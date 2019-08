S kým by ste nemali randiť – najtoxickejšie kombinácie podľa znamenia zverokruhu

5.0

Väčšina ľudí zažila počas svojho života najmenej jeden toxický vzťah a preto väčšina z nich sa mu v budúcnosti snaží predísť. Ako je možné, že pre niekoho ste nočnou morou a pre iného dokonalým partnerom? Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu prispieť k toxickému vzťahu, vrátane veku a vonkajších stresov, ktoré robia osobu menej schopnou fungovať vo vzťahu. Jedným z najväčších dôvodov, prečo môže byť vzťah toxický, je stret osobností. Prečítajte si, ktorého znamenia by ste sa za každých okolností mali vyvarovať.

Baran a Býk

Baran s Býkom dokážu byť skvelí priatelia, ale pokiaľ ide o romantický vzťah, títo dvaja sú najhoršia kombinácia. Na jednej strane máme notorického Barana, ktorý sa nedokáže prispôsobiť a na druhej strane tvrdohlavého Býka, ktorý nedokáže vystáť keď niekto spochybňuje jeho tvrdenia, najmä ak by ten druhý mohol mať pravdu. Keď sa títo dvaja stretnú, vytvoria obzvlášť toxickú kombináciu ľudí, ktorí radi poradia, ale radu nedokážu prijať. Čo je ešte horšie, po rozchode sa Baran vráti do starých koľají no Býk neustále žiada o vysvetlenie. A takto sa to ťahá do nekonečna.

Býk a Blíženci

Býk a Blíženci sa nezhodujú takmer vo všetkých smeroch, najmä čo sa týka trpezlivosti. Zatiaľ čo je Býk známy tým, že dokáže byť trpezlivý takmer v každej situácii, Blíženci potrebujú neustálu zmenu a stimuláciu, aby boli nadšení. To môže viesť k jednému z tých vzťahov, v ktorom Blíženci robia všetko čo je v ich silách, aby donútili Býka, aby sa s nimi rozišiel, zatiaľ čo Býk čaká a dúfa, že sa to zlepší. Nakoniec obe znamenia strácajú čas.

Blíženci a Kozorožec

Blíženci milujú zábavu a nezáväznosť, keď sa dostanú do vzťahu so spoľahlivým Kozorožcom, ktorý vyrába zoznamy úloh, výsledkom môže byť len katastrofa. Blížencom prospieva spontánnosť, zatiaľ čo Kozorožec ňou opovrhuje z čoho vyplýva, že je takmer nemožné naplánovať si rande, ktoré si užijú obe znamenia. Kým Kozorožec chce byť v reštaurácii radšej o 5 minút skôr, pretože tak je to napísané na rezervácii, Blíženec radšej vymení večeru za prechádzku v parku. Túžby jedného partnera robia toho druhého nešťastným. Definícia toxického vzťahu.

Rak a Vodnár

Tieto dve znamenia sú priam naprogramované tak aby sa nezhodli na žiadnej úrovni. Rak neznáša keď sa ho niekto snaží napraviť a Vodnár miluje naprávať. Rak túži po nezávislosti, zatiaľ čo Vodnár oceňuje skupinové aktivity a komunitný život. Rak nechce nič iné, ako zostať doma a pozerať Netflix zatiaľ čo Vodnár nechce nič iné ako postaviť si stanovať na Burning Mane. Akýkoľvek vzťah medzi týmito dvoma skončí obvineniami, že jedna strana je príliš rigidná alebo druhá príliš nezáväzná. Najlepšie je ak sa takému vzťahu vyhnete.

Lev a Škorpión

Existuje horšia kombinácia? Pravdepodobne nie. Zatiaľ čo Škorpióni radi trávia dni sústredením sa na veľké životné otázky, Lev chce partnera, ktorý sa zameria na jednu jedinú vec: na neho. Lev vyžaduje veľa pozornosti a chvály, zatiaľ čo Škorpión nerád rozdáva pochvalu, pokiaľ to tak naozaj necíti. Aby toho nebolo málo, Lev nemá problém zapojiť šarm a hľadať chválu a pozornosť inde, čo privádza notoricky žiarlivého Škorpióna do šialenstva. Ide pravdepodobne o jednu z najtoxickejších kombinácií celého zverokruhu.

Panna a Ryby

Tieto dve znamenia narážajú na jeden hlavný problém, Panna chce aby Ryby stáli nohami pevne na zemi a Ryby chcú aby s nimi Panna lietala v oblakoch. Zatiaľ čo Panna a Ryby sú ďalším párom, ktorý skutočne funguje skvele v kamarátskej rovine, je menej pravdepodobné, že budú fungovať v romantickom vzťahu. Zvyčajne skončia obe strany furstrované.

Váhy a Panna

Kritická Panna sa skutočne vie dostať Váham do hlavy a klebetná stránka Váh vzbudzuje u Panny nedôveru. Obaja sú veľmi zhovorčiví, no ani jeden nerad prenechá slovo druhému, čo vediet k tomu, že rozprávajú jeden cez druhého. Obaja majú tendenciu znervózňovať toho druhého čo vedie k toxickému správaniu hlavne ak sa snažia obnoviť rovnováhu čo pri týchto znameniach nemá zmysel.

Škorpión a Lev

Levova arogancia je pre Škorpióna príliš čo vediet ku neustálym nezhodám. Vzhľadom na výbušnú emocionálnu atmosféru obidvoch znamení sa jedná o pár, ktorý sa neustále háda na verejnosti a pred priateľmi. To následne môže negatívne ovplyvniť vzťah aj s ich okolím.

Strelec a Ryby

Ryby sa dokážu hnevať neskutočne dlho, zatiaľ co Strelec nemá problém odpustiť. Strelec nechápe prečo Ryby nechcú zakopať bojovú sekeru a Ryby majú pocit, že Strelec nerozumie ich pocitom. To vedie k nekonečným hádkam, ktoré sa nikdy skutočne nevyriešia.

Kozorožec a Váhy

Kozorožec aj Váha si užívajú sex a považujú sex za dôležitý vo svojom živote, je však nepravdepodobné, že by medzi sebou mali sexuálne spojenie, pretože chémia tam jednoducho nie je. Je pravdepodobné, že títo dvaja začínajú ako priatelia, ktorí sa dostanú do vzťahu, len aby si uvedomili, že nemajú faktor X. Kozorožcovi sa tiež môže zdať ťažké viesť rozhovor s Váhou, čo vedie k vzťahu, v ktorom môže vrcholiť nuda (a tým aj toxické správanie).

Vodnár a Býk

Vodná s Býkom sa navzájom diametrálne líšia. Býk by bol najradšej aby Vodnár s nimi osal doma čo Vodnára frustruje. Vodnár sa dokáže dištancovať, čo náročného Býka privádza do šialenstva. Tento vzťah skonči zlomeným srdcom.

Ryby a Baran

Ryby nenávidia, keď im hovoria, čo majú robiť, a Baran miluje byť vodcom. Mohlo by to viesť k veľmi výbušnému vzťahu, pretože sa obaja snažia navzájom prevziať kontrolu aj nad najmenšími vecami. V podstate výber reštaurácie nebude možný.

Čo robiť, ak sa ocitnete v potenciálne toxickom vzťahu? Nezúfajte! Tvrdá práca a komunikácia môžu pomôcť v akomkoľvek vzťahu, najmä ak sa do toho pustíte a spoznáte svoje silné a slabé stránky ako partneri. Udržiavanie bezpečného vzťahu a netoxického pre všetkých je o láske a rešpekte.

