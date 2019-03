BALATON SOUND ODHAĽUJE FÁZU TRI LINE UPU PRE ROK 2019, KTORÝ OBSAHUJE AJ HEADLINERA SEAN PAULA Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Maďarský plážový festival predstavuje umelcov ako Desiigner, Denzel Curry, MadeinTYO, Saweetie, Ski Mask The Slump God a mnoho ďalších

Balaton Sound už naplno pripravuje plážový mega festiva ročníka 2019, ktorý sa pravidelne koná na jazere Balaton. Dnes prinášame najnovší prírastok mien, ktoré sa stanú súčasťou tohto hviezdneho line upu. Headlinerom sobotnej noci 6. júla bude jamajská superstar Sean Paul, ktorý aktuálne spolupracoval s Stefflonom Donom, Wileym a Idris Elbom na ich novom singly “Boasty”. Pridá sa tak k hviezdam ako Marshmello, Tiesto, The Chainsmokers, Armin van Buuren, J Balvin a Rudimental.





Balaton Sound odštartuje 3. Júla a potrvá do 7. Júla 2019. Zažiť tak môžete 5 dní na pláži plnej zábavy v prekrásnom prostredí Zamárdi spolu s “Deep Down Low” producentom Valentinom Khanom, alebo Ski Mask The Slum God, ktorý spolupracuje aj s veľmi populárnym floridským raperom XXXTENTACION. Tohto môžete zažiť počas otváracej noci festivalu.

Fáza tri sa tiež teší príchodu rapovej a hip-hopovej star Saweetie, ktorá je dobre známa vďaka singlu ‘ICY GRL’ a spolupráci s G-Eazy na singly ‘Up Now’. Jej štvrtkové vystúpenie dáva tušiť nemenej skvelé víkendové vystúpenia, ktorých súčasťou bude holandský DJ Sam Feldt, alebo rapper z Miami, Denzel Curry, ktorý sa stal slávnym vďaka hitu ‘Ultimate’ (110 milliónov streamov na Spotify). Piatkový stage si tiež užije rapper, spevák a tanečník z Comptonu, Buddy, ktorého debutový album ‘Harlan & Alondra’ bol vydaný v minulom roku a dostal množstvo skvelých reakcií. Alternatívnejší zvuk elektro rocku prinesie na Balaton duo Missio.



Najvyťaženejšia sobotňajšia noc sa bude tešiť vystúpeniam talentu Youngr a dvojitou platinou oceneného umelca MadeInTYO. Tento má na konte ešte čerstvý album ‘Sincerely, Tokyo’ vydaný v roku 2018. Vystúpi tiež Def Jam majster Desiigner ako jeden z členov exkluzívneho klubu umelcov, ktorí prekonali jednu miliardu prehratí na Spotify.

Pri prezeraní zoznamu umelcov oznámených počas fázy tri, treba spomenúť aj amerického producenta z východného pobrežia Gryffina a globálnu superstar KSHMR, ktorý spolupracoval s obrovským množstvom mien naprieč tanečnou scénou vrátane jedného z headlinerov festivalu, Tiësta.





V nadchádzajúcich týždňoch oznámime ešte ďalšie mená Balaton Soundu 2019, ktoré dotvoria jeden z najlepších line upov v histórii festivalu. 5-Dňová vstupenka na Balaton Sound ti poskytne jedinečnú možnosť zažiť kompletný festivalový program, zatiaľ čo 3 a 4 dňové vstupenky dajú fanúšikom možnosť užiť si na festivalovej plážie iba tie dni, ktoré si sami vyberú. Denné vstupenky začínajú od €68.00, 3. dňové vstupenky od €179.00, 4. dňové vstupenky od €199.00 a 5.dňové vstupenky začínajú od €225.00.

Line-up (A-Z):



ARMIN VAN BUUREN

BUDDY

DENZEL CURRY

DEORRO

DESIIGNER

DJ SNAKE

DON DIABLO

DUBFIRE

FUTURE

G-EAZY

GRYFFIN

HERNAN CATTANEO

J BALVIN

JAUZ

JAY PRYOR

JESS GLYNNE

KILLY

KSHMR

MADEINTYO

MARSHMELLO

MARTIN JENSEN

MISSIO

NERVO

NICKY ROMERO

PAUL KALKBRENNER

RUDIMENTAL live

SAM FELDT (LIVE)

SAWEETIE

SEAN PAUL

SKI MASK THE SLUMP GOD

SOFI TUKKER

SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

TCHAMI x MALAA

THE CHAINSMOKERS

TIESTO

TIMMY TRUMPET

VALENTINO KHAN

VINAI

WILL SPARKS

YOUNGR

YXNG BANE







Viac mien bude oznámených v nadchádzajúcich týždňoch!

Pre viac informácii a vstupenky: www.balatonsound.com/sk

Čo: Balaton Sound

Kde: Zamárdi, Jazero Balaton, Maďarsko

Kedy: 3.-7. Júl 2019

Web: www.balatonsound.com/sk

Vstupenky: https://balatonsound.com/sk/tickets/category/entry-ticket

Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=nryOzEngb7w