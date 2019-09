Je dobré priateliť sa s ex?

Je ostať v kamarátskom vzťahu s ex najzdravší a najosvietenejší spôsob, ako sa rozísť? Nie nevyhnutne.

Zhodnoťte svoje potreby. Existujú určité situácie, kedy musíte udržiavať vzťah, ak máte napríklad deti alebo ak máte obchodné väzby, alebo dokonca, ak máte iba spoločných priateľov. Ak sa nenachádzate na žiadnej z týchto pozícií, zvážte aspoň prerušenie kontaktu s touto osobou.

Opýtajte sa sami seba, prečo chcete byť priateľmi. Pokúste sa kultivovať určité povedomie o pocitoch, ktoré vás k tomu motivujú. Cítite sa za niečo viní? Ste smutní alebo žiarlite? Ak dokážete zistiť čo vás motivuje, máte sa od čoho odpichnúť pri rozhodovaní.

Mnohé z bežných dôvodov, prečo ľudia chcú so svojimi ex zostať priateľmi, nie sú nevyhnutne zdravé. Je vzťah pohodlný a známy a obávate sa samoty? Zhodnoťte svoje pocity z ukončenia vzťahu. Myslíte si, že rozchod znamená zlyhanie alebo že je vždy zlé odrezať ľudí? Tieto perspektívy nie sú presné alebo zdravé.

Zamyslite sa nad tým, čo by ste navrhli niekomu inému vo vašej situácii. Ak by bol váš najlepší priateľ v tejto situácii, čo by ste mu povedali? Môže byť oveľa jednoduchšie byť objektívny – a láskavý – ak sa nezaoberáte svojimi vlastnými pocitmi.

Buďte k sebe úprimní, či to robíte, lebo dúfate, že sa k sebe vrátite. Toto je zásadná otázka. Ak zostávate priateľmi a dúfate, že sa váš bývalý zmení a bude tým pravým pre vás, alebo že sa zmeníte vy a stanete sa pre nich tým pravým, potom bude náročné udržať si priateľstvo.

Pamätajte, prečo sa vzťah skončil. Problémy, ktoré vás urobili nekompatibilnými ako pár, vás môžu tiež urobiť nekompatibilnými ako priatelia.

Opýtajte sa sami seba, či vaše priateľstvo s bývalým prekáža iným veciam vo vašom živote – vrátane stretnutia niekoho nového.

Pravdepodobne existujú priatelia alebo záujmy, ktorým ste počas vzťahu nevenovali tak ako by ste chceli a návrat k nim je pravdepodobne produktívnejší ako trávenie času s bývalým. A čo viac, je veľmi ťažké začať nový vzťah, keď stále žijete v minulosti.

Viac ako čokoľvek iné nezabudnite na svoje vlastné pocity. Každý deň robíme rozhodnutia … [ale] často sa nepočúvame. Rozhodnite sa o svojom postupe na základe toho, čo bude pre vás najlepšie – nie na základe vašich deštruktívnych tendencií alebo želania niekoho iného.

A nezabudnite, že síce sú rozchody bolestivé, rovnako sú aj príležitosťou na zmenu. Čím viac zostaneme pripútaní k nášmu bývalému životu a starému ja, tým viac odmietame príležitosť posunúť sa iným smerom.

