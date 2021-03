Čo je to Tenzin a oplatí sa po ňom siahnuť?

Naše srdce si nikdy neoddýchne. Pracuje naplno aj keď spíme a pri stresových momentoch a intenzívnych tréningoch musí zabrať dokonca dvakrát tak silno. Bez niektorých orgánov môžeme existovať, ale srdce určite nie je jedným z nich. Našťastie pre nás sa však vyvinulo v silný a spoľahlivý sval. Napriek tomu, starostlivosť o kardiovaskulárny systém vrátane srdca je pre dlhý, plnohodnotný život rozhodujúca .

Ešte predtým, ako „rozbalíme“ stratégiu na udržanie zdravého srdca, poďme si povedať o faktoroch, ktoré priamo vplývajú na na jeho zdravie.

zdroj: lenetstan/shutterstock.com

Faktory ovplyvňujúce zdravie srdca

Srdce je hlavnou súčasťou kardiovaskulárneho systému, ktorý zahŕňa aj malé krvné cievy nazývané kapiláry a hlavné tepny, ako je aorta. Zdravý kardiovaskulárny systém umožňuje telu cirkuláciu krvi do všetkých tkanív a buniek a poskytuje dôležité živiny, kyslík a palivo.

Dobrý stav srdca a krvných ciev znamená, že sa pravdepodobne cítite energicky a zdravo.. Žiaľ, väčšina z nás „vlastní“ aspoň jeden rizikový faktor pre srdcové choroby alebo mozgovú mŕtvicu.

Medzi tieto rizikové faktory patria:

fajčenie

nadmerný príjem alkoholu

fyzická nečinnosť

obezita

vysoký krvný tlak

vysoká hladina cholesterolu v krvi

nekontrolovaná cukrovka

Cukor, tuky a kardiovaskulárne zdravie

Nemôžeme hovoriť o zdraví srdca bez toho, aby sme nehovorili o lipidoch (tukoch) a cukre. Tuky obsiahnuté v potrave sú dôležitým zdrojom energie a živín a sú nevyhnutné pre dobré zdravie. To isté platí pre sacharidy. Problém však je, že nie všetky tuky a sacharidy sú rovnaké: Niektoré podporujú zdravie srdca, iné môžu byť škodlivé. Pozrime sa podrobnejšie na triglyceridy a cholesterol, ako aj na cukor a krvný tlak.

Triglyceridy sa skladajú z troch mastných kyselín a molekuly glycerolu (cukru). Sú najbežnejším typom tuku v tele a sú vytvorené na ukladanie prebytočnej energie, keď skonzumujeme viac kalórií, ako potrebujeme. Pre dobré zdravie je potrebné malé množstvo triglyceridov, ale vysoké hladiny môžu zvýšiť LDL cholesterol, tvorbu arteriálnych plakov a riziko srdcových chorôb. Trans-tuky v potrave, rafinované sacharidy, cukor, alkohol a nasýtené tuky zvyšujú hladinu triglyceridov. Kvalitný spánok, efektívne zvládanie stresu a pravidelné cvičenie pomáhajú udržiavať triglyceridy pod kontrolou.

sa skladajú z troch mastných kyselín a molekuly glycerolu (cukru). Sú najbežnejším typom tuku v tele a sú vytvorené na ukladanie prebytočnej energie, keď skonzumujeme viac kalórií, ako potrebujeme. Pre dobré zdravie je potrebné malé množstvo triglyceridov, ale vysoké hladiny môžu zvýšiť LDL cholesterol, tvorbu arteriálnych plakov a riziko srdcových chorôb. Trans-tuky v potrave, rafinované sacharidy, cukor, alkohol a nasýtené tuky zvyšujú hladinu triglyceridov. Kvalitný spánok, efektívne zvládanie stresu a pravidelné cvičenie pomáhajú udržiavať triglyceridy pod kontrolou. Cholesterol je vosková látka, ktorú telo používa ako základňu pre tvorbu hormónov, vitamínu D a bunkových membrán. Aj keď je cholesterol nevyhnutný pre dobré zdravie, ak je ho príliš veľa môže poškodiť a zablokovať tepny a zvýšiť riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody.Lipoproteíny s nízkou a veľmi nízkou hustotou (LDL a VLDL) sú „zlým“ druhom cholesterolu, pretože sa môžu hromadiť v tepnách, oxidovať a spôsobiť poškodenie a upchatie. Lipoproteín s vysokou hustotou (HDL) pomáha odstraňovať LDL a VLDL z obehu a udržuje artérie čisté.

