Ako využiť zákon príťažlivosti na dosiahnutie vašich cieľov (alebo stať sa pozitívnejšou osobou)

Čo keby sme vám povedali, že kľúčom k dosiahnutiu vašich cieľov a vytvoreniu života vašich snov je sústrediť sa na to čo chcete pomocou myšlienok? V zásade zákon, príťažlivosti funguje tak, že ak sa sústredíte na dobré a pozitívne veci vo svojom živote, pritiahnete do svojho života viac dobrých a pozitívnych vecí. Na druhú stranu, ak ste často zameraní na negatívne, budete si do života priťahovať práve tie.

4.7

Idea sa zakladá na tom, že ľudia a ich myšlienky sú čistá energia a prostredníctvom rovnakej energie pritiahnete čokoľvek s podobnou/rovnakou energiou. Ľudia si na základe tohto zákona vedia zlepšiť svoj zdravotný stav, prosperitu aj osobné vzťahy. Aj keď sa táto filozofia objavila prvý krát v polovici 19. storočia, popularizovali ju práve knihy ako The Secret (tajomstvo).

Tí čo v zákon príťažlivosti veria, tvrdia, že vám tento zákon pomôže s čímkoľvek, zatiaľ čo jeho odporcovia ho považujú za metafyzickú pseudovedu.

Či už v neho veríte, alebo len hľadáte spôsob ako žiť pozitívnejší život, tu je päť spôsobov ako tento zákon využiť na dosiahnutie vašich cieľov.

1. Myslite a hovorte pozitívne

Pozitivita je pravdepodobne najkľúčovejšia súčasť zákona príťažlivosti. Keďže teória hovorí, že akú energiu vysielate, takú prijímate, mali by ste sa snažiť zo svojho života vylúčiť negativitu. Aj keď ste vrodene pozitívny človek, je ľahké (a veľmi bežné) vyjadrovať túžby záporne. Napríklad: „Naozaj nechcem svoju prezentáciu v práci pokaziť.“ Zákon príťažlivosti zdôrazňuje, že namiesto toho, čo nechcete, hovorte čo chcete. Namiesto toho preformulujte predchádzajúce vyhlásenie takto: „Svoju prezentáciu v práci chcem zvládnuť bravúrne.“

Je tiež dôležité si uvedomiť, že vaša pozitivita musí byť podľa zákona príťažlivosti skutočná, aby mohla fungovať. Nestačí len premýšľať a hovoriť, čo chcete – musíte veriť, že dostanete to, čo chcete – samozrejme s veľkým zameraním a tvrdou prácou.

2. Veďte si denník ,,vďačnosti“

Možno si myslíte, že všetky tieto veci príťažlivosti znejú trochu sebecky. A na určitej úrovni je to tak – sústredíte veľa svojej energie na veci, ktoré chcete. Zdôrazňuje sa však aj vďačnosť za to, čo už máte. Cvičenie vďačnosti má veľa spoločného s pozitivitou, pretože kvantifikácia všetkých dobrých vecí vo vašom živote vás núti cítiť sa lepšie celkovo. Jednoduchým spôsobom ako ho uviesť do praxe, majte malý zošit vedľa postele. Keď sa ráno zobudíte zapíšte si pár vecí, za ktoré ste vďační. Môžu byť rovnako jednoduché ako vaša ranná káva alebo komplexnejšie ako vaše zdravie a rodina.

3. Vytvorte si nástenku snov

V The Secret, Byrne píše: „Zákon príťažlivosti formuje celý život a robí to prostredníctvom vašich myšlienok. Keď vizualizujete, vysielate do vesmíru mocnú frekvenciu.“ Ide o to, že abstraktné premýšľanie o tom, čo chcete, nie je také konkrétne, ako je jeho vizualizácia. Ľudia, ktorí dodržiavajú zákon príťažlivosti sa vyzývajú, aby vytvorili nástenku snov, či už ide o fyzickú korkovú dosku nad vašim stolom alebo v mobile. Čo sa týka toho, čo pripnúť na vašu nástenku snov, môže to byť čokoľvek, od fotografie luxusného bytu po fotografiu Michelle Obamovej. To nevyhnutne neznamená, že ste sa vizualizovali ako milionár či prvá dáma; môže chcieť byť len inteligentní ako oni. Nezabudnite však, že vytvorenie nástenky snov nenaplní všetky vaše sny. Samotné zameranie sa na to, čo chcete sa pravdepodobne nestane magicky. Aj keď vizualizácia je dôležitou súčasťou zákona príťažlivosti, je bez akcie zbytočná. Tvrdá práca a vizualizácia by mali ísť ruka v ruke na ceste k získaniu toho, čo chcete.

4. Spravte si zoznam krokov

Kľúčom je napísať, čo musíte urobiť, aby ste dosiahli svoje ciele. Štúdia z roku 2011 uverejnená v časopise Journal of Personal and Social Psychology zistila, že zoznamy úloh sú neuveriteľne užitočné pri zvyšovaní produktivity a znižovaní úzkosti spojenej so všetkými úlohami, ktoré ešte musíme dokončiť. Vedci zistili, že keď účastníci štúdie dostali konkrétne plány na dokončenie úloh, ich výkon sa zlepšil. Nezabudnite ich tiež rozdeliť na viac stráviteľné segmenty. Napríklad namiesto „kúpiť môj vysnívaný dom“, sa zamyslite nad všetkými malými krokmi, ktoré musíte podniknúť na ceste ku kúpe a napíšte ich na krátkodobejší zoznam.

5. Požiadajte o pomoc

Aj keď sa zákon príťažlivosti zameriava na vaše vlastné myšlienky a činy, môže vám tiež pomôcť zapojiť tých, ktorí sú okolo vás tým, že sú otvorení tomu čo chcete. Mohlo by to fungovať na dvoch úrovniach. Po prvé, niekto vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Povedzme, že ste spisovateľ a vaším cieľom je, publikovať vo vašom obľúbenom vydavateľstve. Nemôže byť na škodu osloviť niekoho, kto tam už publikoval a požiadať o kávu alebo obed, aby ste sa informovali. Šanca je, že sa rád podelí o nejaké rady. (Mohol by to dokonca vidieť ako svoj vlastný spôsob, ako prispieť nejakou pozitívnou energiou do sveta.) Po druhé, rozprávanie druhým o vašich cieľoch. To vás motivuje, aby ste skutočne urobili to, čo je potrebné na ich dosiahnutie.

6. Buďte trpezliví

Byť vďační za najlepšie zážitky svojho života je krásne a vystrihovanie obrázkov vášjo vysnívaného života je skvelým, tvorivým výstupom. No to, že robíte všetko spomenuté neznamená, že sa vám vaše sny splnia zo dňa na deň. Ale bez ohľadu na to, či veríte v zákon príťažlivosti, zdá sa logické, že ak sa sústredíte na svoje ciele sústavne pozitívnym spôsobom, môže to mať z dlhodobého hľadiska zásadný vplyv. Je zákon príťažlivosti mágia? Pravdepodobne nie. Ale určite nemôže ublížiť.

