Twix, Bounty, Mars.. ktorá čokoládová tyčinka je najmenšie zlo

Siahnúť po ovocí je pravdepodobne lepšia voľba ako siahnuť po čokoláde. No keď si neviete pomôcť mali by ste si vybrať to najmenšie zlo. Ale, ktorá čokoláda je „najzdravšia“ ?

Vybrať si „najzdravšiu“ čokoládovú tyčinku, môže byť ťažké, my sme vám to uľahčili . Vybrali sme tie najobľubenejšie a zoradili sme ich od najväčšieho po najmenšie zlo.Takže nabudúce už budete vedieť, ktorú si vybrať.

Snickers

Kalórie: 250

Tuky: 12g

Veľkú časť kalórií v tejto čokoládovej tyčinke tvoria arašidy a karamel. Možno chutí božsky, no so štíhlym pásom sa rozlúčte.

Twix

Kalórie: 250

Tuky: 12g

Kto by si bol pomyslel, že tyčinka Twix je taká kalorická? 250-tim kalóriam a 12-tim gramom tuku však prispieva sušienkovo-karamelový základ. I keď, vždy sa o tú jednu polovicu viete s niekým podeliť 🙂

Bounty

Kalórie: 139

Tuky: 7,4 g

Aj vám sa to zdá byť málo kalórií? Pozor, uvedené množstvo kalórií zodpovedá len jednej, oddelenej polovičke tyčinky. Jedna časť by teda mala predstavovať rozumné občerstvenie a udržať vašu cukrovú túžbu na uzde. Aj napriek tomu, že je Bounty vyrobená z kokosu, celá tyčinka by mala viac kalórií ako Mars. (274 kalórií, 14,8 g tuku)

Mätové Aero

Kalórie: 221

Tuky: 12,3 g

Aj napriek tomu, že je plná vzduchových bublín, ktoré jej dodávajú ľahkú štruktúru ma táto čokoládová tyčinka celkom vysoký obsah tukov, v porovnaní s inými. Odhryznite si preto len pár kúskov a zvyšok si nechajte na iný deň.

Kit Kat

Kalórie: 232

Tuky: 11,3 g

Vďaka šikovnému marketingovému sloganu si Kit Kat každý spája s či už obednou alebo inou pauzou. Aj to je odrazom toho, že sa ich v Bitánií zje 47 každú sekundu.

Lentilky

Kalórie: 178

Tuky: 6,8 g

Kedysi sa o lentilkách hovorilo, že u detí vyvolávajú hyperaktivitu, no tie dnešné sa vyrábajú z prírodných farbív. Pri 200 kalóriách ich nepovažujeme za nejaké extra zlo a predsa sa o ne dá jednoducho podeliť s ostatnými deťmi.

Milky Way

Kalórie: 98

Tuky: 3,5 g

Milky Way je asi najlepšie riešenie pre čokoholikov. Nielenže si môžete kúpiť balenie, ktoré je rozdelené na dva kusy, pri čom každý kus má menej ako 100 kalórií, majú takmer polovicu toľko tukov ako každá iná čokoládová tyčinka.

Tak, tu to máte. Nízkokalorická čokoláda existuje, pokiaľ si z poličky vyberiete tú správnu.