Sny často niečo znamenajú. Tu je návod, ako ich interpretovať

Sny môžu byť ako filmy založené na vašich spomienkach z dávnej minulosti – alebo minulého týždňa.

Povedzme, že máte sen o svojom ex, ktorý sa veľmi podobá scéne z „Titanicu“, kde Jack a Rose „zamlžujú“ okno automobilu.

Znamená to, že sa chcete vrátiť k bývalému? Znamená to, že si máte rezervovať plavbu ako ďalšiu dovolenku? Alebo to jednoducho znamená, že si máte pozrieť „Titanic“ ?

Často sa pýtame, či naše sny majú zmysel. Aby sme pochopili odkaz, ktorý je za nimi, je dôležité najprv porozumieť fázam, v ktorých snívame, ako náš mozog rozumie obsah našich snov a ako si vieme sny aktívne prehrať znova.

Je nepravdepodobné, že si spomeniete na viac ako 10 % svojich snov

Podľa Tore Nielsena, psychológa na dôchodku a súčasného riaditeľa laboratória Dream and Nightmare Laboratory v Montrealskej nemocnici Sacré-Coeur sú sny najživšie a najčastejšie počas fázy spánku s rýchlym pohybom očí (REM). Keď sa ľudia prebudia z REM spánku v laboratóriu, Nielsen tvrdí, že majú tendenciu si svoje sny paamätať najviac.

REM je fáza, ktorá dodáva energiu vášmu mozgu a telu, ktorá je nevyhnutná pre váš výkon v nasledujúci deň. Vaše svaly sú „vypnuté“, ale váš mozog je stále aktívny a živí obsah vašich snov.

Kvalita vašich snov sa zvyčajne líši v závislosti od nočného času. Na začiatku noci môže obdobie REM viesť ku krátkemu snu, ako filmový trailer, povedal Nielsen. Neskôr v noci, počas oveľa dlhšej doby REM, by ste mohli mať sen, ktorý je skôr ako film.

Dospelí ľudia majú spravidla 4-6 snov za noc, hoci si ich nepamätajú.

Vaše zážitky a emócie riadia vaše sny

Odkiaľ pochádza scenár vašich snov?

Sny sú kombináciou skorých vzdialených spomienok, nedávnych spomienok a všetkého medzi tým, vysvetlil Nielsen. Mnoho obrázkov vo vašich snoch pochádza z predchádzajúceho dňa (psychoanalytik Sigmund Freud to nazýval „zvyškom dňa“) alebo z predchádzajúceho týždňa (známy ako „efekt oneskoreného vysnívania“).

Často máte vo svojich snoch obraz, ktorý sa zdá byť náhodný, ale v skutočnosti to vôbec tak nie je. Možno ste navštívili výstavu kvetín minulý víkend a nasledujúci týždeň sa vo vašom sne objavili kvety.

Aj keď sa vo vašich snoch môžu objaviť vaše spomienky, nikdy si ich neprehrávate tak ako sa stali, s výnimkou posttraumatickej stresovej poruchy. Namiesto toho mozog určuje o čom snívate vypočítaním, ktoré z vašich novo-formovaných spomienok sú najcennejšie a ešte nie sú úplne pochopené, vysvetlil. Navyše snívate aj o veciach, ktoré váš mozog spája s touto nedávnou pamäťou.

Povedzme, že ste takmer zažili dopravnú nehodu. Táto udalosť sa môže vo vašich snoch objaviť v inej podobe – napríklad pri šoférovaní autičiek s vašim dieťaťom v zábavnom parku. Možno sa vaše dieťa smeje, ale vy ste vystresovaní.

Zdá sa, že emočné spomienky majú v našich snoch prioritu

Väčšina snov v nich má nejaký druh emócií, ktoré zvyčajne pochádzajú zo skutočných emócií, ktoré ste zažili, uviedla Lisa Medalie, špecialistka behaviorálneho spánku na Univerzite v Chicagu.

„Mnohí z mojich pacientov vysvetlia, že v období stresu zažívajú ďalšie sny vyvolávajúce úzkosť,“ uviedla Medalie. „Na základe mojich klinických skúseností sa zdá, že denné emócie zohrávajú určitú úlohu v emocionálnom podtóne snov.“

Existujú niektoré bežné témy snov, ale ich význam je jedinečný

Existujú niektoré témy snov, ktoré štúdie ukázali, že sú bežnejšie ako iné. Jedna štúdia zistila, že 81,5% účastníkov uviedlo, že majú sen, kde ich prenasledujú, 76,5% malo sen o sexuálnom zážitku a 73,8% malo sen o páde.

