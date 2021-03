Samsung predstavil zobrazovacie zariadenia pre rok 2021 – každý si z nich vyberie v nej nájde to, čo ho najviac baví

Televízory MICRO LED a Samsung Neo QLED, lifestylové modely, monitory, soundbary – vďaka Samsungu sa úloha televízora v domácej zábave do značnej miery mení. Tohtoročné modely sa prispôsobujú novým potrebám a záujmom svojich majiteľov.

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila na virtuálnej akcii Unbox & Discover svoj tohtoročný rad televízorov MICRO LED, Samsung Neo QLED aj lifestylových modelov. Okrem nich sa online predstavili aj nové monitory a soundbary. V čase, keď ľudia trávia najviac času doma, Samsung výrazne rozširuje možnosti svojich televízorov – nové modely uľahčujú prácu, komunikáciu aj zábavu.

„Sme radi, že môžeme zákazníkom neustále ponúkať ďalšie a ďalšie inovácie a tak im pomáhať k lepšiemu životu. Za posledný rok prišlo k veľkej zmene – mnohé technológie, ktoré predtým tvorili skôr lákavú alternatívu, sa stali každodennou nutnosťou, pretože sa naše domovy premenili na kancelárie, školy či fitness centrá,“ vyhlásil James Fischler, vrchný viceprezident divízie domácej zábavy Samsung Electronics America. „Vďaka tomu hrajú televízory v našich domácnostiach podstatne dôležitejšiu úlohu než predtým. Samsung tento trend hodlá podporovať aj v roku 2021 a ponúkať prístroje, ktoré sa prispôsobia potrebám a záujmom zákazníkov.“

Dlhé desaťročia mali televízory jednoduchú úlohu – sledovali sme na nich filmy, šport a ďalšie relácie. Dnes však slúžia ako konferenčné miestnosti alebo základ domácej posilňovne. Mnohé úlohy plnia v histórii vôbec po prvýkrát a zákazníci po celom svete objavujú, čo všetko od svojich televízorov môžu chcieť.

Okrem inovatívneho prístupu k novým vlastnostiam zbierajú televízory Samsung dlhodobé úspechy vďaka špičkovej kvalite obrazu – už 15 rokov sme vďaka tomu svetovou jednotkou medzi televíznymi výrobcami. V tejto tradícii pokračujeme aj v roku 2021 a ponúkame zákazníkom ďalšie mimoriadne divácke zážitky.

MICRO LED pre bežné domácnosti

Vynikajúci jas, sýta čierna farba a špičková kvalita obrazu – technológia MICRO LED znamená zážitok, aký inde nenájdete. Anorganické LED diódy navyše bránia vypaľovaniu obrazu a ten tak svoju kvalitu nestráca ani po rokoch používania.

V roku 2018 predstavil Samsung technológiu MICRO LED v konfigurovateľnom modulárnom systéme s názvom The Wall čiže Stena – pomocou väčšieho množstva obrazoviek sa dala zložiť televízna stena s ohromujúcou uhlopriečkou 292 palcov, čiže 742 cm. Samozrejme si to však vyžadovalo profesionálnu inštaláciu a The Wall bol určený skôr do firemného alebo priemyselného prostredia.

V roku 2021 však technológia MICRO LED mieri aj do tradičných televízorov určených pre bežné domácnosti. Zákazníci si budú môcť užiť obraz ako v dobrom kine na obrazovke zaberajúcej celú plochu televízora, profesionálna inštalácia nie je potrebná. Televízory MICRO LED budú k dispozícii po celom svete od konca marca vo verziách s uhlopriečkou 110 a 99 palcov (280 a 251 cm), na jeseň sa pripojí variant s 88″ (224 cm) a neskôr aj ďalší s 76″ (193 cm).

Televízor MICRO LED môže fungovať ako štyri obrazovky v jednej. Vďaka funkcii 4Vue (Quad View) môžu diváci sledovať obraz zo štyroch rôznych zdrojov v mozaikovom usporiadaní súčasne. Môžete si tak napríklad zobraziť priamy prenos z niekoľkých športových stretnutí alebo rôzne scény z videohier. Stačí televízor vybaliť a zapnúť a odmení vás neuveriteľnou obrazovou kvalitou na naozaj veľkej ploche.

Samsung Neo QLED – pre každú domácnosť a pre zábavu všetkého druhu

Televízory sa menia z pasívnych zariadení na sledovanie filmov na interaktívne zábavné centrá a nová séria Samsung Neo QLED tomu zodpovedá. Základom je výkonný procesor Neo Quantum a LED diódy Quantum Mini. Zaberajú len 1/40 plochy klasických diód, čo znamená naozaj veľký rozdiel v celkovej práci so svetlom. Záujemcovia sa môžu tešiť na sýtu čiernu, žiarivý jas a tiež vyspelú technológiu upscalingu, múdrejšiu než vo všetkých doterajších modeloch značky Samsung. Výsledkom je dokonale realistický obraz, či už sledujete futbalový zápas alebo hráte videohru na konzole.