zdroj: Ravil Sayfullin/shutterstock.com

Krvný tlak je mierou obehového tlaku pociťovaného v stenách krvných ciev, keď srdce pumpuje a uvoľňuje sa. Zvyčajne sa udáva ako jedno číslo nad druhým (systolické nad diastolickým), aby odrážalo najvyšší aj najnižší tlak počas srdcového úderu. Obehový systém pohybuje krvou v tele, aby dodal bunkám kyslík, energiu a živiny a odstránil splodiny látkovej výmeny a toxíny. Keď srdce pumpuje krv, zdravé krvné cievy reagujú na zmeny objemu krvi a udržiavajú stály tlak a prietok v tomto „prúde“ krvi.Keď tepny, žily a menšie cievy stuhnú, zúžia sa alebo sa upchajú, je pre nich ťažšie reagovať. Môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku, čo potom môže ďalej poškodiť cievy a zvýšiť riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody.

je mierou obehového tlaku pociťovaného v stenách krvných ciev, keď srdce pumpuje a uvoľňuje sa. Zvyčajne sa udáva ako jedno číslo nad druhým (systolické nad diastolickým), aby odrážalo najvyšší aj najnižší tlak počas srdcového úderu. Obehový systém pohybuje krvou v tele, aby dodal bunkám kyslík, energiu a živiny a odstránil splodiny látkovej výmeny a toxíny. Keď srdce pumpuje krv, zdravé krvné cievy reagujú na zmeny objemu krvi a udržiavajú stály tlak a prietok v tomto „prúde“ krvi.Keď tepny, žily a menšie cievy stuhnú, zúžia sa alebo sa upchajú, je pre nich ťažšie reagovať. Môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku, čo potom môže ďalej poškodiť cievy a zvýšiť riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody. Cukor z potravy je rýchlo a ľahko stráviteľný v tele, čo vedie k rýchlemu zvýšeniu hladiny glukózy v krvi. Pretože telo tvrdo pracuje na udržaní stabilnej hladiny glukózy v krvi, náhly príval cukru do krvi zvyšuje dopyt po hormóne inzulíne, ktorý pomáha dostať cukor z krvi do našich buniek, aby sa mohol použiť ako energia. Ak bude príjem cukru naďalej vysoký, zvýšená potreba inzulínu môže vyčerpať bunky, ktoré produkujú hormón. Postupom času sa môže stať, že aj ďalšie bunky v tele budú rezistentné na inzulín, čo znamená, že hladiny glukózy v krvi a inzulínu zostávajú zvýšené. To môže mať za následok zápal a nakoniec viesť k oxidačnému poškodeniu buniek a tkanív vrátane krvných ciev a srdca.

Stres je ďalším majoritným faktorom kardiovaskulárneho zdravia. Aj keď sa mu nedá vyhnúť, je dôležité nájsť zdravé spôsoby, ako stres zvládnuť, napríklad jogou, cvičením, čítaním, meditáciami a prechádzkami v prírode. To môže pomôcť udržať krvný tlak pod kontrolou a podporiť celkové dobré zdravie, vrátane zdravia srdca.

Čo je to Tenzin a oplatí sa po ňom siahnuť?

Doplnky výživy pomáhajú našim kostiam, svalom, pokožke, vlasom a mnohým ďalším častiam tela. A čo naše srdce? Výskum ukazuje, že niektoré z nich môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu, zlepšiť krvný tlak a aspoň sčasti eliminovať faktory, ktoré nás vystavujú riziku srdcových chorôb. A práve Tenzin k nim môže patriť. Ide totiž o koktejl ôsmich aktívnych látok, z ktorých by už aj každá jedna samostatne bola nášmu srdcu a kardiovaskulárnemu systému prospešná. A teraz si predstavte, že spoja svoje sily… Vlastne už teraz môžeme zodpovedne prehlásiť, že áno, po Tenzine sa oplatí siahnuť. Pozrime sa ale na jeho zloženie detailne.

