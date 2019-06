Čo je reflexológia a všetko čo o nej potrebujete vedieť

Ohodnoť článok

Po celom dni na nohách a vo vašej obľúbenej ,,tesnej obuvi“, vaše chodidlá priam kričia o pomoc. Mohli by ste im dopriať klasickú masáž nôh, ale čo tak skúsiť reflexológiu? A aký je vlastné medzi tým rozdiel?

Čo je reflexológia

Reflexológia je typom alternatívnej terapie založenej na myšlienke, že rôzne body na nohách (aj rukách) zodpovedajú špecifickým svalom alebo orgánom v tele. Reflexológ bude vyvíjať tlak na tieto body, aby uvoľnil napätie, zlepšil krvný obeh a podporil zdravie v príslušnej oblasti tela. Povedzme napríklad, že ste mali nejaké problémy s ušami – reflexológ by sa zameral na malíček na nohe. Problémy so srdcom – stredná časť nohy. Problémy s chrbtom – palce. Rozumiete…

A skutočne to funguje

Áno aj nie. Existuje len málo vedeckých dôkazov, ktoré by podporili teóriu, že dotýkať sa určitých oblastí chodidla môže ovplyvniť určité časti tela a reflexológia by sa určite nemala používať na liečenie čohokoľvek. Ale mnohé štúdie ukazujú, že reflexológia môže byť prospešná pre všeobecné blaho tým, že zvyšuje relaxáciu a znižuje stres (podobne ako iné formy masáže).

Aký je to pocit

Počas refelxológie máte topánky aj ponožky vyzuté a buď sedíte, alebo ležíte v pohodlnej pozícii. Na rozdiel od masáže nôh, sa pri reflexológii nepoužívajú žiadne pleťové vody alebo oleje, ale reflexológ vyvýja tlak prstami podľa konkrétnej mapy, v oblasti nôh. V závislosti na vašom prahu bolesti a na tom, čo sa deje vo vašom tele, môže reflexológia niekedy ublížiť. Vo všeobecnosti však väčšina ľudí zistí, že je to príjemný pocit. Zvyčajne trvá 30 až 60 minút.

Oplatí sa to vyskúšať

Ak máte pocit, že by ste sa mali viacej rozmaznávať, určite do toho choďte. Len sa uistite, že ste si vybrali certifikovaného odborníka a ak ste tehotná, poraďte sa so svojím lekárom. Alebo to vyskúšajte sami na sebe. Ak aj nepoznáte tlakové body, pokúste sa denne si masírovať vlastné nohy po dobu desiatich minút a uvidíte čo sa stane 🙂