Hráčom Neo QLED ponúka aj niečo navyše – Samsung je hrdým oficiálnym TV partnerom Xbox Series X v Spojených štátoch a Kanade. Tento rok obe strany partnerskú zmluvu na niekoľko rokov obnovili a naďalej budú spoločne ponúkať bezkonkurenčné herné zážitky. Televízory Samsung Neo QLED a QLED majú veľa skvelých vlastností, ktoré z nich robia jedinečné zariadenia pre hry novej generácie s konzolou Xbox Series X. Okrem toho televízory oboch sérií ponúkajú vynikajúcu kresbu detailov v rozlíšení 4K, plynulé prekreslenie pohybu pri 120 okienkach za sekundu a krátku odozvu 5,8 ms.

Aby sa hráčom hralo na televízoroch sérií Neo QLED a QLED pre rok 2021 ešte lepšie, uzavrel Samsung partnerstvo aj s firmou AMD a spoločne vyvinuli prvý model televízora s podporou služby Freesync Premium Pro pre hranie na PC aj herných konzolách. Výsledkom je výnimočný zážitok v HDR kvalite. Nová lišta Game Bar umožňuje hráčom bleskurýchlu kontrolu základných štatistík. V režime Super Ultrawide Gameview je k dispozícii extrémne širokouhlý formát obrazu, známy väčšinou len z herných monitorov.

Ak dávate pred hraním prednosť fitnes, ponúka Samsung Neo QLED tréningové a zdravotné programy, ktoré je možné využiť v pohodlí domova. Už minulý rok sa po zatvorení fitnes centier mnohé obývačky zmenili na domáce posilňovne. Na jar 2020 sme preto spustili komplexnú platformu Samsung Health zameranú na fitnes, zdravý životný štýl a mindfulness. Na tejto platforme sa postupne predstavila séria partnerských aplikácií pre fitness a zdravie všetkého druhu, všetko išlo ľahko prepojiť s mobilnými zariadeniami a nositeľnou technikou.

V roku 2021 sa na platformu Samsung Health pridáva funkcia Smart Trainer. Vďaka kamere (predávanej samostatne) využíva systém umelú inteligenciu na analýzu pohybov a držania tela používateľa, v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu a ponúka inštruktážne videá.

Modelový rad Samsung Neo QLED 8K pre rok 2021 (QN800A a QN900A) bude k dispozícii vo veľkostiach 65, 75 a 85 palcov (165, 190 a 216 cm). Modely s rozlíšením 4K (QN90A a QN85A) sa budú predávať aj v menších verziách od 50″ (127 cm).

Televízne technológie pre interiér aj exteriér

Dnešní zákazníci očakávajú zážitky na mieru, ktoré zodpovedajú ich potrebám, vkusu a štýlu. A práve tieto nároky spĺňajú televízory z Lifestyle radu – Samsung ponúka rôzne typy pre rôznych používateľov a priestory, v interiéri aj exteriéri.

The Frame urobí z televízora umelecké dielo, ktoré je možné prispôsobiť estetickému vkusu aj vybaveniu domácnosti. Vďaka novým partnerským vzťahom v umeleckom obchode Art Store[1] (NAVA Contemporary, Etsy a pod.) dokáže The Frame zobraziť čoraz väčšie množstvo najrôznejších umeleckých diel. K dispozícii je aj digitálna kurátorská služba s umelou inteligenciou, ktorá odporúča diela na základe vašich minulých rozhodnutí. Na výber je viac ako 1400 diel od renomovaných svetových inštitúcií. Okrem toho s modelom The Frame získate úložný priestor pre fotografie, ktorého kapacita sa oproti roku 2020 zväčšila z 500 MB na 6 GB, takže sa do neho zmestí vyše 1200 snímok v UHD kvalite, od klasických obrazov po moderné fotografie.

Rad pre rok 2021 ponúka aj ďalšie možnosti personalizácie modelu The Frame, od nového systému zavesenia na stenu (Slim Fit Wall Mount) po päť variantov rámčeku. Televízor je v tohtoročnej verzii štíhlejší ako predchádzajúce modely, je hrubý len 24,9 mm, teda zhruba toľko ako skutočný obrazový rám. Vyzerá krásne vypnutý aj zapnutý.

K tohtoročnému modelu The Frame patrí aj nové príslušenstvo My Shelf, ktoré sa celosvetovo predstaví koncom roka. Ide o personalizovanú policu, ktorá by s televízorom a ďalším vybavením interiéru mala čo najlepšie ladiť. Je možé ju pripevniť k verzii Frame s uhlopriečkou 55, 65 alebo 75 palcov (140, 165 a 190 cm) a bude k dispozícii v štyroch farebných prevedeniach – v béžovej, bielej, hnedej a čiernej.

Chýba vám chodenie do kina? V takom prípade je možné odporúčať The Premiere, prvý projektor s trojitým laserom a rozlíšením 4K v kompaktnom prevedení. Tradičné projektory sú často trochu neohrabané a zložito sa nastavujú, ich rozlíšenie navyše v mnohých prípadoch nezodpovedá dnešným požiadavkám. Premiere sa vyznačuje minimalistickým dizajnom, zaoblenými rohmi a textilnou povrchovou úpravou, takže pôsobí elegantne v každom interiéri. Aby sa projektor Premiere dal použiť skutočne všade, ponúkneme v ďalšom priebehu roka špeciálne rolovacie projekčné plátna. Stačí projektor umiestniť zhruba 10-15 cm od plátna či bielej steny a urobiť si popcorn.

