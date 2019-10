Takto sa správa vaše telo počas keto diéty

Ketogénna strava nie je nová. V posledných rokoch sa však ukázala ako jeden z najpopulárnejších spôsobov, ako schudnúť.

Stravovací plán má veľa ľudí, ktorí znižujú príjem sacharidov a zvyšujú zdravé tuky v snahe dosiahnuť svätý grál keto stravy: ketózu alebo metabolický stav, v ktorom telo začína spaľovať svoj vlastný tuk a premieňa ho na energiu.

Čo sa vlastne deje, keď ste na keto diéte je? ,,Bunky vášho tela zvyčajne získavajú energiu zo sacharidov. Ale keď ste na keto, to čo skutočne robíte, je vyhladovanie vášho tela na uhľohydrátoch, takže musí prejsť na ďalší zdroj energie, ktorým je tuk. Vaše telo potom spaľuje tento tuk.“ vysvetlila Rabia De Latour, gastroenterológ a odborná asistentka medicíny na univerzite v New Yorku.

Strava vás neobmedzuje z hľadiska kalórií alebo množstva jedla, ktoré jete. Namiesto toho je to všetko o tom, čo jete. Väčšina programov keto obsahuje veľa morských plodov, červeného mäsa, hydiny, syrov, nízkokarbovej zeleniny, vajec, bieleho jogurtu a tukov. Inštrukcie znejú, vyhnite sa jedlám s obsahom cukrov a sacharidov, ako je ovocie, obiliny a strukoviny.

Z tohto dôvodu môžu ľudia, ktorí sa pokúšajú o keto, zažiť celý rad vedľajších účinkov a príznakov, keď sa ich telá prispôsobia tomuto štýlu stravovania. Tu je niekoľko z nich:

Cítite sa ako by ste mali chrípku

Keď skúšate keto diétu prvý krát, musí vaše telo prejsť mnohými úpravami, aby dosiahlo ketózu. Veľa ľudí počas tohto obdobia hlásilo príznaky podobné chrípke ako sú bolesti hlavy, nevoľnosť, nevoľnosť a letargia.

Kľúčom je zostať hydratovaný a dopĺňať príjem soli. Dobrou správou je, že keto chrípka netrvá po celú dobu a tieto príznaky by sa mali zmierniť v priebehu niekoľkých dní.

Túžite po sacharidoch

Ak ste zvyknutí jesť tonu sacharidov, budú vám chýbať.

Akonáhle však dosiahnete ketózu a vaše telo si zvykne na túto stravu, vaša chuť na sacharidy či sladké jedlá sa pravdepodobne stratí. Treba však povedať, že sacharidy nemusia byť nevyhnutne „nepriateľom“ a vo svojej strave zvyčajne potrebujete niečo čo vám pomôže optimálne fungovať. Aj počas keto diéty budete jesť niektoré sacharidy.

Môžete sa cítiť menej hladní

Očakávali by ste, že sa budete cítiť hladnejší tak ako pri akejkoľvek diéte, ale v prípade keto diéty je to opačne. A to hlavne preto, že neobmedzujete množstvo jedla, iba druh.

Bielkoviny a tuky spôsobujú, že sa cítite viac nasýtený v kratšom čase a dlhšie, pretože tráveniu týchto druhov potravín vyžaduje viac času. Naopak sacharidy sa rýchlo rozkladajú a čoskoro po ich konzumácii sa budete cítiť znova hladní.

Pravdepodobne schudnete

Ak prísne dodržiavate keto diétu – ak je vaša strava 75% tuku, 20% bielkovín a 5% sacharidov – pravdepodobne zaznamenáte stratu telesného tuku (a nižšie číslo na váhe).

V skutočnosti je však ťažké udržiavať ketogénnu stravu zloženú zo 70 – 75% tuku. Väčšina odborníkov súhlasí s tým, že nie je bezpečné tento plán dodržiavať z dlhodobého hľadiska. Okrem toho existuje len málo výskumov o dlhodobých účinkoch, ako napríklad to, či bude odbúravanie tukov pokračovať.

Viac močíte

Keď je vaše telo v ketóze, obličky vylučujú viac sodíka a tekutín, čo spôsobuje, že sa močový mechúr zaplní.

Keď vaše telo spaľuje všetku tu glukózu v pečeni a svaloch, počas prvých dvoch dní keto diéty, uvoľnuje pri tom veľa vody.

Pri častom močení strácate veľa elektrolytov a minerálov. To môže viesť k dehydratácii a kŕčom, preto je dôležité, aby ste pili veľa vody a zostali hydratovaní.

Mnoho ľudí tiež trpí zápchou na keto strave. Kedykoľvek nemáte dostatok tekutín, riskujete zápchu.

Ak proti tomu chcete bojovať, pite veľa vody a skúste zvýšiť príjem vlákniny (napríklad avokádo, semiačka šalvie, pekanové orechy orechy a mandle).

Vaša energia bude klesať a potom potenciálne stúpať

Pri prvom spustení diéty sa pravdepodobne zníži hladina vašej energie.

Ale rovnako ako v prípade iných vedľajších účinkov by sa vaše telo malo spamätať a vaša energia by sa nakoniec mala obnoviť. Niektorí stúpenci keto tvrdia, že keď sa ich telá prispôsobia ketóze, stanú sa viac sústredení a zvýší sa im energia.

Každé telo je jedinečné a reaguje na rôzne diéty odlišne. Môžete zažiť všetky tieto príznaky alebo vôbec žiadne.

Neexistuje žiadny dokonalý plán stravovania, ktorý by vyhovoval všetkým. Pred drastickým prepracovaním vašej stravy sa poraďte s lekárom.

