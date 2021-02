7 typov bolesti na hrudníku, ktoré by ste nemali ignorovať

Žiadny typ bolesti na hrudníku by sa nemal jednoducho ignorovať. Pri týchto by ste sa mali určite poradiť so svojim lekárom:

Bolesť, ktorá je postupom času silnejšia, alebo bolí aj keď odpočívate

Podľa niektorých kardiológov je dôvod na znepokojenie keď pacient hlási bolesť alebo zvieranie hrudníka, ktoré sa za posledných pár dní či týždňov zhoršilo. Rovnako by ste sa mali s lekárom poradiť v prípade, že trpíte bolesťou v stave pokoja, ako napríklad tlak na hrudníku aj keď sa nenamáhate. Môže ísť totiž o problém so srdcom.

Dávať pozor si treba aj na bolesť, ktorá príde náhle, ako napríklad keď prezliekate posteľnú bielizeň a náhle odíde, keď s činnosťou prestanete.

Pocit akoby vám niekto stál na hrudníku

Nepríjemné pocity na hrudníku môžu byť spôsobené blokovaním prietoku krvi do srdca, čo môže mať za následok angínu alebo ischémiu myokardu – alias infarkt. Ide o pocit napätia alebo ťažkosti, takmer ako keby niekto sedel/stál na vašej hrudi, môže spôsobiť ostrú alebo tupú bolesť alebo nepohodlie.

V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť aj ďalšie príznaky, napríklad nepríjemné pocity, ktoré sa šíria do čeľuste alebo do ľavej ruky, dýchavičnosť, problém pri cvičení, búšenie srdca alebo točenie hlavy. Infarkt sa môže vyskytnúť aj bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov na hrudníku.

Ostrá bolesť, keď sa nadýchnete alebo si ľahnete na bok

Ak sa nepríjemné pocity zhoršia, keď sa zhlboka nadýchnete alebo keď si ľahnete na ľavú stranu, môže ísť o perikarditídu (zápalové ochorenie perikardu).

Ostrá bolesť alebo tlak môže byť tiež spôsobený perikarditídou, myokarditídou (zápal srdcového svalu), kardiomyopatiou (oslabením srdcového svalu) a inými závažnými srdcovými stavmi.

Bolesť ak si na oblasť hrudníka zatlačíte

Bolesť na hrudníku môže byť tiež spôsobená poškodením alebo zápalom svalov, kĺbov, kostí alebo spojivových tkanív. Môže to znamenať, že máte problémy s natiahnutým alebo natrhnutým svalom, zlomeninou rebier alebo kostochondritídou, čo je zápal chrupavky v mieste pripevnenia vašich rebier.

Zvyčajne si budete môcť vybaviť, kedy ste sa mohli nadmerne namáhať a potenciálne poraniť konkrétnu oblasť – napríklad zvýšením váhy pri tréningu.

Intenzívna bolesť pri hlbokom dýchaní alebo v ramene

Problémy s pľúcami môžu spôsobiť určitý tlak alebo bolesť na hrudníku a tieto príznaky sa zvyčajne spájajú aj s vašim dýchaním.

Nepríjemné pocity, ktoré sa zhoršujú pri hlbokom nádychu, môžu poukazovať na zápal sliznice pľúc, známy ako zápal pohrudnice. Ak k tomu dôjde, môžete tiež pocítiť bolesť v ramene. Na zmiernenie príznakov a na urýchlenie zotavenia budete potrebovať lieky a ošetrenie od lekára.

Pálenie v hrudníku alebo v jeho blízkosti

Problémy s tráviacim systémom môžu spôsobiť bolesť na hrudníku, ktorá sa zvyčajne cíti ako pálenie alebo napätie. Pretrhnutý pažerák (trubica spájajúca ústa so žalúdkom), reflux kyseliny alebo peptický vred (vred vyvíjajúci sa na žalúdku alebo tenkom čreve) môžu spôsobiť nepríjemné pocity.

Ak sa ukáže, že problémom je váš tráviaci systém, lekár pravdepodobne predpíše potrebné lieky. Lekár vám tiež môže odporučiť, aby ste sa pred spaním vyhýbali ťažkým a koreneným jedlám a aby si ľahli do výšky a zdvihli hlavu.

Náhle búšenie srdca a ťažkosti s dýchaním

Bolesť na hrudníku môže byť každodenným príznakom úzkosti alebo sa môže vyskytnúť v súvislosti s panickým záchvatom, ktorý môže byť spojený s ťažkosťami s dýchaním, búšením srdca a potením. Mnoho ľudí, ktorí to predtým nezažili, si môže myslieť, že majú infarkt, pretože príznaky môžu byť podobné.

Zovretie hrudníka súvisiace s úzkosťou je možné zvládnuť spoluprácou s terapeutom a použitím relaxačných techník.

V prípade akýchkoľvek bolestí hrudníka je vždy lepšie poradiť sa s vašim lekárom.

