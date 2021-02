Za koľko sa oplatí postaviť moderný drevený domček či záhradnú chatku?

Túžite mať doma na záhrade či pozemku drevený domček či záhradnú chatku? Teraz je ten správny čas, aby ste sa pustili do plnenia si svojho sna. Dnes sú takéto záhradné stavby mimoriadne populárne. Nemusí však ísť len o obyčajné drevené „búdy“. Drevené domčeky a záhradné chatky totiž môžu byť vkusným a moderným doplnením do vašej záhrady. Za koľko sa oplatí postaviť moderný drevený domček či chatku? Pozrite sa spolu s nami na finančnú stránku realizácie týchto stavieb.

Drevené domčeky a záhradné chatky dnes už nájdete na mnohých záhradách či pozemkoch. Ich popularita rastie, a to najmä vďaka tomu, že poskytujú mnohoúčelové benefity. Zabezpečia vám miesto na relax a oddych v záhradnom prostredí, pomôžu pri záhradných prácach. Dokonca, v niektorých prípadoch môžu slúžiť aj ako plnohodnotné bývanie. Niet divu, že sa čoraz väčší počet ľudí rozhoduje pre ich výber.

Stavanie domčeka či chatky svojpomocne

Pri realizácií dreveného domčeka či chatky máte primárne na výber z dvoch možností. Buď si pri výstavbe vystačíte svojpomocne alebo zvolíte možnosť domčeka či chatky na kľúč. Drevené domčeky či záhradné chatky sa síce dajú postaviť svojpomocne, no tento proces si vyžaduje skúseného a zručného odborníka, ktorý sa do toto procesu vyzná. Čo sa týka nákladov, do úvahy bude potrebné vziať materiál, kotvenie, ale aj pomocné práce či povrchovú úpravu domčeka či chatky. Zároveň netreba zabúdať na nástroje, náradie a pomôcky na výstavbu. Pri klasickom drevenom domčeku či záhradnej chatke menších rozmerov sa tieto náklady môžu pohybovať v rozmedzí od 250 € – 500 € za stavebné rezivo, 400 € – 600 € za kotvenie a 50 € – 70 € za povrchovú úpravu. Zároveň, ak nedisponujete náradím, ktoré na výstavbu domčeka alebo chatky bude potrebné, budete si ho musieť dokúpiť, alebo prípadne prenajať či požičať. Svojpomocná výstavba malého dreveného domčeka či chatky by vás tak mohla vyjsť na v rozmedzí od 700 € do cca 1200 €. Cena sa však samozrejme bude odvíjať od veľkosti dreveného domčeka či chatky. Čím väčší a komplikovanejší domček alebo chatku budete chcieť, tým viac sa navýši aj samotná cena a zároveň aj čas výstavby. Netreba však zabúdať ani na prácu, ktorú bude potrebné odviesť. Na stavbu dreveného domčeka či chatky budete potrebovať pomoc aspoň jedného, dvoch ľudí. Zároveň rátajte s tým, že svojpomocná výstavba si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, skúseností a v neposlednom rade aj trpezlivosti.

Montovaný domček či chatka na kľúč

Druhá voľba a teda drevené domčeky alebo záhradné chatky na kľúč je o čosi jednoduchšia. Je vhodná pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s výstavbou podobných stavieb a radi by si drevný domček alebo chatku zabezpečili. Drevené domčeky či záhradné chatky dnes nájdete v rôznych prevedeniach, veľkostiach a tvaroch. Ponuka je naozaj široká, preto sa nemusíte obávať, že by ste nenašli ten svoj vysnívaný. Ako funguje tento proces dreveného domčeka či záhradnej chatky na kľúč? Vo väčšine prípadov je to tak, že vy si vyberiete typ domčeka či chatky, ktorý by ste na záhrade či pozemku chceli mať, prípadne sa dohodnete s predajcom na modifikáciách, ako napríklad počet okien, umiestnenie dverí, terasa a podobne. Prepravu, dovoz, realizáciu a montáž vám v mnohých prípadoch zabezpečí predajca svojim profesionálnym a vyškoleným tímom. Jediné, čo bude potrebné z vašej strany zabezpečiť, je príprava podkladovej plochy. Nie je to žiaden náročný proces. Väčšina predajcov má aj na svojich webových stránkach návod alebo požiadavky na realizáciu podkladovej plochy. Cena hotových montovaných drevených domčekov a záhradných chát sa odvíja od veľkosti stavby aj využitých materiálov – menšie drevené domčeky či záhradné chatky v rozmedzí od 900 do 3000 €, stredné drevené domčeky a záhradné chatky od 3000 € do 6000 € a väčšie drevené domčeky či chaty od 6000 € a viac.

Či už sa rozhodnete pre svojpomocnú stavbu alebo montované záhradné stavby, v každom prípade by ste mali myslieť na kvalitu materiálov, aby ste si svojmu drevenému domčeku či záhradnej chatke zabezpečili čo najvyššiu odolnosť a tým aj dlhodobú životnosť.

Zdroj fotografie: Depositphotos.com