Ako zlepšiť kondičku? Máme overené rady, ako na to

Každý má inú kondíciu. Všetko sa odvíja od stavby tela, určitých genetických predpokladov a zdravia. Človek so zdravotnými problémami bude mať pravdepodobne horšiu kondíciu ako úplne zdravý jedinec. To však neznamená, že sa nemôžete zlepšiť. Zvládanie cvičenia a výkon môžete neustále posúvať o jednotlivé úrovne vyššie. Ako zlepšiť kondičku a podávať tie najlepšie výsledky?

Čo je kondícia?

Kondícia je bežné slovo, ktoré pravidelne, najmä v spojení s cvičením, používame. Nie každý však úplne presne vie, čo znamená.

Jednoducho povedané, kondícia je súhrn niektorých funkcií tela. Umožňuje nám zvládnuť všetky fyzicky a psychicky náročné situácie.

Ide o hodnotu, ktorou môžeme opísať výkon nášho tela. Prípadne ho porovnať s niekým, kto s nami cvičí.

Pravdou je, že neexistuje žiadny meter na jej meranie. Dobrý výkon označujeme sami, podľa vlastných preferencií.

Pre niekoho je dobrá kondička zabehnutie maratónu alebo zdolanie najvyššieho vrchu. Pre iných zas predstavuje príjemnú, dvojhodinovú prechádzku alebo rýchlu chôdzu.

Kondícia počas nášho života kolíše. Niekedy je skvelá a na vysokej úrovni. Inokedy zas padne.

Existujú dva základné faktory, ktoré je ovplyvňujú:

cvičenie

vek.

Cvičenie

V prvom prípade nejde ani tak o samotné cvičenie, ako o to, koľko cvičíte, prípadne necvičíte.

Ak patríte k ľuďom, ktorí trávia hodiny vo fitness centre, predstavte si, že by ste na niekoľko týždňov alebo mesiacov tréning vynechali.

Vaša kondícia by sa prepadla o niekoľko úrovní.

To znamená len jedno. Čím viac cvičíte, tým lepšiu kondičku máte.

Vek

Druhým dôležitým faktorom je vek. S pribúdajúcim vekom sa kondička jednoducho zhoršuje. Nemôžete očakávať, že v päťdesiatke podáte rovnaký výkon ako v dvadsiatke.

Pravdou však je, že na sebe môžete pracovať a aj po rokoch dosahovať perfektné výsledky.

Vek je síce len číslo, no pri tréningoch ho určite pocítite. Preto na seba dávajte pozor.

Ako zlepšiť kondíciu?

Dobrá kondícia zabezpečí vysoký výkon, perfektný pocit z cvičenia a motiváciu neustále sa zlepšovať.

Ak ste však nikdy pravidelne necvičili alebo ste mali dlhú pauzu, je potrebné začať pomaly a neočakávať, že telo bude pripravené podávať výsledky profesionálneho športovca.

Na zlepšenie kondície existuje niekoľko rád a tipov. K tým najhlavnejším sa radia:

vytvorte si plán

neprežeňte to

svoju úroveň budujte pomaly

nezamerajte sa len na kardio

myslite aj na stravu.

Vytvorte si plán

Prvým a najdôležitejším bodom je vytvoriť si plán. Napíšte si ho do zápisníka alebo na papier.

Váš plán by mal obsahovať niekoľko častí. Tou prvou je plán cvičenia. To znamená, koľkokrát do týždňa budete cvičiť a ako dlho.

Zo začiatku je lepšie cvičiť kratšie a menej často. Neskôr intenzitu, dĺžku a množstvo navyšujte.

Druhou časťou je typ cvičenia. Do plánu si zapíšte nielen kardio, ale aj posilňovanie. Pravidelne ich striedajte.

Dobre spravíte, keď si telo rozdelíte na jednotlivé partie. Výsledky sa dostavia omnoho rýchlejšie.

Plus, unavená bude vždy len jedna časť z tela. Tréning nebude tak náročný.

V prípade, že máte plán premyslený do každého detailu, mal by obsahovať aj jedálniček. Správna strava vás musí zasýtiť, priniesť do tela dôležité látky a pomôcť mu regenerovať sa.

A poslednou časťou sú predpokladané výsledky a ciele.

V rámci cieľov si zadajte, ako rýchlo chcete odbehnúť určitú vzdialenosť alebo koľko kíl chcete zdvihnúť pri drepe. Je to na vás.

