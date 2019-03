13 dôvodov prečo stále milujete svojho ex – je to vôbec normálne Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Je to divný pocit, mysleli ste si, že viete kto ste a zrazu nemáte tušenie, čo sa deje vo vašej hlave a srdci. Samozrejme, je ťažké vidieť svojho ex. Možno ste si aj poplakali a ste zmätený.

Aj napriek tomu, že sa k vášmu ex nechcete vrátiť, stále ho milujete. Práve keď ste si mysleli, že ste sa pohli ďalej. Možno sa zamýšľate, či je to normálne…áno, je to úplne v poriadku. Je ľahšie sa preniesť cez niektorých ľudí ako tých ostatných.

#1 Existuje možnosť, že sa k sebe vrátite? Stále ho milujete? Chcete ho späť?

Pretože ak áno, povedzte mu o tom. No ak ho nechcete späť, pohnite sa ďalej. Nebuďte zbytočne beznádejným romantikom.

#2 Musíte ho odstrihnúť. Facebook, Instagram, Snpachat…je jedno z akej aplikácie, vymažte ho. Ide pravdepodobne o najlepší spôsob ako si dať pauzu. Bude to ťažké, ale akonáhle to urobíte, uľaví sa vám.

#3 Ak nie je šanca, že by ste sa k sebe vrátili, nechajte ho ísť. Bude to najťažšia vec, ktorú urobíte a nebude sa vám to páčiť. No ak sa chcete v živote pohnúť ďalej a mať svoju budúcnosť, nemôžete so sebou niesť toto bremeno.

#4 Nebránte sa emóciám. Pocit lásky nie je niečo za čo by ste sa mali hanbiť. Je to úplne normálne. Zdieľali ste s touto osobou intimnú časť svojho života, takže ich samozrejme budete milovať.

Dovoľte si cítiť akúkoľvek emóciu. Ak potláčíte tieto emócie, objavia sa neskôr a bude to len komplikovanejšie.

#5 Nehľadajte okamžitú náhradu. Hovorí sa ,,klin sa klinom vybíja“ no ak nie ste pripravení, neskúšajte to. Nezáleží na tom či ste sa rozišli pred mesiacom, alebo pred dvoma rokmi. Byť s niekým preto, že sa bojíte byť sám, nebude fungovať.

#6 Nemyslite na ,,čo ak“. Nieje žiadny dôvod premýšľať nad tým čo by bolo keby. Faktom je, že už spolu nie ste. Akceptujte to. Fantazírovaním o tom čo by mohlo byť si len kopete hlbšiu jamu, v ktorej byť nechcete.

#7 Zamestnajte sa rôznymi vecami. Keď nie ste zaneprázdnení, vaša myseľ pracuje. A ak máte pocit, že milujete svojho ex, tak sa na to bude sústreďovať aj vaša myseľ. Zamestnajte svoj mozog inými myšlienkami.

#8 Zbavte sa spomienok. Nemusíte spáliť všekty jeho veci. Kľudne si nechajte spoločné fotografie či iné spomienky, akurát ich vložte do krabice a odložte preč z dohľadu.

#9 Žiaden sex s vaším ex! Držte sa od nich ďalej, inak vás to bude len bolieť. Ak sa k nemu chcete vrátiť, povedzte mu to. Sex nie je cesta ako sa k sebe vrátiť.

#10 Robte čo chcete. Ak ste sa vždy chceli naučiť tancovať či zliezť horu, urobte to. Je čas sústrediť sa na seba. Pomôže vám to zrelaxovať myseľ a uvidíte, že vo svete sa netočí všetko okolo vášho ex.

#11 Choďte von. Nemusíte hneď niekoho baliť. Proste len choďte von a spoznávajte ľudí. Zostávať doma v depresii vám k ničomu nepomôže.

#12 Začnite randiť až ked ste pripravení. Vaši priateľia sa vám budú snažiť niekoho dohodiť a hoci sa len snažia pomôcť, ak to tak necítite, nerobte to. Potrebujete čas spracovať svoje emócie.

#13 Čaká na vás niekto iný. Váš ex nie je jediný na svete. Nemyslite si, že už nikoho iného nestretnete. Nikto nebude taký ako váš ex, no to neznamená, že nepríde niekto lepší.

