šedivé vlasy Color Sync Extra Coverage.

Ollin vyrába širokú paletu farieb a oxidačných emulzií v rôznych objemoch od 90 do 1 000 ml. Permanentné farby na vlasy Ollin majú širokú paletu farieb a pozostávajú z 84 odtieňov.

Spoločnosť Dikson má v rámci produktovej rady základnú sériu farieb Color Extra Chart, vhodných na tónovanie aj na trvalé farbenie. Dixon tiež vyrába farbivo Ta’al, ktoré obsahuje hodvábne proteíny. Séria Ta’al ponúka 93 odtieňov. Okrem tohto farbiva a perzistentných farbiacich produktov vyniká v sortimente kozmetiky Dixon krémová farba bez amoniaku Dikson Natur Color s jojobovým olejom. Prezentuje sa v 54 odtieňoch.