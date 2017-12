3 najfalšovanejšie dôležité zdravé potraviny. Len názvom a cenou sa neriaďte

Osobne poznám z internetu takmer 20 produktov, ktoré majú byť najsilnejší antioxidant na svete. Vrchol je, keď ťažko chorých ľudí na onkologické ochorenia nabádajú podvodníci na produkty, ktorým deklarujú zázračné vlastnosti, napr. vyhlásením, že Graviola je 10.000x silnejšia ako chemoterapia. Viete koľko ľudia pýtalo vtedy Graviolu, keď si prečítalo túto klamlivú informáciu na internete? My sme im vysvetľovali, že Graviola je síce skvelý podporný produkt pri onkologických ochoreniach, ale že určite nie je 10.000x silnejšia ako chemoterapia.

Skutočný problém teda nastáva vtedy, ak tieto informácie nás vedú ku kúpe produktov, ktoré by nám mali pomôcť zlepšiť zdravie a my odídeme len z dlhým nosom. Ak natrafíme na fejk, väčšinou nezistíme čo sme kúpili. Zistíme len, že po jeho požití sa nič nedeje a my sme prišli len o peniaze. Táto skutočnosť však môže vykonať to, že na danú bylinku alebo skutočne skvelú potravinu zanevrieme, a to je zlé. Toto je pár dôvodov na vysvetlenie, čo ma motivovalo k napísaniu tohoto článku.

Bylinky a zdravá strava sú veľmi dôležité pre tento svet. Nezabúdajte, že svet fejkov neobchádza ani zdravú výživu. Preto uprednostňujte overené produkty, či značky a len názvom a cenou sa neriaďte.

1. Kokosový olej – produkt o ktorom sa napísalo mnoho, od zázrakov až po nezmysly typu, že je škodlivý a pre nás nedôležitý. Pravdou je, že patrí k najpredávanejším, skutočne hodnotným tukom a teda je jedným z najviac pančovaných produktov zdravej výživy. Mnoho ľudí ho nepoužíva len v strave, ale čoraz častejšie aj v kozmetike.

Pri kokosovom oleji na prvý pohľad nespoznáte či je skutočne extra panenský. Tu musíte viac dôverovať poctivým značkám a označeniam najmä RAW a BIO, aby ste vo svojom produkte mali maximum všetkých prospešných prvkov, ktoré ponúka kokosový olej. Výťažnosť procesu lisovania z čerstvej dužiny je oproti iným metódam získavania kokosového oleja takmer polovičná. Preto je takýto extra panenský olej získaný z čertvej dužiny kokosových orechov drahší, ako olej získaný pri lisovaní kokosového orecha zo sušenej dužiny (kopry) alebo získaný rafináciou zo zbytkov po prvom lisovaní.

Uvedomte si, že len v kvalitnom, najlepšie RAW extra panenskom BIO kokosovom oleji nájde Vaše telo všetko vzácne prvky, ktoré Vám kokosák môže dodať. Označenie RAW Vám napovie, že olej bol určite lisovaný z čerstvej dužiny, takže máte skutočne 100% extra panenský olej. Najlepšie kokosové oleje pochádzajú z Filipín, Srí Lanky a Thajska. My odporúčame roky overený RAW extra panenský BIO kokosový olej, francúzskej značky Bioplanete.

2. Med – skvelý produkt, alternatívne sladidlo, obsahujúce množstvo bioaktívnych látok, vitamínov a minerálov. Med je človekom využívaný už od nepamäti, pretože má konzervačné a liečivé účinky. V prírodnej liečbe je naďalej stále využívaný. Starovekí Gréci ho využívali v hojnej miere. Med sa pančoval už aj v období stredoveku zahustenou hroznovou šťavou, takže nás neprekvapí, že sa pančuje dodnes. Falšovatelia medu zdokonalili pančovanie na takú úroveň, že v súčasnosti je problém zistiť aj v labolatórnych podmienkach či je med pravý alebo pančovaný, pretože už vedia pridať do medu aj enzýmy, ktoré niekedy charakterizovali pravý med. Najviac sa však používa na pančovanie repný a trstinový cukor, ale najmä invertný cukor a zmes glukózy a fruktózy pochadzajúca z kukuričného či zemiakového škrobu. Cukor je sám o sebe škodlivý. Preto ak sa med napančuje, namiesto liečivého prostriedku získate len kopu cukru.

