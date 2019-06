Pitný režim dieťaťa – chráňte jeho obličky

Ohodnoť článok

Všeobecne platí, že pitný režim netreba podceňovať. U detí to platí o to viac, nakoľko pri nich treba dávať pozor na to, aby mali pravidelný prísun tekutín. Bez dostatočného množstva tekutín by to totiž mohlo mať naozaj nepríjemné následky. Viete však, koľko by malo vaše dieťa denne vypiť?

Koľko by malo dieťa denne vypiť

Príjem tekutín u dieťaťa závisí od viacerých faktorov. Patria medzi ne vek, hmotnosť, fyzická aktivita, zloženie stravy či funkcia obličiek. Všeobecne by sa pritom dalo povedať, že na kilogram váhy dieťaťa je vhodné vypiť denne aspoň 100 až 150 ml tekutín. Pri novorodencoch tak môžeme hovoriť približne o pol litry tekutín denne.

Pribúdajúcim vekom sa, samozrejme, táto potreba vody z hľadiska hmotnosti znižuje. U dospelého človeka je vhodné vypiť na jeden kilogram váhy približne 30 ml tekutín.

Čo ak dieťa odmieta piť?

Dojčiace dieťa získa dostatočné množstvo tekutín zo samotného materského mlieka. V prípade horúcich dní je však dobré podávať deťom aj vodu pre dojčatá, prípadne čaje. V prípade detí, ktoré sú kŕmené umelým mliekom, sa odporúča pridať k strave ešte približne 50 ml na kilogram hmotnosti dieťaťa.

Nenásilné metódy pre dodržanie pitného režimu

Ak chcete, aby vaše deti vypili počas dňa dostatočné množstvo tekutín, vyskúšajte pár nenásilných metód, vďaka ktorým tento odporúčaný prísun určite dodržíte.

nalejte mu vodu do jeho obľúbeného pohárika

vyskúšajte slamku s jeho obľúbenou postavičkou

zahrajte sa na smädné zvieratká na púšti, ktoré konečne našli vodu

na doplnenie tekutín je vhodná aj redšia polievka

doprajte im veľa ovocia a zeleniny s vysokým obsahom vody, ako napríklad melón, paradajky či uhorky

Prečo treba dodržiavať pitný režim

Nielen pri sebe, ale najmä pri deťoch treba dávať na dodržiavanie pitného režimu pozor. Najmä v letných mesiacoch im hrozí dehydratácia. Máloktoré dieťa vám počas hry odíde, aby sa napilo. Sami to poznáte, že aj cikať chodia až vtedy, keď už to nevedia zadržať. Aby ste predišli dehydratácii, je vhodné venovať pozornosť týmto príznakom.

Príznaky dehydratácie

Medzi najčastejšie príznaky dehydratácie patrí bolesť hlavy, únava, závraty, nechutenstvo, tmavožltý moč a u malých detí je možná aj mierne zvýšená teplota po fyzickej aktivite. Pri menších deťoch vás na dehydratáciu upozornia aj suché plienky.

Aj preto treba tekutiny dopĺňať priebežne počas celého dňa. Nečakajte, kým si deti samé vypýtajú piť. Priebežne im ponúkajte čerstvé limonády a nakrájajte im melón. Vhodné je vyhýbať sa aj príliš sladeným nápojom.

Kedy je vhodné zvýšiť príjem tekutín

Nielen počas horúcich letných dní je treba dávať obzvlášť pozor na to, koľko toho počas dňa vaše ratolesti vypijú. Zvýšená potreba tekutín nastáva aj pri niektorých ochoreniach, pri ktorých dochádza k zvýšenej teplote, hnačkám či k zvracaniu. Nedostatok tekutín by aj v týchto prípadoch mohol viesť nielen k celkovému vysileniu dieťaťa, ale až k jeho kolapsu.

Nápoje vhodné na uhasenie smädu

Mnohí z nás, a najmä deti, chcú v lete piť len studené nápoje. No práve v lete by nemali byť príliš studené, nakoľko nás z nich môže pobolievať hrdlo a takisto sa z nich toľko nenapijeme. Najlepšie je piť vlažné nápoje, ktoré vás naozaj osviežia.

Pri malých deťoch je najlepšie podávať im čistú stolovú vodu bez bubliniek, prípadne čaj. U väčších detí môžete na dochutenie hodiť do vody aj nejaké bylinky ako napríklad mätu či medovku, prípadne im spraviť limonádu z jahôd, malín, citrónov či pomarančov. Mnoho detí má veľmi rado aj rôzne smoothie či ovocné šťavy, no zas dbajte na to, aby neboli príliš sladké či príliš husté.

Akým spôsobom zabezpečujete pitný režim pre svoje ratolesti vy? Dávate prednosť čistej vode alebo limonádam či čajom? ( viac o pitnom režime dieťaťa si môžete prečítať tu )