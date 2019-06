Ste príliš uzavretí po citovej stránke – toto vám pomôže strach z lásky prekonať

Ohodnoť článok

Uzavretí ľudia môžu mať problémy pri hľadaní lásky. Ak si chcete nájsť partnera, musíte byť aspoň čiastočne prístupní. Dá sa to naučiť aj vtedy, ak to nemáte v povahe. Pomôcť vám môžu tieto rady.

Nájdite zdroj problému

Ak sa nedokážete pred druhým otvoriť a bojíte sa zraniteľnosti, zrejme to niečo spôsobilo. Zamyslite sa a skúste prísť na koreň problému. Mali ste v minulosti zlomené srdce? Alebo ste si ešte s nikým neboli naozaj blízki? Nesiete si traumu z detstva? Ak prídete na príčinu, budete vedieť, čomu musíte čeliť.

Poďte na to pomaly

Neponáhľajte sa vo vzťahu. Ak sa chce s vami niekto zblížiť a vy sa vyplašíte, komunikujte s ním. Vysvetlite mu, že pre vás nie je ľahké otvoriť sa, no snažíte sa na tom pracovať. Ak vás má druhá osoba naozaj rada, pochopí to a pokúsi sa vám pomôcť.

Buďte najskôr priatelia

Namiesto vhupnutia do vzťahu s človekom, ktorý vás priťahuje, sa skúste najskôr spriateliť. Vďaka tomu sa budete cítiť oveľa bezpečnejšie, keď sa odhodláte na ďalší krok.

Hovorte o veľkých témach

Ak chcete niekoho dobre spoznať, no zároveň sa bojíte otvorenosti, nehovorte o každodennom živote, práci či detstve. Pýtajte sa na kontroverzné svetové témy, na ktoré máte silný názor. Pri takejto diskusii sa o druhej osobe veľa dozviete bez toho, aby sa debata zvrtla na osobné veci.

Dajte si to ako záväzok

Musíte sa naozaj chcieť zmeniť. Inak to nedosiahnete. Ak ste spravili rozhodnutie, že chcete byť emocionálne prístupnejší, pracujte na tom každý deň bez prestávky.

Buďte empatickí

Predstavte si, ako sa asi cítia ostatní. Myslíte si, že boli šťastní z vášho doterajšieho odmeraného správania? Zrejme ich to ranilo a možno si dokonca myslia, že vám na nich nezáleží. Keby ste boli v ich pozícii, zrejme by vás takéto správanie tiež mrzelo. Empatia môže byť pre vás dobrá motivácia na zmenu.

Uvedomte si, ako veľmi vám na druhom záleží

Je pre vás druhá osoba taká dôležitá, že sa s ňou chcete zblížiť? Potom musíte zapracovať na tom, aby ste dokázali dať najavo, čo pre vás znamená. Inak ju môžete stratiť.

Buďte féroví

Ona sa pred vami otvorila a vy všetko dusíte v sebe? To nie je znak rovnocenného vzťahu. Nemôže všetku prácu odviesť len jeden z partnerov. Ak chcete byť fér, musíte aj vy zbúrať vnútorné bariéry a ukázať svoju zraniteľnosť.

Prevezmite zodpovednosť

Pocity kontrolovať nemôžete, no svoje činy áno. Prevezmite zodpovednosť a konečne si to priznajte: to, že ste zatiaľ nenašli lásku, je len vaša chyba. Možno je to tvrdé, ale toto uvedomenie vám môže pomôcť prekonať neprístupnosť.

Majte so sebou trpezlivosť

Snažíte sa o veľký, no ťažký pokrok. Dlho ste sa bránili prejavovaniu citov, preto istý čas potrvá, kým toho budete schopní. Nebuďte frustrovaní a nevzdávajte sa. Tešte sa aj z malých krôčikov. Ak vytrváte, určite to zvládnete. Odmenou za vaše úsilie bude šťastnejší a spokojnejší život.

Čítajte tiež:

Radi si v lietadle zdriemnete? Po tomto článku si to možno rozmyslíte

5 spôsobov, ako sa zbaviť akné prirodzeným spôsobom

Ako zaujať ženu, ktorá si vás nevšíma

Zdroj: http://www.lovepanky.com/love-couch/better-love/how-to-be-emotionally-available