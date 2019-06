8 tipov, ako vyzerať dobre na fotkách

Ohodnoť článok

Poznáte to: ste vonku s priateľmi, dobre sa zabávate, a zrazu to príde: skupinová fotka. Tá potom s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na facebooku a vy sa rýchlo pripíjate na internet, aby ste zrušili akékoľvek označenia. No čo ak by to tak nemuselo byť a vy by ste sa s pokojným svedomím a vedomím, že určite vyzeráte dobre, mohli zabávať ďalej? Pomôže vám týchto osem tipov:

Vystrčte bradu

Hlavu aj bradu vystrčte mierne dopredu. Budete sa cítiť trochu neprirodzene, ale výsledný efekt stojí za to. Vaša tvár bude vyzerať štíhlejšie a vyhnete sa dvojitej brade na fotke.

Plecia mierne dopredu

Zvýraznite tým svoje kľúčne kosti a vaše ruky budú pôsobiť štíhlejším dojmom. Dobrý postoj zároveň pôsobí elegantne, čo nikdy nie je na škodu.

Jazyk za zuby

Presne tak. Pri usmievaní sa do objektívu si dajte jazyk na podnebie rovno za zuby. Zbavíte sa tak nechceného maniakálneho výrazu a na namiesto toho budete pôsobiť uvoľnene.

Natočte telo

Otočte sa fotoaparátu mierne bokom a jednu nohu dajte pred druhú. Palec na nohe vpredu by mal smerovať k objektívu a váha tela spočívať na zadnej nohe.

Postavte sa do stredu

Ľudia na kraji fotografie pôsobia väčším dojmom. Aj chcete vyzerať štíhlejšie, prebojujte sa do stredu.

Ruky od tela

Ruky spustené popri trupe vyzerajú fádne a okrem toho sa môžu sploštiť a pôsobiť väčším dojmom. Dajte si ruky vbok alebo ich aspoň podržte mierne od tela.

Trénujte

Selfie o zrkadlo majú jednoznačnú výhodu, ak si chcete nacvičiť dobrú pózu a nájsť svoj najlepší uhol. Pustite sa do toho a nenechajte sa nikým odradiť.

Nebojte sa filtrov

Filtre na Instagrame majú svoje opodstatnenie – vyzeráte vďaka nim lepšie. Nebojte sa ich použiť, ak to má za výsledok, že sa zo seba cítite lepšie.