Iné typické sny – napríklad vypadnutie zubov – možno skúmať až do skúsenosti z nášho raného detstva, uviedol Nielsen s tým, že poznatky v tejto oblasti sú do istej miery špekulatívne kvôli obmedzeným informáciám.

Ako deťom nám každému vypadol zub. Vaša emocionálna reakcia na túto udalosť, ako aj reakcia vašich rodičov, sa môže líšiť od reakcií niekoho iného a ich rodiny, uviedla Nielsen.

Tieto reakcie sa uchovávajú v dlhodobej pamäti – a môžu sa znova neskôr vrátiť spolu s ďalšími vecami, ktoré sú k nej pripojené. Z tohto dôvodu by mal byť váš sen o vypadnutí zubov preskúmaný v kontexte.

„Čo sa nedávno stalo vo vašom živote?“ Spýtal sa Nielsen. „Aké emócie vám daná udalosť vyvolala? Existuje niečo, čo je vo vašom živote podobné tomu, aký bol váš emocionálny stav z tej doby? “Vaše odpovede na tieto otázky spôsobujú, že vaša verzia snu sa líši od niekoho iného.

Sen o vypadnutí zubov môže byť pre jednu osobu veľmi pozitívny, povedal, pretože za každý zub získala 5 korún a milovala zúbkovú vílu. Ďalšia osoba mohla mať zuby vyrazené pri bitke, čo by viedlo k negatívnejšiemu vzťahu.

Výsledkom je, že Nielsen nepodporuje „snár“, ktorý každému druhu snov pripisuje všeobecný význam.

Opätovné vyvolanie si vašich snov je najlepším spôsobom, ako ich rozlúštiť

Keď sa prvýkrát prebudíte, profesor psychiatrie na lekárskej fakulte Stickgold, odporúča ležať v posteli so zatvorenými očami. Otvorenie očí a pohyb dokážu prepísať spomienky novými pocitmi.

Po pripomenutí si toho, čo sa stalo vo vašom sne, môžete na zaznamenanie detailov použiť denník snov alebo aplikáciu, navrhol Nielsen.

Ak chcete hovoriť s odborníkom o sne, Nielsen odporúčal vyhľadať psychológa, ktorý vo svojej praxi používa analýzu snov. Niektorí terapeuti nemusia byť nevyhnutne školení v interpretácii snov, ale môžu použiť sny alebo nočné mory ako východiskový bod na rozhovor o hlbších problémoch alebo emocionálnych reakciách pacienta.

„Myslím, že sny môžu skutočne veľmi rýchlo odomknúť základné emocionálne problémy, ktoré ľudia majú a že potrebujú pomoc v podobe psychoterapie,“ uviedol Nielsen.

Sny ukazujú možnosti, nie odpovede

„Sny mnohých ľudí vyvolávajú emócie, s ktorými počas dňa zápasia,“ uviedla Medalie.

Môžete sa učiť zo svojich snov tým, že venujete veľkú pozornosť emóciám, ktoré pociťujete, keď sa z nich prebudíte, dodala.

„Keďže viem, že sny sú odrazom nášho bdelého života, mám podozrenie, že naše sny nás môžu informovať o emóciách, ktoré ešte v priebehu dňa nedokážeme dobre zvládnuť alebo využiť,“ uviedla Medalie. „Potom môžeme myslieť na to, ako môžeme priamo reagovať na náš emocionálny zápas.“

Ak sa zobudíte a budete mať pocit úzkosti zo svojich snov a cvičenie pomôže zmierniť vašu úzkosť, možno pointa je, že by ste mali cvičiť viac, povedala Medalie.

Znamená to teda, že sa vám vaše sny niečo snažia povedať?

,,Nie“, tvrdí Stickgold – snažia sa vám niečo ukázať. Porovnáva to s rozdielom medzi učebnicou a hrou. Učebnica vám poskytuje informácie, zatiaľ čo hra vám ukáže možnosti.

„Snívanie je tak ako dobrá hra,“ povedal Stickgold. „Neodchádzajte od dobrej hry a nehovorte:„ Dobre, teraz viem čo by som mal urobiť, keď sa stane XY. „Myslím, že to sa snaží mozog ukázať – snaží sa ukázať svet možností.“