Veľmi dobrou motiváciou je predpokladaný výsledok. Číslo, ktoré by ste chceli dosiahnuť alebo si myslíte, že ho pri pravidelnom cvičení dosiahnete.

Neprežeňte to

Áno, dosahovanie výsledkov je skvelé. Poháňa vás vpred a motivuje k tomu, aby ste sa lepšili každý jeden deň.

Človek však nie je stroj. Potrebuje pravidelný oddych.

Namiesto toho, aby ste cvičili každý jeden deň v týždni, si vymedzte jeden alebo dva dni voľna.

Počas týchto dní by ste nemali vôbec cvičiť. Maximálne si dajte krátku prechádzku alebo nenáročnú jogu.

Unavené telo nemá dostatok energie na to, aby sa mohlo zlepšovať. Každodenné cvičenie vedie k stagnácii. Dokonca, môže vám kondičku zhoršiť.

Nehovoriac o tom, že regenerácia po takomto vyčerpaní nie je jednodňová, ale rovno dvoj alebo trojdňová.

Svoju úroveň budujte pomaly

Ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš. A toto pravidlo platí pri cvičí dvojnásobne.

Náročné tréningy každý jeden deň vašu kondíciu nezlepšia. Práve naopak. Môžu ju zhoršiť.

Rovnako budú vplývať na vaše pocity a vzťah k cvičeniu. Ľudia, ktorí to s ním preháňajú sa často dopracujú k vyhoreniu.

Úroveň svojej kondície preto budujte pomaly. Deň za dňom. A síce sa to môže zdať ako nekonečný proces, opak je pravdou.

Pravidelné cvičenie, 3 – 4-krát za týždeň, dokáže vybudovať kondičku pomerne rýchlo.

Nezamerajte sa len na kardio

Jedna z najväčších chýb, ktorú ľudia robia je to, že sa zameriavajú len na kardio.

Posilňovanie zo svojho plánu úplne vyškrtnú.

Nie je to však správne.

Na to, aby ste mohli zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť, si musíte vytvoriť svalový základ.

Samozrejme, behom vytrvalosť podporíte, no ak ho skombinujete s pravidelným posilňovaním, výsledky sa dostavia omnoho skôr.

Silné svaly navyše vedú k zlepšeniu držania tela, pomáhajú predchádzať zraneniam a formujú postavu.

Pri posilňovaní aplikujte všetky spomenuté body vyššie. Postupujte pomaly a zbytočne to s váhami nepreháňajte.

Namiesto toho sa radšej zamerajte na správnu techniku. Tá je základom dobrých výsledkov. Taktiež sa vďaka nej vyhnete rôznym zdravotným problémom.

Myslite aj na stravu

Správna strava tvorí pri chudnutí, naberaní svalovej hmoty alebo udržiavaní postavy až 70 % úspechu. Rovnako dôležitá je aj pri budovaní kondície.

Jedzte zdravo a nezabúdajte na doplnky stravy. K najobľúbenejším sa radí proteín a kolagén. Ten blahodárne pôsobí na kosti a chrupavky.

Horská cyklistika – náhrada k turistike

Svoju kondičku môžete zlepšiť viacerými spôsobmi. Okrem posilňovania alebo behania sú skvelými možnosťami turistika alebo horská cyklistika.

Horská cyklistika je charakteristická tým, že s bicyklami chodíte nie po klasických spevnených cestách, ale horských chodníčkoch.

Popri cvičení tak uvidíte krásy prírody a lesov.

Tento typ cyklistiky má viaceré úrovne náročnosti. Vyberať by ste si mali podľa toho, či ste začiatočník alebo pokročilý.

Ak si kondičku začínate len budovať, vyberajte si ľahšie trasy bez výrazného stúpania. Aj v tomto prípade platí, nič zbytočne nepreháňajte.

Ešte predtým, ako sa vydáte na svoju vybranú trasu, si nezabudnite kúpiť kvalitný bicykel, ktorý zvládne nespevnený povrch a väčšie kamienky.

Na trhu nájdete množstvo rôznych modelov. Pre začiatočníkov sú lepšie lacnejšie. Keď sa v cyklistike zlepšíte, pokojne siahnite po drahších a profesionálnejších typoch.

Zhrnutie

Kondícia je pre naše telo dôležitá. Vďaka nej dokážeme prejsť určitú vzdialenosť, dosiahnuť skvelé športové výsledky a cítiť sa dobre. Ak sa vám zdá, že je nedostatočná alebo by ste ju chceli posunúť o niekoľko úrovní vyššie, stavte na naše rady. Sú jednoduché a pritom veľmi účinné.