Taktiež pozor na pravé a lacné medy z Južnej ameriky a Ázie. Do týchto medov sa často kvôli zníženiu ceny pridávajú k nášmu medu práve tieto exotické medy. Naše telo však nepozná látky, na ktorý sa pasú včely v ďalekej cudzine a preto tento med môže byť pre mnohých ľudí alergický.

Náš tip: Pravý med vždy kryštalizuje. To je jedna zo záruk pravosti. Ďalej je veľmi dôležité sledovať cenu medu. Platí, že čím je nižšia, tým stúpa možnosť, že kúpime v pohári len málo medu a množstvo rafinovaného cukru. Taktiež sledujte na etikete pôvod medu. Ak je nejasný, nekupujte ho. To platí aj pri predaji medu v okolí cestných ťahov a pri podomovom predaji. Takýto med síce vyzerá dôveryhodnejšie – slovensky, ale taktiež nie je problém pre falšovateľa vyrobiť si etiketu, ktorá uvádza niečo úplne iné. Namiesto slovenského medu kúpite preto často len cukor s medom.

Med je dôležitý v našej výžive. Ak už sladíte, tak slaďte medom. Med kupujte priamo u včelára alebo v svojich obchodíkoch, ktoré majú ako dodávateľa svojho včelára. Nenechajte sa nikdy nalákať na lacný med neznámeho pôvodu. My odporúčame med od slovenského výrobcu Apimed.

3. Liečivé huby – jeden z najväčších problémov súčasnej zdravej výživy. Je už dávno dokázané, že niektoré huby sú mimoriadne liečivé. Niektoré z týchto húb obsahujú mimoriadne množstvo látok, ktoré značne posilňujú imunitný systém človeka ( reishi, cordyceps, shitake, hliva ustricová, …) Jedná sa o výnimočné komplexy polysacharidov, ktoré sa využívajú stáročia ako podporná prírodná liečba ťažkých ochorení. Ide najmä o onkologické ochorenia, problémy s imunitou, kožné alergie, nedostatok energie alebo srdcovo cievne problémy .

Keď však niekto začne pančovať práve liečivé prostriedky, ktoré môžu rozhodovať priamo o živote a smrti človeka, posúvame sa do úplne inej roviny.

Preto v týchto prípadoch, ak potrebujete využiť liečivé huby vždy požadujte záruku pôvodu a pravosti. V mnohých prípadoch sa v prípravkoch dovážaných z Ázie nachádza len nepatrné množstvo liečivej huby. Taktiež pri plantážnom pestovaní sa niekedy ako substrát využíva odpad z kávy, na ktorom huba síce narastie, ale napr. obsah betaglukánov je v tej generácii huby zanedbateľný.

Preto prvým signálom nepoctivého výrobku je cena a absencia certifikátu pravosti. Ak 100 gramov pravého tibetského Cordycepsu stojí na trhu v Singapúre 500 dolárov, tak tu v Európe nemôže stáť 30€. Preto sa do Európy vozí len plantážne pestovaný Cordyceps. Cordyceps patrí k najdrahším liečivým hubám.

Jedna z cenovo dostupných a mimoriadne liečivých húb je Reishi. Preto pri väčšine problémov s imunitou alebo kožnými problémami vystačí ona a nemusíte kupovať extrémne drahý cordyceps.

My odporúčame liečivé huby od malajzijskej spoločnosti Daxen, od ktorej máme Halal certifikáty pravosti pôvodu ich húb a ostatných produktov, do ktorých pridávajú práve liečivé huby.

Tipy na poctivé, overené produkty:

RAW extra panenský BIO kokosový olej Bioplanete

Med zmiešaný lesný 700g

Reishi ganoderma RG 30 x 450mg

Cordyceps kapsule 60 x 450mg

Dúfam, že pri kúpe dôležitých pre Vaše zdravie uprednostníte vždy kvalitu, ktorá Vám zabezpečí vždy to, čo od poctivého prírodného prostriedku očakávate.