zdroj: dodomacnosti.sk

Rybí olej, resp. Omega-3 mastné kyseliny

Ako môžu omega-3-mastné kyseliny nachádzajúce sa v rybom oleji podporovať zdravie srdca? Je tu hneď niekoľko možností, ktoré sú podporované výskumom na zvieratách. Tieto ochranné mechanizmy zahŕňajú:

stabilizáciu prietoku krvi v srdci a okolo neho

zníženie hladiny triglyceridov v krvi

zníženie krvného tlaku

prevenciu vzniku krvných zrazenín

zmiernenie zápalu

zníženie pravdepodobnosti abnormálneho srdcového rytmu

Cesnak

Vysoký krvný tlak je jedným z kľúčových rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb. Ak sa nelieči, môže spôsobiť preťaženie stien vašich tepien. To môže viesť k ich poškodeniu a zjazveniu. Štúdia z roku 2019 publikovaná v Experimental and Therapeutic medicine ukázala, že cesnakové doplnky pomáhajú znižovať krvný tlak. Vedci zistili, že takáto zmena krvného tlaku znížila riziko srdcovo-cievnych ochorení o 16-40%. Výsledky vyplynuli z analýzy 12 štúdií, do ktorých bolo zapojených 553 ľudí s vysokým krvným tlakom. Ďalšia štúdia zverejnená v roku 2016 ukázala, že doplnky s obsahom cesnakového extraktu pomohli znížiť krvný tlak a zlepšiť celkovú hladinu cholesterolu.

Extrakt z olivovníka

Extrakt z olivových listov Olea europaea môže mať pozitívne účinky na aterosklerózu, resp. zúženie tepien, ktoré sú najvyšším rizikovým faktorom pre srdcové choroby. Vysoká hladina LDL alebo „zlého“ cholesterolu a celkového cholesterolu sú rizikovými faktormi pre vznik tohto ochorenia. Jedna štúdia na zvieratách z roku 2015 hodnotila účinky extraktu z olivových listov na hladinu cholesterolu. U potkanov, ktoré užívali extrakt osem týždňov sa hladina cholesterolu významne znížila.

Zelený čaj (extrakt)

Kardiovaskulárne choroby, vrátane srdcových chorôb a mŕtvice, sú hlavnými príčinami úmrtí na celom svete.Štúdie ukazujú, že zelený čaj môže redukovať niektoré z hlavných rizikových faktorov, medzi ktoré patrí zlepšenie hladiny celkového cholesterolu a LDL (zlého) cholesterolu. Zelený čaj tiež zvyšuje antioxidačnú kapacitu krvi, ktorá chráni častice LDL pred oxidáciou, ktorá je jednou z cestičiek k srdcovým chorobám . Vzhľadom na priaznivé účinky na rizikové faktory nie je prekvapujúce, že ľudia, ktorí pijú zelený čaj, majú až o 31% nižšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne choroby.

Vinič hroznorodý (extrakt)

Extrakt z červeného a fialového hrozna môžu mať rovnaké výhody pre srdce ako červené víno, napríklad:

znižovanie rizika vzniku krvných zrazenín

znižovanie obsahu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL alebo „zlého“) cholesterolu

prevencia poškodenia krvných ciev v srdci

pomáha udržiavať zdravý krvný tlak

Koenzým Q10

CoQ10, ktorý sa nachádza v takmer každej bunke tela, je v tukoch rozpustná látka podobná vitamínom, ktorá pomáha premieňať jedlo na energiu. Koenzým Q10, silný antioxidant, ktorý chráni pred poškodením toxickými voľnými radikálmi, je produkovaný organizmom a nachádza sa tiež v mnohých potravinách. Ukázalo sa, že zlepšuje príznaky kongestívneho zlyhania srdca. Aj keď sú nálezy zmiešané, CoQ10 môže pomôcť znížiť krvný tlak. Niektoré výskumy tiež naznačujú, že v kombinácii s inými živinami môže CoQ10 napomáhať zotaveniu u ľudí, ktorí podstúpili operáciu bypassu a srdcových chlopní.

VItamín B1 (tiamín)

Tiamín bol prvý z vitamínov B, ktorý vedci objavili. Preto jeho názov nesie číslo 1.Tiamín je základná živina, ktorú potrebujú všetky tkanivá tela, aby správne fungovali, vrátane srdca.

Vitamín B6 (pyridoxín)

Vitamín B6 (pyridoxín) je dôležitý pre normálny vývoj mozgu a pre udržanie zdravia nervového systému a imunitného systému. Vedci sa domnievajú, že vitamín B6 v kombinácii s kyselinou listovou (vitamín B9) a vitamínom B12 môže zabrániť chorobám srdca a krvných ciev znížením hladín aminokyselín v krvi (homocysteín). Vedci zistili, že vyššia spotreba B6 bola spojená s podstatne menším počtom úmrtí na zlyhanie srdca u mužov. U žien zistili významne menej úmrtí na mozgové príhody, srdcové choroby a celkové kardiovaskulárne úmrtia.

Zdroje informácií: