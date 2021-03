3 najočakávanejšie športové udalosti roku 2021

Zdroj obrázku: EFKS / Shutterstock.com

Koronavírus výrazne obmedzil rekreačný šport, no ten profesionálny frčí ďalej. V roku 2021 nás čaká hneď niekoľko významných športových udalostí, ktoré sa oplatí sledovať. Tieto 3 eventy si poznačte do kalendára!

MS v ľadovom hokeji: 21.5. – 6.6.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2021 sa uskutočnia na prelome mája a júna v lotyšskej Rige. Slovensko sa predstaví v skupine A spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou. Ďalších 8 tímov tvorí skupinu B. Do boja o cenné kovy postupujú prví štyria z každej skupiny. Podľa informácií z oficiálneho webu šampionátu v tomto roku nikto z elitnej kategórie nevypadne.

ME vo futbale: 11.6 – 11.7.

Futbalové EURO sa pôvodne malo konať v roku 2020, kvôli koronavírusovej pandémii ho však preložili na tento rok. V poradí 16. EURO sa odohrá na trinástich štadiónoch v dvanástich európskych krajinách. O titul futbalového kráľa starého kontinentu bude súperiť 24 tímov vrátane Slovenska. Naša repre sa dostala do skupiny E, kde si postupne zmeria sily s Poľskom, Švédskom a favorizovaným Španielskom. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dva tímy z každej skupiny a štyria najlepší z tretích miest.

Letné olympijské hry: 23.7. – 8.8.

Aj termín hier XXXII. olympiády musel byť kvôli korone posunutý o jeden rok. Išlo o bezprecedentný krok, ktorý v histórii olympijských hier nemá obdobu. Ani pár mesiacov pred začiatkom eventu však nie je jasné, či sa LOH v Tokiu naozaj uskutočnia; hoci Japonci robia všetko pre to, aby sa tento športový sviatok mohol konať. Na OH v Japonsku sa pripravujú aj slovenskí športovci, napr. stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou, ktorí by v prípade svojej účasti radi zabojovali o pódiové umiestnenie.

Čítajte tiež: