Týchto 6 trikov vám pomôže spraviť dobrý dojem na každého

Ak chcete na ľuďoch zanechať dobrý dojem, nemali by ste podceňovať reč tela. Úsmev je základ, ktorý zvládne každý. Ďalšie dôležité detaily sú trochu náročnejšie. Ak ich však zaradíte do svojho prejavu, rozhodne neoľutujete.

Stojte ako človek, s ktorým sa rozprávate

„Ak prispôsobíte svoju pozíciu komunikačnému partnerovi, dáte tým najavo uznanie a porozumenie,“ tvrdí Rosemary Haefner, hlavná personalistka pre CareerBuilder. Treba si však dať pozor, aby ste nevyzerali, ako by ste osobu parodovali či vysmievali sa jej.

Kráčajte sebavedomo a energicky

Niekto má prirodzene sebavedomú chôdzu, iný sa to musí naučiť. Snaha zmeniť svoj štýl chôdze nie je márna. Podľa Scientific American vám to môže pomôcť zanechať lepší dojem.

Udržiavajte očný kontakt

Toto je veľmi dôležité. Ľudia, ktorí uhýbajú pohľadom, utvárajú dojem, že sú nervózni, nesústredení alebo nečestní. Pre niekoho je očný kontakt neprirodzený a cíti sa pri ňom nepríjemne. Našťastie, existuje niekoľko techník, ktoré vás môžu zbaviť strachu z komunikácie tvárou v tvár.

Neschovávajte ruky

Keď ste nervózny, často neviete čo robiť s rukami. Ak ich prekrížite alebo strčíte do vrecka, môžete zanechať zlý dojem. Je to totiž defenzívna pozícia a ostatní si môžu pomyslieť, že niečo skrývate. Komunikačný partner by mal na vaše ruky vidieť, ak chcete pôsobiť priateľsky a otvorene.

Seďte vzpriamene

Rodičia mali pravdu, keď vám v puberte opakovali, aby ste sa nehrbili. Prehnane uvoľnená pozícia na stoličke vysiela signál, že vás rozhovor nezaujíma alebo nedávate pozor. Vzpriamený postoj vzbudzuje dojem inteligencie, sebavedomia a dôveryhodnosti.

Zapracujte na podaní ruky

Nikto nechce mať pri podávaní ruky pocit, že sa dotkol mŕtvej ryby. Mnohí sú presvedčení, že slabý stisk je známka slabého človeka. Samozrejme, nechcete ruku druhého človeka rozdrviť, no váš stisk by mal byť taký silný, aby ste cítili jeho kosti. Dôležité je, aby ste sa pri podaní rúk usmievali a pozerali do očí.

