7 spôsobov ako zabrániť prejedaniu sa zo stresu

Pracujete dlho do noci, váš partner vás vytáča a máte nekonečný zoznam úloh..čo urobíte? Namierite si to do chladničky plnej dobrôt, ktoré vám hneď po zjedení spôsobia výčitky. Prejedanie sa zo stresu je bežné, našťastie však existujú stratégie ako ho udržať na uzde. Tu je 7 z nich.

1. Skontrolujte si úroveň hladu

Jete preto, že ste hladní? Alebo kvôli návyku, či zajedáte emócie? Uvedomenie si pocitov vášho tela je skvelým prvým krokom k zlepšeniu stravovania. Čím viac ste v kontakte s dôvodom, prečo skutočne otvárate druhú krabičku Oreo, tým lepšie môžete ovládať nezdravé stravovacie návyky.

2. Začleňte meditáciu do svojej každodennej rutiny

Toto je o celkovom znížení stresu. Meditácia je neuveriteľný nástroj, ktorý nám umožňuje zmeniť náš stav mysle. Aj keď len na pár minút, veľmi účinne pomáha pri znižovaní celkového stresu a tým napomáha znižovať negatívne stravovacie návyky spôsobené práve ním.

3. Dajte si pauzu

Ak začnete pociťovať nutkanie odreagovať sa od stresu, urobte si krátku prestávku od toho, čo robíte. Vydajte sa na prechádzku, kľudne aj po byte či kancelárii. Zmena našej fyziológie môže mať okamžitý vplyv na naše myšlienky. Zaberie vám to len pár minút a účinne pomôže znížiť stres.

4. Sústreďte sa na zdravú výživu

Poznáte príslovie ,,zíde z očí, zíde z mysle“? To platí aj pre nezdravé jedlo. V období veľkého stresu zásobte vašu kuchyňu potravinami ako sú koreňová zelenina, orechy, avokádo, aby sa hladina vašej energie zvýšila.

5. Uistite sa, že už máte dosť spánku

Stravovacie návyky majú tendenciu zhoršiť sa s narušeným spánkovým režimom. Keď nebudeme mať dostatok spánku, naše nadobličky budú preťažené, naše hladiny kortizolu stúpajú, až sa nenazdáme a popustíme uzdu svojim chúťkam. Sedem až osem hodín spánku za noc vám môže pomôcť zvládať stres oveľa lepšie.

6. Hydratujte sa.

Pitie veľkého množstva vody je vždy dôležité, ale ešte dôležitejšie v časoch vysokého stresu. Často, keď si myslíme, že sme hladní alebo cítime únavu, sme vlastne dehydratovaní. Namiesto toho sladkého nápoja, ktorý si myslíte, že vás upokojí, siahnite po pohári vody, alebo ak dávate prednosť teplým nápojom, šálke čaju.

7.Buďte k sebe láskaví

Prejedanie sa zo stresu neznamená koniec sveta. Je dôležité zbytočne sa za to neubíjať a sústrediť sa na pozitívne vyriešenie problému.

