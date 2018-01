Vďaka tejto otázke zistíte, či má vzťah budúcnosť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Preto sú mnohí z nás na prvom rande veľmi nervózni – čo ak niečo pokazíte a navždy si k druhému zahatíte cestu?

Nie je to však len o tom. Chcete aj, aby sa vám človek sediaci oproti páčil. Randenie je snaha zistiť, či s danou osobou chcete tráviť toľko času, koľko sa len dá, alebo žiadny. Zistiť to však nie je také jednoduché. Bráni nám v tom pretvárka, emocionálne bariéry či fakt, že existuje Tinder.Manželský poradca Robert Maurer tvrdí, že predpokladom úspešného vzťahu nie sú spoločné záujmy, rovnaká práca alebo zmysel pre humor. Nie, je ním odpoveď na jednoduchú otázku: „Ako to, že niekto taký super, ako si ty, je stále slobodný?“

Váš spoločník či spoločníčka si túto otázku pravdepodobne vysvetlí ako kompliment, no odpoveď na ňu o nich veľa prezradí.

Všimnite si, či si za vzťahy, ktoré im nevyšli, kladú nejakú vinu. Priznajú, že si partnera nevybrali správne, alebo že boli na vzťah nezrelí? Alebo všetko hádžu na svojho ex?

Ak sa stavajú do pozície obete, mali by ste od nich utekať. Vzťahy sú vždy výtvorom dvoch a za ich zánik môžu do väčšej či menšej miery obaja. Teda pokiaľ nechodíte s narcistom.

Niektorí ľudia budú za rozchod vždy viniť toho druhého, a to je obrovský varovný signál. Každý vzťah narazí na prekážky, no správny partner chce nájsť riešenia a problémy vyriešiť. Narcista bude čakať, kým si nepriznáte vinu.

Kľúčom k úspešnému vzťahu je schopnosť „opraviť“ a vyriešiť problémy spoločne. To sa dosiahne len ťažko, ak má jeden pocit, že za všetko môže len ten druhý. Preto si treba nájsť niekoho, kto je ochotný hľadať príčinu aj v sebe. Nič nie je pre vzťah dôležitejšie.

Čítajte tiež:

Zdroj: http://www.businessinsider.com/one-question-you-should-ask-on-a-first-date-2018-1