5 fáz (takmer) každého vzťahu. V ktorej ste vy

Každý vzťah je jedinečný. Napriek tomu takmer všetci prechádzajú pri zaľúbení rovnakými fázami. Zoznamka eHarmony ich dokázala definovať vďaka prieskumu, ktorý spravila na vzorke tisíc respondentov.

Iskra

Na začiatku vzťahu ste do seba zblaznení. Podľa prieskumu sa každý štvrtý človek na prvom rande dočká bozku. Len jeden z desiatich zvykne na prvú pusu čakať dlhšie ako tri týždne. Väčšina ľudí sa rozhodne mať sex s novým partnerom až po troch mesiacoch známosti. Deväť percent ľudí sa však priznalo, že skončili v posteli už do týždňa.

Sladké obdobie

V tejto fáze ste spolu šťastní a užívate si jeden druhého, no zároveň je vzťah stále vzrušujúci. Dostať sa do tejto fázy nemusí byť úplne jednoduché. Tretina ľudí si totiž myslí, že si s partnerom musíte povedať, že je váš vzťah exkluzívny a teda už nebudete chodiť na rande s nikým iným. Priemerný človek si zruší profil na zoznamke po troch mesiacoch vzťahu. Muži to robia skôr. Po troch týždňoch vzťahu deaktivuje svoj profil 28 percent mužov, no len 17 percent žien.

Intimita

Partneri si povedia „ľúbim ťa“ priemerne po troch mesiacoch vzťahu, muži to zväčša vyslovia ako prví. Priemerný človek nechá svoju kefku u partnera po piatich mesiacoch a o mesiac neskôr si pred partnerom prvý raz prdne. Mladí ľudia sa strážia ešte menej. Polovica ľudí pod 24 rokov si pred sebou prdne už v priebehu prvých troch mesiacov.

Záväzok

Mnoho ľudí sa nebojí spraviť veľký krok po krátkom čase. Až 45 percent ľudí sa zasnúbi po jednom roku vzťahu. Už po šiestich mesiacoch nemá 28 percent problém s nasťahovaním sa k partnerovi, 13 percent zvažuje zasnúbenie a 15 percent spoločné zvieratko. Polovica ľudí predstaví novú známosť rodičom po polroku, no kamarátom už po troch mesiacoch.

Zlomené srdce

Či chceme alebo nie, štatistika nepustí – väčšina vzťahov sa končí rozchodom. Až 67 percent ľudí už do jedného roka chodí s niekým iným. Muži sa do nového vzťahu púšťajú rýchlejšie ako ženy, mladší nájdu partnera skôr ako starší. Tretina tínedžerov má nový vzťah dokonca už do troch mesiacov po rozchode. Hoci sa s novými vzťahmi ponáhľame, priemerný človek dostane bývalého či bývalú zo svojho srdca až po dvoch rokoch.