V roku 2020 predstavil Samsung vôbec prvú outdoorový televízor The Terrace, ktorý plne zachovával obrazovú i zvukovú kvalitu a špičkovú funkčnú výbavu bežných modelov. The Terrace je odolný voči vplyvom počasia – certifikácia IP55 svedčí o tom, že mu nevadí voda ani prach. Ľahko sa inštaluje a pripojí ku káblovej službe či Wi-Fi. Dodáva sa vo verziách s 55, 65 a najnovšie aj 75 palcami (verzia Full Sun, bude k dispozícii od leta[2]).

Monitory pre každú príležitosť – pre prácu aj zábavu

V roku 2020 sa taktiež zmenila rola počítačových monitorov – nadobudli veľa nových funkcií. Predtým obyčajné nástroje pre nakupovanie na internete alebo surfovanie po webe sa stali životne dôležitou súčasťou domácnosti, na ktorej prebieha učenie, práca aj zábava.

Tieto nároky bez ťažkosť plní Smart Monitor, prvý univerzálny model značky Samsung spájajúci to najlepšie z klasických monitorov a televízorov. Podporuje bezdrôtové technológie Wi-Fi, Bluetooth, Wireless Dex aj Apple AirPlay 2, takže s ním Môžete pracovať kdekoľvek, fyzické pripojenie káblom nie je potrebné. Vďaka technológii AirPlay 2 je možné streamovať multimediálny obsah priamo z iPhonu, iPadu alebo počítača Mac. Vo chvíľach odpočinku môžete zapnúť platformu Smart TV a z monitora je televízor s obľúbenými streamovacími službami. Skrátka si vyberiete či chcete pracovať, alebo sa zabávať.

Ďalší v rade je herný monitor Odyssey G9, jeden z hitov roka 2020. Tohtoročná verzia je vybavená panelom Quantum MiniLED so špičkovými hernými vlastnosťami. Zakrivenie 1000R v kombinácii s technológiou Quantum MiniLED prináša skutočne jedinečné herné zážitky. Rad zakrivených aj plochých monitorov Samsung Odyssey získal vďaka G9 ďalšiu veľkú posilu.

Do kategórie monitorov patria aj digitálne interaktívne tabule Samsung Interactive Display FLIP s uhlopriečkou 75″ (190 cm), na ktorú sa dá kresliť, písať a upravovať iné práce. Je určená predovšetkým pre dištančné vzdelávanie a prácu z domu. Má rozlíšenie 4K, na jednej úlohe môže súčasne pracovať tím až 20 ľudí. Tabuľa tak umožňuje Skutočne efektívnu spoluprácu v reálnom čase, avšak bez strachu z nakazených. Už skôr boli k dispozícii modely s uhlopriečky 55″, 65″ a 85″ (140, 165 a 216 cm), novinka tak dotvára ponuku.

Zvuk rovnako dobrý ako obraz

Televízory Samsung majú samy o sebe skvelý zvuk aj napriek miniatúrnym reproduktorom, ak ho ale chcete ešte vylepšiť, je optimálnym riešením soundbar. Rad Q Series pre rok 2021 je vybavený špičkovou technológiou Q-Symphony, ktorá produkuje priestorový zvuk vo vysokej kvalite. Soundbar si dokonca dokáže zmerať okolie a prispôsobiť tomu priestorové charakteristiky.

Za pozornosť stojí predovšetkým model Q950A s jedinečným priestorovým zvukovým usporiadaním 11.1.4. Nová funkcia Bass Boost posilňuje dunivé basy stlačením jediného tlačidla. Ak si chcete púšťať hudbu z mobilných zariadení, slúži k tomu aplikácie Tap Sound. Za zmienku stojí aj podpora najrôznejších hlasových asistentov, ku ktorým patrí napríklad Amazon Alexa alebo Bixby – sú chvíle, kedy je aj najjednoduchšie tlačidlové ovládanie príliš zložité.

Záľuby, štýl, vkus a potreby

Modelový rad Samsungu pre rok 2021 sa skrátka prispôsobí vašim záľubám a vkusu a ponúka výkon a vlastnosti, vďaka ktorým si užijete skutočný divácky zážitok. Od luxusných modelov MICRO LED po elegantné poňatie The Frame ponúka Samsung novú predstavu o tom, akú úlohu majú televízory v domácnosti vykonávať – to všetko v čase, keď na televízoroch záleží viac ako kedykoľvek predtým.

* Dostupnosť sa líši podľa regiónu.

Ďalšie informácie o televízoroch značky Samsung nájdete na stránke http://www.samsung.sk.

[1] Pre kompletný výber je potrebné platené predplatné.

[2] Panel je chránený proti slnečnému žiareniu s výkonom 700 W a teplote 40 stupňov po dobu 6 h; jas sa môže kvôli ochrane panelu znížiť.