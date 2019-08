7 druhov ovocia a zeleniny, ktoré spomaľujú starnutie a nie len to

Pradajky

Lykopén, antioxidant, ktorý dokáže bojovať s voľnými radikálmi (molekuly alebo iónmi, ktoré môžu poškodiť zdravé bunky a potlačiť imunitný systém), je dôvodom prečo paradajky pomáhajú chrániť pred niektorými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny pľúc.

Kel

Táto populárna listová zelená je hlavným zdrojom vitamínu K (jeden pohár s uvareného kelu obsahuje takmer 12-násobok odporúčanej dennej dávky), čo môže pomôcť odvrátiť srdcové choroby a osteoporózu. Odroda kučeravého kelu Winterbor okrem vitamínu K obsahuje aj vysoké hladiny vlákniny, ktoré môžu pomôcť znížiť krvný tlak a hladinu cholesterolu.

Baklažán

Dôvodom prečo siahnuť po tejto zelenine je nasunín, antioxidant, ktorý ktorá pomáha bojovať proti šíreniu rakovinových buniek prerušením dodávky krvi, ktorú potrebujú na množenie. Výskum tiež naznačuje, že nasunín môže spomaliť vývoj Alzheimerovej choroby tým, že bráni voľným radikálom poškodzovať neuróny.

Červená paprika

Táto superzelenina posilňujúca imunitu obsahuje približne o 60% viac vitamínu C – ktorý spúšťa produkciu bielych krviniek, ktoré ničia baktérie a vírusy. Budete vyzerať mladšie: Štúdia v The American Journal of Clinical Nutrition zistila, že ľudia s diétou s vysokým obsahom vitamínu C boli menej náchylní na vrásky, pravdepodobne preto, že živina urýchľuje tvorbu kolagénu.

Černice

Rutín, potenciálne život zachraňujúci flavonoid (skupina antioxidantov), ktorý sa nachádza vo vysokom množstve práve v tomto chutnom ovocí, môže blokovať enzým spojený s tvorbou krvných zrazenín, čím sa znižuje riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, podľa štúdie ,,Harvard Medical School“ z roku 2012.

Bazalka

Jednou z liečivých vlastností byliny je antioxidant eugenol. Posledné laboratórne štúdie zistili, že táto zlúčenina vyvoláva antikarcinogénnu aktivitu v rakovinových bunkách krčka maternice, čo spôsobuje ich samodeštrukciu.

Ružičkový kel

Naše bunky sú prirodzene vybavené génmi potláčajúcimi nádory a zlúčeniny síry nachádzajúce sa v ružičkovom keli môžu týmto génom pomôcť tým, že blokujú enzýmy, ktoré podporujú rast nádoru. Štúdia z roku 2012 tiež zistila, že tieto zlúčeniny síry by mohli hrať kľúčovú úlohu pri liečbe reumatoidnej artritídy, znížením zápalu a aktiváciou proteínov chrániacich chrupavku.

Čítajte tiež: