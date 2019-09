7 najčastejších dôvodov prečo ľudia podvádzajú

Nevera môže mať viacero dôvodov. Sú oveľa komplexnejšie ako len to, že sa do niekoho zahľadíte. Magazín Journal of Sex Research publikoval novú štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť, prečo ľudia podvádzajú. Autori sa pýtali 495 dospelých v priemernom veku dvadsať rokov, či niekedy boli neverní. Ak áno, mali uviesť prečo. Toto je sedem najčastejších dôvodov.

Láska vyprchala

Najčastejší dôvod nevery je nedostatok lásky vo vzťahu. Uviedlo ho až 77 percent respondentov. Oveľa častejšie podvádzajú ľudia, ktorí majú pocit, že ich partner už nemiluje ako tí, ktorí sami prestali milovať partnera.

Túžba po viacerých sexuálnych partneroch

Možno sa náš milostný život podobá na zvieratá oveľa viac ako si myslíme. Druhý najčastejší dôvod nevery je totiž chcenie „väčšej pestrosti sexuálnych partnerov“.

Nízky záujem o vzťah

Až 41 percent ľudí podvádzalo, pretože nemali veľký záujem o vzťah so svojim hlavným partnerom.

Situačné faktory

Opitosť znie ako najstaršia a najotrepanejšia výhovorka, napriek tomu ju až sedemdesiat percent dospelých použilo. Zvaľovať neveru na gin s tonikom je zbabelé. Alkohol síce môže ovplyvniť vaše rozhodovanie, no nerobí z vás celkom iného človeka.

Zvýšenie sebavedomia

Až 57 percent opýtaných označilo za dôvod nevery vnútornú neistotu. Vzbudenie záujmu mu iného človeka im zdvihlo sebavedomie.

Hnev a pomsta

Štyridsaťtri percent respondentov sa neverou chcelo pomstiť záletnému partnerovi.

Chuť na sex

Tretina ľudí podvádzala preto, že v tom čase mala chuť na sex. Áno, čítate dobre. Takýto primitívny dôvod uviedli v drvivej väčšine prípadov muži. Ženy vedú k nevere skôr pocity odmietnutia či nezáujmu vo vzťahu.

Čítajte tiež:

Zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-cheating-partners-girlfriend-boyfriend-infidelity-reasons-psychology-a8163421.html